Το κύκλωμα με τα κρυπτονομίσματα: Στη φυλακή δύο στρατιωτικοί και ένα ακόμη άτομο

Ολοκληρώθηκε η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών για τους 17 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση. Η οργάνωση αυτή φέρεται να είχε αναπτύξει ένα εκτεταμένο πυραμιδικό σύστημα, προσελκύοντας επενδυτές με την υπόσχεση υψηλών αποδόσεων μέσω κρυπτονομισμάτων. Συνολικά, τρία άτομα κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις.

Οι απολογίες και οι προφυλακίσεις

Η διαδικασία των απολογιών ξεκίνησε τις προηγούμενες ημέρες και ολοκληρώθηκε απόψε, με τους τελευταίους εννέα κατηγορούμενους να δίνουν τις εξηγήσεις τους. Ανάμεσα σε αυτούς που οδηγήθηκαν στη φυλακή είναι δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι στρατιωτικοί.

Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, οι οποίες αφορούν πράξεις εγκληματικής οργάνωσης, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, γνωστή και ως ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Επιπλέον, είχε προηγηθεί η προσωρινή κράτηση ενός ακόμη εμπλεκόμενου προσώπου, στον οποίο το κατηγορητήριο αποδίδει πρωταγωνιστικό ρόλο στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Η δράση του πυραμιδικού συστήματος

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Αστυνομίας, η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2025, χρησιμοποιώντας νομιμοφανή εταιρικά σχήματα και μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την προσέλκυση επενδυτών. Σε αυτούς τους επενδυτές παρέχονταν υποσχέσεις για υψηλές και πλασματικές αποδόσεις, με εκτίμηση διπλασιασμού του κεφαλαίου μέσα σε μόλις 50 ημέρες, με ελάχιστο ή ακόμη και μηδενικό ρίσκο.

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να αξιοποιούσαν ένα πυραμιδικό μοντέλο, στρατολογώντας διαρκώς νέα μέλη και επενδυτές. Από τις αστυνομικές Αρχές έγινε γνωστό ότι εκτιμάται πως στην πλατφόρμα είχαν εισρεύσει περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο αριθμός των ατόμων που φέρονται να είχαν στρατολογηθεί ανέρχεται τουλάχιστον σε 10.000.

Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και οι κατασχέσεις

Για τη σύλληψη των εμπλεκόμενων προσώπων, πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση την προηγούμενη εβδομάδα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Οι επιχειρήσεις έλαβαν χώρα σε Πιερία, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Πειραιά, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αθήνα και Καβάλα. Στη δικογραφία της υπόθεσης περιλαμβάνονται επιπλέον εννέα άτομα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί δεκάδες θύματα που φέρονται να επένδυσαν χρήματα μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε σπίτια, γραφεία και άλλους χώρους, οι Αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένες κατασχέσεις. Μεταξύ των αντικειμένων που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ήταν 32 κινητά τηλέφωνα, 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, 16 σκληροί δίσκοι, 21 φορητοί και επτά σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, καθώς και 15 tablets. Επίσης, κατασχέθηκαν τραπεζικές κάρτες, κάρτες κινητής τηλεφωνίας, μία μηχανή καταμέτρησης χρημάτων, ένα καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών και το χρηματικό ποσό των 295.090 ευρώ.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr