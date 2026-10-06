Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγορεύσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω επίσκεψης Αμερικανού ΥΠΕΞ

Με ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να κινηθούν οι οδηγοί στο κέντρο της Αθήνας από το απόγευμα της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου, έως και το πρωί της Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου 2026. Λόγω της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στη χώρα μας, θα εφαρμοστούν αυστηρές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και θα υπάρξουν κλειστοί δρόμοι, ενώ παράλληλα ισχύει και απαγόρευση συγκεντρώσεων και πορειών διαμαρτυρίας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης, 6 Οκτωβρίου, και θα διαρκέσουν έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου 2026. Η κορύφωση των μέτρων αναμένεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας. Οι περιορισμοί θα επηρεάσουν κυρίως τις περιοχές πέριξ της Πλατείας Συντάγματος, καθώς και κεντρικές λεωφόρους όπως η Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, η Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας. Επίσης, θα υπάρξουν ρυθμίσεις στις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου, ενώ μέτρα θα ληφθούν και σε όποια άλλα οδικά σημεία κριθεί απαραίτητο.

Απαγόρευση συγκεντρώσεων και πορειών

Παράλληλα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έχει εκδοθεί απόφαση από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών για την απαγόρευση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών. Η απαγόρευση αυτή θα ισχύσει από τις 6 το πρωί της Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου 2026, έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης, 8 Οκτωβρίου 2026.

Η απόφαση αυτή ελήφθη με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Αθήνα. Τα μέτρα ασφαλείας είναι ιδιαίτερα αυστηρά και θα τίθενται σε ισχύ κατά διαστήματα, με στόχο την ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την επίσκεψη του Αμερικανού αξιωματούχου.

Η γεωγραφική έκταση των μέτρων

Οι απαγορεύσεις και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σε μια ευρεία περιοχή του κέντρου της Αθήνας, η οποία περικλείεται από συγκεκριμένες οδούς. Συγκεκριμένα, η περιοχή οριοθετείται από τις οδούς Ριζάρη, Πλουτάρχου, Κλεομένους, Μελίνας Μερκούρη, Κόνιαρη, Αναστασίου Τσόχα, Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, Καισαρείας, Μιχαλακοπούλου, Αλκμάνος, Ίωνος Δραγούμη, Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου, Ευφρονίου και ξανά Ριζάρη.

Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία και οι απαγορεύσεις θα επεκτείνονται ή θα αίρονται σταδιακά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και τις ανάγκες που θα προκύπτουν. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση για τυχόν αλλαγές και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των αρχών.

Συστάσεις προς τους οδηγούς

Η Ελληνική Αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς που θα κινηθούν στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας να οπλιστούν με υπομονή. Τους καλεί επίσης να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων, οι οποίοι θα βρίσκονται σε καίρια σημεία των οδών, με σκοπό τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. καταλήγει με παράκληση για την κατανόηση και τη συνεργασία των οδηγών, προκειμένου να αποφευχθούν πρόσθετα κυκλοφοριακά προβλήματα και να διασφαλιστεί η ομαλή ροή, στο μέτρο του δυνατού, εν μέσω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis