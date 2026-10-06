Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε ιδιώνυμο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων και μέτρα για την κυκλοφορία

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προανήγγειλε την προώθηση νομοθετικής διάταξης που θα καθιστά ιδιώνυμο αδίκημα την εκμετάλλευση και απάτη σε βάρος ηλικιωμένων. Στόχος είναι οι δράστες τέτοιων πράξεων να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες ποινές, ενισχύοντας την προστασία των ευάλωτων πολιτών. Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε σε μέτρα για την αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας, καθώς και στο νέο επιχειρησιακό κέντρο «Κόμβος» που έχει συσταθεί για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στην Αττική.

Το ιδιώνυμο αδίκημα για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης χαρακτήρισε τις ηλεκτρονικές απάτες ως «επιδημία», τονίζοντας την ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση. Όπως ανέφερε, κυρίως ομάδες Ρομά στήνουν τηλεφωνικά κέντρα, λειτουργώντας ως «μαφίες ολόκληρες», με σκοπό να πείθουν ηλικιωμένους να τους παραδίδουν τις περιουσίες τους. Ο υπουργός εξέφρασε την πρόβλεψη ότι το θέμα αυτό «θα τελειώσει» σύντομα, καθώς δεν θα κρατήσει πολύ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη σημείωσε ότι κάθε φορά που πραγματοποιούνται συλλήψεις για απάτες αυτού του είδους, ο αριθμός των συλληφθέντων είναι μεγάλος, καθώς οι δράστες λειτουργούν οργανωμένα ως ομάδες. Η προωθούμενη διάταξη θα περιλαμβάνει επιβαρυντικές διατάξεις, ώστε οι ποινές που θα επιβάλλονται να είναι αυστηρότερες για όσους εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη και την ευαλωτότητα των ηλικιωμένων.

Μέτρα κατά της μικροεγκληματικότητας και απελάσεις

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της μικροεγκληματικότητας, εστιάζοντας στις επιθέσεις για αρπαγή αλυσίδων. Επισήμανε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με νεαρούς ανήλικους Αιγύπτιους, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα, οι περισσότεροι υπό το καθεστώς των αιτούντων άσυλο. Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, καταβάλλεται προσπάθεια για τη σύλληψη και την απέλασή τους.

Ήδη, όπως υπογράμμισε ο υπουργός, συλλαμβάνονται πάρα πολλοί από αυτούς τους νεαρούς, όχι μόνο για τις κλοπές αλυσίδων, αλλά και με σκοπό την απέλασή τους. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης διεμήνυσε με σαφήνεια ότι «όποιος φιλοξενείται στη χώρα πρέπει να σέβεται τους νόμους και το Σύνταγμα, όποιος δεν το κάνει θα φεύγει από εδώ», υπογραμμίζοντας τη σημασία της τήρησης της νομιμότητας από όλους.

Το σχέδιο «Κόμβος» για την κυκλοφορία στην Αττική

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της κυκλοφορίας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη παρουσίασε το νέο επιχειρησιακό κέντρο της αστυνομίας, με την ονομασία «Κόμβος». Ο βασικός στόχος του σχεδίου είναι η βελτίωση της ροής της κυκλοφορίας κατά 20% έως 25% σε ολόκληρη την Αττική. Το κέντρο αυτό έχει στηθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) και στελεχώνεται από 200 αστυνομικούς.

Από τους 200 αστυνομικούς, περίπου 60 με 70 είναι σε μηχανές, ενώ αρκετοί βρίσκονται στα φανάρια για την άμεση διαχείριση της ροής των οχημάτων. Επιπλέον, drones πετούν πάνω από την Αττική, παρέχοντας εικόνα σε πραγματικό χρόνο, ώστε να κατευθύνεται η κυκλοφορία σε διάφορα σημεία και να αποφεύγεται ο «μπούκωμα» των δρόμων, συμβάλλοντας στην ομαλότερη κίνηση των οχημάτων.

Σταδιακή ολοκλήρωση και αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης

Ο κ. Χρυσοχοΐδης διευκρίνισε ότι το σχέδιο «Κόμβος» δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως, αλλά βρίσκεται σε στάδιο σταδιακής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, προστίθενται διαρκώς αστυνομικοί, νέα μέσα και τεχνολογικά εργαλεία, με σκοπό την πλήρη εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του συστήματος. Ο υπουργός δεσμεύτηκε, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Υπόσχομαι ότι κάθε μέρα και περισσότερο θα βελτιώνουμε την κίνηση».

Τέλος, ο υπουργός αναγνώρισε ότι η παράνομη στάθμευση αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα που δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στην κυκλοφορία, ειδικά στους βασικούς οδικούς άξονες. Για την αντιμετώπισή της, τόνισε την ανάγκη για επιπλέον προσωπικό που θα ασχολείται αποκλειστικά με το ζήτημα, ενώ υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο που κατέχει η Δημοτική Αστυνομία. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης πρόσθεσε ότι «δεν μπορεί να υπάρχει τόση ανευθυνότητα από ορισμένους που παρατάνε το αυτοκίνητό τους σε ώρες αιχμής για να πάρουν καφέ», καλώντας σε υπευθυνότητα τους οδηγούς.

Με πληροφορίες από: Topontiki