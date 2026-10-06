Πυροβολισμοί έξω από πολυκατοικία σε Αθήνα: Τρεις νεαροί συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη σε ταράτσα

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 05.10.2026, έξω από πολυκατοικία στην Αθήνα, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Το περιστατικό, το οποίο σύμφωνα με πηγές έλαβε χώρα στα Πατήσια και άλλες αναφορές τοποθετούν στο Παγκράτι, στην οδό Β. Λάσκου, οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών. Τρία νεαρά άτομα, ηλικίας από 18 έως 20 ετών, συνελήφθησαν λίγο αργότερα, αφού εντοπίστηκαν να κρύβονται στην ταράτσα της πολυκατοικίας σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τη σύλληψη.

Το χρονικό του επεισοδίου

Το σοβαρό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς εκτυλίχθηκε λίγο πριν τη 01:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, συγκεκριμένα 10 λεπτά πριν τη 01:00, δηλαδή γύρω στις 00:50, μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 05.10.2026. Η αναστάτωση προκλήθηκε σε μια γειτονιά της πρωτεύουσας, με τις πληροφορίες να διίστανται ως προς την ακριβή τοποθεσία: μία πηγή αναφέρει την περιοχή των Πατησίων, ενώ μια άλλη τοποθετεί το συμβάν στο Παγκράτι, στην οδό Β. Λάσκου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το επεισόδιο σημειώθηκε ανάμεσα σε άτομα που βρίσκονταν έξω από την πολυκατοικία. Κάτοικοι της περιοχής και ένας περαστικός άκουσαν τους πυροβολισμούς, γεγονός που τους ώθησε να ειδοποιήσουν άμεσα τις αρχές. Ένας 26χρονος κάλεσε το 100, ενεργοποιώντας την Άμεση Δράση και οδηγώντας στην ταχύτατη επέμβαση αστυνομικών δυνάμεων στο σημείο.

Άμεση κινητοποίηση και συλλήψεις στην ταράτσα

Με την άφιξη των αστυνομικών στο σημείο, ξεκίνησε άμεσα μια εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους τρεις υπόπτους, οι οποίοι είχαν προσπαθήσει να διαφύγουν και να αποφύγουν τη σύλληψη ανεβαίνοντας και κρυβόμενοι στην ταράτσα της πολυκατοικίας. Η άμεση και συντονισμένη δράση των αρχών οδήγησε στην προσαγωγή τους.

Οι τρεις συλληφθέντες είναι νεαρά άτομα, με τις ηλικίες τους να κυμαίνονται από 18 έως 20 ετών. Συγκεκριμένα, πρόκειται για έναν 20χρονο, έναν 19χρονο και έναν 18χρονο. Η σύλληψή τους πραγματοποιήθηκε επί τόπου, μετά τον εντοπισμό τους στην ταράτσα, και οδηγήθηκαν στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Τα ευρήματα και οι κατηγορίες

Κατά τη διάρκεια των ερευνών στο σημείο του επεισοδίου, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ανεύρεση σημαντικών πειστηρίων. Στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας εντοπίστηκε ένα πιστόλι 22 χιλιοστών, το οποίο φέρεται να είναι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στους πυροβολισμούς. Μαζί με το όπλο, βρέθηκαν και δύο κάλυκες στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, ενισχύοντας τα στοιχεία για το συμβάν.

Οι έρευνες επεκτάθηκαν και στο υπόγειο της ίδιας πολυκατοικίας, όπου οι αρχές ανακάλυψαν έναν ακόμη κάλυκα και δύο βλήματα, προσθέτοντας νέα στοιχεία στην υπόθεση. Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν καμία αναφορά για τραυματισμό ατόμων από τους πυροβολισμούς. Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία: ο 19χρονος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ο 20χρονος και ο 18χρονος αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνέργεια.

Η συνέχεια των ερευνών

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες σε βάθος προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση και να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο περιστατικό των πυροβολισμών. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, με στόχο να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το συμβάν.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και αναζητούν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους λόγους της εμπλοκής των τριών νεαρών στο επεισόδιο. Η πορεία της δικαιοσύνης αναμένεται να καθορίσει τις περαιτέρω ενέργειες και τις ευθύνες των εμπλεκομένων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis