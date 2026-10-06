Βρέθηκε κρυφή τραπεζική θυρίδα για τους γιατρούς Γάκα και Θεοδωρόπουλο στο Κολωνάκι

Μια κρυφή τραπεζική θυρίδα εντοπίστηκε σε τράπεζα του Κολωνακίου, δίπλα στο ιατρείο των προφυλακισμένων γιατρών Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου. Η ανακάλυψη έγινε στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η οποία εξετάζει τα οικονομικά των δύο κατηγορουμένων. Ο πρόεδρος της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή για την κατάσχεση της θυρίδας, με στόχο την αποκάλυψη του περιεχομένου της.

Ο εντοπισμός της κρυφής θυρίδας

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Αρχή για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος είχε ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για την οικονομική κατάσταση της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου. Οι δύο γιατροί έχουν προφυλακιστεί σε σχέση με τον θάνατο του τραγουδιστή, και η έρευνα επικεντρώθηκε στο χρηματοπιστωτικό τους προφίλ.

Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, εντοπίστηκε η εν λόγω κρυφή τραπεζική θυρίδα. Η τοποθεσία της είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, καθώς βρίσκεται σε τράπεζα που γειτνιάζει άμεσα με το ιατρείο τους, στην οδό Καρνεάδου. Στο συγκεκριμένο ιατρείο άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η εντολή για κατάσχεση και οι προσδοκίες

Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, επίτιμος Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και πρόεδρος της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, προχώρησε στην έκδοση εντολής για την κατάσχεση της θυρίδας. Η εντολή αυτή στοχεύει στο άμεσο άνοιγμα και την εξονυχιστική έρευνα του περιεχομένου της.

Οι αρχές εκτιμούν ότι εντός της θυρίδας ενδέχεται να φυλάσσονται αδήλωτα έσοδα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως «μαύρο» χρήμα. Επιπλέον, υπάρχει η πιθανότητα να βρεθούν κρίσιμα έγγραφα που σχετίζονται άμεσα με τις παράνομες θεραπείες πλασμαφαίρεσης, οι οποίες φέρεται να στοίχισαν τη ζωή στον αγαπημένο τραγουδιστή.

Προηγούμενη έρευνα και οικονομικά στοιχεία

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες είχε ήδη στρέψει την προσοχή της στις τραπεζικές καταθέσεις του ζευγαριού των γιατρών. Από το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών τους, είχαν προκύψει σημαντικά στοιχεία σχετικά με τις οικονομικές τους δραστηριότητες.

Ειδικότερα, είχε διαπιστωθεί ότι οι δύο γιατροί υπέβαλλαν χωριστές φορολογικές δηλώσεις. Στους λογαριασμούς της Ιωάννας Γάκα είχαν βρεθεί περίπου 500.000 ευρώ, ενώ στον Ηλία Θεοδωρόπουλο είχαν εντοπιστεί περίπου 90.000 ευρώ. Αυτά τα ποσά αποτελούν μέρος της ευρύτερης οικονομικής έρευνας.

Συνέχιση των ερευνών και νέες εξελίξεις

Ο κ. Βουρλιώτης συνεχίζει αδιάκοπα την έρευνά του, καθώς υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι ένα σημαντικό μέρος των μετρητών που προέρχονταν από τις πανάκριβες και μη εγκεκριμένες θεραπείες δεν καταχωρούνταν ποτέ στο επίσημο τραπεζικό σύστημα. Αυτό ενισχύει τις εκτιμήσεις για την ύπαρξη «μαύρου» χρήματος.

Η αποκάλυψη της θυρίδας έρχεται σε μια περίοδο όπου η κοινή υπερασπιστική γραμμή του ζευγαριού των γιατρών έχει διαρραγεί. Παράλληλα, διαρκώς έρχονται στην επιφάνεια νέα στοιχεία από τις τοξικολογικές εξετάσεις, προσθέτοντας νέα δεδομένα στην υπόθεση. Η εντολή του Χαράλαμπου Βουρλιώτη προβλέπει τη συνέχιση της έρευνας για τα οικονομικά των δύο γιατρών και σε πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού, ενώ δεν αποκλείεται η επέκταση της έρευνας και σε συγγενικά τους πρόσωπα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis