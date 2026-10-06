Μεγάλη φωτιά σε εγκαταστάσεις βάμβακος στα Τρίκαλα: Στις φλόγες έξι αποθήκες

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου 2026, σε εγκαταστάσεις βάμβακος που βρίσκονται λίγο έξω από τον Γλίνο Τρικάλων, στην οδό Καρδίτσης. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 02:00 και πήρε γρήγορα διαστάσεις, καθώς στον χώρο υπήρχαν μεγάλες ποσότητες βαμβακιού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έξι αποθήκες έχουν παραδοθεί στις φλόγες, προκαλώντας ανησυχία στην ευρύτερη περιοχή.

Η έκταση της πυρκαγιάς και το σημείο εκδήλωσης

Η πυρκαγιά έθεσε σε συναγερμό την Πυροσβεστική Υπηρεσία τα ξημερώματα της Τρίτης. Οι φλόγες εκδηλώθηκαν σε εγκαταστάσεις εργοστασίου βάμβακος, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Γλίνου Τρικάλων, επί της οδού Καρδίτσης. Η ώρα εκδήλωσης της φωτιάς προσδιορίζεται γύρω στις 2 τα ξημερώματα, με την εξάπλωσή της να είναι άμεση και ραγδαία.

Ο λόγος για την ταχύτατη επέκταση της πυρκαγιάς ήταν η παρουσία μεγάλων ποσοτήτων βαμβακιού εντός των χώρων του εργοστασίου. Το εύφλεκτο υλικό συνέβαλε στην άμεση ανάφλεξη και στην ταχεία εξάπλωση του μετώπου, καθιστώντας την κατάσταση ιδιαίτερα σοβαρή από την πρώτη στιγμή.

Η μάχη των πυροσβεστών και οι δυσκολίες

Αμέσως μετά την εκδήλωση της φωτιάς, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν και έσπευσαν στο σημείο. Πολλά οχήματα και πυροσβέστες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση. Η επιχείρηση κατάσβεσης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Η δυσκολία της επιχείρησης οφείλεται κυρίως στη φύση του υλικού που καίγεται, δηλαδή του βαμβακιού, το οποίο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο και μπορεί να οδηγήσει σε συνεχείς αναζωπυρώσεις. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς, καθώς ο κίνδυνος είναι αυξημένος.

Ο κίνδυνος επέκτασης και η ορατότητα των φλογών

Πρωταρχικός στόχος των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι ο περιορισμός της φωτιάς εντός των εγκαταστάσεων και η αποτροπή της επέκτασής της σε γειτονικές ή όμορες εγκαταστάσεις. Η μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες είναι κρίσιμη, προκειμένου να προστατευθούν οι παρακείμενες ιδιοκτησίες από την καταστροφική μανία των φλογών.

Οι φλόγες, λόγω του μεγάλου τους ύψους και της έντασής τους, ήταν ορατές από μεγάλη απόσταση, προκαλώντας αναστάτωση και ανησυχία στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής των Τρικάλων. Η εικόνα του πύρινου μετώπου ήταν εντυπωσιακή και ανησυχητική, καθώς φώτιζε τον νυχτερινό ουρανό.

Η διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς

Μέχρι στιγμής, τα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχουν ήδη ξεκινήσει τη διερεύνηση του περιστατικού. Με την ολοκλήρωση της κατάσβεσης και την ασφάλιση του χώρου, θα ξεκινήσει λεπτομερής έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες και τα αίτια που προκάλεσαν την καταστροφική φωτιά.

Η διαδικασία της διερεύνησης είναι σημαντική για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο εκδήλωσης της πυρκαγιάς και να ληφθούν ενδεχομένως μέτρα για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis