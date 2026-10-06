Εντοπισμός και διάσωση 80 μεταναστών νότια της Αγίας Γαλήνης στην Κρήτη

Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών έλαβαν χώρα μέσα σε λίγες ώρες στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης, νότια της Αγίας Γαλήνης. Συνολικά, περίπου 80 άνθρωποι περισυλλέχθηκαν από πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, ολοκληρώνοντας τις επιχειρήσεις που συντονίστηκαν από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης

Οι δύο επιχειρήσεις εκτυλίχθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα, αναδεικνύοντας την ένταση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών στην περιοχή. Η πρώτη επιχείρηση ξεκίνησε το βράδυ της Δευτέρας, ενώ η δεύτερη ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα, τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας.

Συνολικά, περίπου 80 άτομα, που επέβαιναν σε δύο διαφορετικές λέμβους, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από τα πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος. Η περιοχή των περιστατικών ήταν η θαλάσσια ζώνη νότια της Αγίας Γαλήνης, στην Κρήτη.

Το πρώτο περιστατικό το βράδυ της Δευτέρας

Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Δευτέρας, συγκεκριμένα στις 5 Οκτωβρίου, όταν ένα αεροσκάφος της δύναμης Frontex εντόπισε μία λέμβο. Η λέμβος βρισκόταν σε απόσταση περίπου 50 ναυτικών μιλίων νότια της Αγίας Γαλήνης, θέτοντας σε συναγερμό τις αρμόδιες αρχές.

Υπό τον άμεσο συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος έσπευσε άμεσα στην περιοχή. Εκεί, οι λιμενικοί προχώρησαν στην περισυλλογή περίπου 40 μεταναστών, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Δεύτερος εντοπισμός τα ξημερώματα

Λίγες μόνο ώρες μετά την ολοκλήρωση της πρώτης επιχείρησης, τα ξημερώματα, καταγράφηκε ένα νέο περιστατικό στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Αυτή τη φορά, ένα drone της Frontex ήταν αυτό που εντόπισε μία δεύτερη λέμβο.

Η δεύτερη λέμβος βρισκόταν περίπου 52 ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Γαλήνης. Και σε αυτή την περίπτωση, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος περισυνέλεξε περίπου 40 μετανάστες, οι οποίοι επίσης μεταφέρθηκαν προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Ο ρόλος της Frontex και του ΕΚΣΕΔ

Η συμβολή της Frontex υπήρξε καθοριστική και στις δύο επιχειρήσεις, καθώς μέσω των εναέριων μέσων της – ενός αεροσκάφους και ενός drone – έγινε ο αρχικός εντοπισμός των λέμβων. Αυτοί οι εντοπισμοί επέτρεψαν την έγκαιρη κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης.

Ο συντονισμός όλων των ενεργειών τόσο για τον εντοπισμό όσο και για την ασφαλή περισυλλογή και μεταφορά των μεταναστών πραγματοποιήθηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Το Λιμενικό Σώμα, με τα πλωτά του σκάφη, ανέλαβε την πρακτική υλοποίηση των διασώσεων και τη μεταφορά των περίπου 80 ανθρώπων στην ξηρά.

Με πληροφορίες από: Topontiki