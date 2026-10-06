Η ΝΔ γιόρτασε τα 52α γενέθλιά της με απόντες και μήνυμα ενότητας

Μέσα σε ένα κλίμα έντονων εσωκομματικών αντεγκλήσεων, η Νέα Δημοκρατία γιόρτασε χθες τα 52α γενέθλιά της. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ενώ γίνονται πολλές συζητήσεις για αλαζονικές συμπεριφορές στελεχών και η κυβέρνηση αναζητά τρόπους να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ακρίβειας στην ενέργεια. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να εκπέμψει μήνυμα ενότητας και συσπείρωσης στα μέλη και τα στελέχη του κόμματός του.

Οι απουσίες και το κλίμα

Το κλίμα που επικρατεί στο κυβερνών κόμμα έγινε εμφανές από τις απουσίες κορυφαίων στελεχών στην εκδήλωση των γενεθλίων. Απόντες από την εκδήλωση ήταν ο Κώστας Καραμανλής, ο Αντώνης Σαμαράς, καθώς και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, γεγονός που, σύμφωνα με παρατηρητές, λέει πολλά για την τρέχουσα κατάσταση.

Παρά τις προσπάθειες του Κυριάκου Μητσοτάκη να κάνει «ενέσεις αυτοπεποίθησης» στα μέλη και τα στελέχη, η κυβερνητική φθορά δεν μπορεί να κρυφτεί. Η εκδήλωση, που έλαβε χώρα στο παλιό αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, αποτέλεσε μια ευκαιρία για τον πρωθυπουργό να απευθύνει το μήνυμά του.

Το μήνυμα του πρωθυπουργού για ενότητα

Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός επιχείρησε να «ανοίξει γέφυρες» προς την παραδοσιακή βάση της παράταξης. Στόχος του ήταν να φρενάρει τις διαρροές και να περιγράψει το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα κινηθεί η χώρα το επόμενο διάστημα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθέτησε τον εαυτό του στη θέση του «καπετάνιου», απευθυνόμενος στα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Τόνισε την ανάγκη για συσπείρωση και κοινή προσπάθεια, δεδομένων των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα.

Ο «καπετάνιος» και τα «ταραγμένα νερά»

Ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε τη μεταφορά των «ταραγμένων νερών» για να περιγράψει την κατάσταση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Τα νερά είναι πολύ ταραγμένα και μπορεί να γίνουν ακόμα πιο ταραγμένα. Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο και κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Και το πλήρωμα είστε όλοι εσείς».

Με αυτή τη δήλωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε τον κεντρικό του ρόλο στην πλοήγηση της χώρας, αλλά και την κρισιμότητα της συμβολής όλων των μελών και στελεχών του κόμματος ως «πλήρωμα» σε αυτή την προσπάθεια. Η αναφορά αυτή έγινε στο πλαίσιο της προσπάθειας για συσπείρωση και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης της παράταξης.

Ορίζοντας οι εκλογές του 2027 και η οικονομία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσδιόρισε ως ορίζοντα τις εκλογές της άνοιξης του 2027. Μέχρι τότε, όπως σημείωσε, η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να εξηγήσει στους πολίτες το σχέδιό της και να κάνει τον απολογισμό της κυβερνητικής της θητείας.

Ειδικότερα, ανέφερε: «Μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027 θα έχουμε χρόνο να εξηγήσουμε στους πολίτες ποιο είναι το σχέδιό μας. Να μιλήσουμε γι’ αυτό που πετύχαμε, αλλά ταυτόχρονα και με θάρρος να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας». Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή όσο αυξάνεται ο χρόνος παραμονής στην εξουσία, καλώντας τα στελέχη να παραμένουν «σεμνά και ταπεινά», μετά και τα επαναλαμβανόμενα «φάλτσα» των τελευταίων ημερών. Στον τομέα της οικονομίας, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η Ελλάδα «είναι σήμερα παράδειγμα προς μίμηση».

Αναφορές στον «Πυρσό» και τους ανθρώπους της παράταξης

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας να προετοιμαστούν για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αφού πρώτα «πάρουν δυνάμεις για τον αγώνα που έρχεται».

Στο ίδιο πλαίσιο, κορυφαία στελέχη εξέφρασαν τις δικές τους απόψεις. Ο Νίκος Δένδιας εμφανίστηκε να υποστηρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να παραμείνει η παράταξη του Πυρσού. Ο Παύλος Μαρινάκης, από την πλευρά του, αφιέρωσε την επέτειο στους ανθρώπους της παράταξης και ιδιαίτερα σε όσους παρέμειναν κοντά της στα δύσκολα χρόνια.

Με πληροφορίες από: Topontiki