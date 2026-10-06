Δύο ταχυτήτων φοιτητές στην Ιατρική Πάτρας κατά τα εγκαίνια του αγγλόφωνου προγράμματος

Με την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Αγγλόφωνου Προπτυχιακού Προγράμματος Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, υποδεχόμενο την πρώτη του γενιά φοιτητών και φοιτητριών. Ενώ 50 φοιτητές από ξένες χώρες ξεκινούν τις σπουδές τους καταβάλλοντας δίδακτρα ύψους 12.000 ευρώ ετησίως, Έλληνες φοιτητές διαμαρτυρήθηκαν έξω από το ίδρυμα. Οι διαμαρτυρόμενοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους για τους 400 πρωτοετείς που δεν κατάφεραν φέτος να εγγραφούν στις σχολές τους, συμπεριλαμβανομένων επιτυχόντων της Ιατρικής, λόγω των οικονομικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι οικογένειές τους.

Η τελετή των εγκαινίων υπό αστυνομικό κλοιό

Τα εγκαίνια του νέου προγράμματος έλαβαν χώρα υπό αστυνομικό κλοιό, με τις δυνάμεις της Αστυνομίας να απαγορεύουν αρχικά την πρόσβαση σε εκπροσώπους Φοιτητικών Συλλόγων. Οι εκπρόσωποι είχαν ως στόχο να μεταφέρουν τα αιτήματά τους, τα οποία αφορούσαν τόσο την κατάργηση των επί πληρωμή σπουδών όσο και την αντιμετώπιση του δυσβάσταχτου κόστους διαμονής και διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές.

Παρά τον αρχικό αποκλεισμό, οι εκπρόσωποι των Φοιτητικών Συλλόγων κατάφεραν τελικά να σπάσουν τον κλοιό. Στη συνέχεια, συναντήθηκαν με την υπουργό Παιδείας, κ. Σοφία Ζαχαράκη, η οποία βρισκόταν στο πανεπιστήμιο για την τελετή, και της επέδωσαν τα αιτήματά τους.

Το νέο αγγλόφωνο πρόγραμμα και οι πρώτοι φοιτητές

Η πρώτη ομάδα του Αγγλόφωνου Προπτυχιακού Προγράμματος στην Ιατρική Σχολή Πάτρας αποτελείται από 50 φοιτητές και φοιτήτριες που προέρχονται από 11 διαφορετικές χώρες. Το πρόγραμμα είναι εξαετές, με συνολική διάρκεια 360 ECTS, και η διδασκαλία του διεξάγεται εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να συνδυάζει την εκπαίδευση στις βασικές βιοϊατρικές επιστήμες με την κλινική εκπαίδευση. Για τον σκοπό αυτό, αξιοποιεί πλήρως τις υποδομές, την τεχνογνωσία και την κλινική εμπειρία του Τμήματος Ιατρικής, καθώς και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και του Πανεπιστημιακού Κέντρου Υγείας Πάτρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Δηλώσεις από την πολιτική ηγεσία και την πρυτανεία

Στην τελετή των εγκαινίων παρέστη η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη. Η κυρία Ζαχαράκη καλωσόρισε τους πρώτους φοιτητές και φοιτήτριες του Προγράμματος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διεθνοποίησης της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των δημόσιων Πανεπιστημίων.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας, στην ομιλία του χαρακτήρισε την έναρξη του Αγγλόφωνου Προγράμματος Ιατρικής ως μια «καθοριστική στιγμή» για την πορεία διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου. Απευθυνόμενος στους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες, ο κ. Μπούρας σημείωσε ότι, ως η πρώτη γενιά του Προγράμματος, θα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς θα συμβάλουν οι ίδιοι στη διαμόρφωση της πορείας του.

Η δομή και η φιλοσοφία του προγράμματος σπουδών

Τη δομή και τη φιλοσοφία του Αγγλόφωνου Προπτυχιακού Προγράμματος Ιατρικής παρουσίασε ο Διευθυντής Σπουδών του Προγράμματος και Αντιπρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητής Γεώργιος Χ. Καγκάδης. Ο κ. Καγκάδης αναφέρθηκε λεπτομερώς στον τρόπο με τον οποίο το πρόγραμμα οδηγεί σταδιακά τους φοιτητές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis