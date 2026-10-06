Νέα στοιχεία για τη δραστηριότητα των προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση Μαζωνάκη

Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνουν νέα στοιχεία που αφορούν τη δραστηριότητα των δύο προφυλακισμένων γιατρών, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Μία σειρά από κρίσιμα ερωτήματα ανακύπτουν από το υπόμνημα που κατέθεσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στον Ανακριτή, ο οποίος έχει αναλάβει τον φάκελο της υπόθεσης. Το υπόμνημα φωτίζει πτυχές της λειτουργίας δύο ιατρείων στο Κολωνάκι, φέρνοντας στο προσκήνιο νέες πληροφορίες.

Το «κρυφό» ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ

Στο υπόμνημα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών γίνεται αναφορά όχι μόνο στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά και σε ένα δεύτερο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «κρυφό». Αυτό το ιατρείο βρίσκεται στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, στην ίδια περιοχή του Κολωνακίου.

Η χαρακτηριστική ονομασία «κρυφό» αποδίδεται στο γεγονός ότι το ζευγάρι των προφυλακισμένων γιατρών επιθυμούσε, για έναν «απροσδιόριστο» ακόμη λόγο, να το κλείσει και να μην είναι φανερή η λειτουργία του. Συγκεκριμένα, τον περασμένο Απρίλιο, οι δύο γιατροί είχαν υποβάλει αίτημα για ανάκληση της άδειας λειτουργίας του συγκεκριμένου ιατρείου.

Απόπειρα απόκρυψης δραστηριότητας

Οι γιατροί είχαν ανοίξει το ιατρείο τον Μάρτιο του 2025 και μόλις ένα χρόνο μετά, τον Απρίλιο, ζήτησαν να το κλείσουν. Ως προς τους λόγους αυτής της απόφασης, υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις. Μία εξ αυτών αναφέρει ότι ενδεχομένως ήθελαν να «εξαφανίσουν» το ιατρείο από τα ραντάρ των ελεγκτικών κλιμακίων. Ένα ιατρείο που δεν είναι δηλωμένο στον Ιατρικό Σύλλογο δεν μπορεί να υποβληθεί σε τακτικό έλεγχο, γεγονός που θα μπορούσε να δικαιολογεί την πρόθεσή τους.

Μία άλλη εκτίμηση υποδεικνύει ότι η επιθυμία τους να κλείσουν το ιατρείο μπορεί να συνδεόταν με την έδρα μιας εταιρίας εμπορίας ιατρικών μηχανημάτων. Η εταιρία αυτή, η οποία ανήκει στη νεαρή κόρη του ζευγαριού, ήταν δηλωμένη στην ίδια διεύθυνση με το ιατρείο. Έτσι, οι γιατροί ίσως ήθελαν να αποσυνδέσουν τους εαυτούς τους από τη δραστηριότητα της εταιρείας. Οι προφυλακισμένοι γιατροί είχαν ιδρύσει από κοινού το συγκεκριμένο ιατρείο και από κοινού είχαν αποφασίσει να το κλείσουν.

Συνεδρίες υπνοθεραπείας και σάουνα

Δεν αποκλείεται να υπήρχε πρόθεση να μετατραπεί ο χώρος του ιατρείου σε σημείο διεξαγωγής παράνομων ή αμφιλεγόμενων θεραπειών. Στο παρελθόν, μάλιστα, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να είχε πραγματοποιήσει εκεί συνεδρίες. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια ελέγλου που διενεργήθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο στις 25 Ιουλίου του 2025, είχε εντοπιστεί στον χώρο μία σάουνα.

Ο έλεγχος αυτός ήταν ταυτόχρονος και στα δύο ιατρεία που διατηρούσε το ζευγάρι των γιατρών. Παράλληλα, εξετάζεται μία πληροφορία σύμφωνα με την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης ενδέχεται να είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία στο γραφείο της Πατριάρχου Ιωακείμ. Οι Αρχές θεωρούν βέβαιο ότι, παρόλο που οι γιατροί δήλωναν την πρόθεσή τους να κλείσουν το ιατρείο, ο χώρος παρέμενε λειτουργικός. Πρόκειται για ένα διαμέρισμα 215 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο στο παρελθόν είχε φιλοξενήσει σεμινάριο υπνοθεραπείας.

Παράνομα μηχανήματα και ψευδείς δηλώσεις

Όσον αφορά στα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που λειτουργούσαν παράνομα στο άλλο ιατρείο, αυτό της οδού Καρνεάδου, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες. Το ένα από αυτά τα μηχανήματα είχε αγοραστεί τον Απρίλιο του 2022. Ωστόσο, δηλώθηκε ψευδώς ως μηχάνημα οζονοθεραπείας τρία χρόνια αργότερα, στις 9 Σεπτεμβρίου του 2025.

Το δεύτερο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης αγοράστηκε στις 5 Ιουνίου 2026. Αυτό είναι το μηχάνημα με το οποίο πραγματοποιήθηκε η μοιραία θεραπεία στον Γιώργο Μαζωνάκη, οδηγώντας στον θάνατό του. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά πλέον να ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη στο ζευγάρι των γιατρών για ψευδή δήλωση, βάσει των στοιχείων που έχουν προκύψει.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis