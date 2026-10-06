Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη κατέληξε σε τροχαίο με δύο τραυματίες μοτοσικλετιστές

Δύο οδηγοί μοτοσικλετών τραυματίστηκαν στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από σύγκρουση των οχημάτων τους στην οδό Κασσάνδρου, σε κοντινή απόσταση από το Διοικητήριο. Το ατύχημα αυτό αποτέλεσε την κατάληξη μιας καταδίωξης που είχε προηγηθεί, καθώς ένας από τους εμπλεκόμενους οδηγούς δεν συμμορφώθηκε σε σήμα που του έκαναν αστυνομικοί. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο της πόλης για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Η σύγκρουση των δύο μοτοσικλετών

Η σύγκρουση των δύο δικύκλων σημειώθηκε στην οδό Κασσάνδρου, μία κεντρική αρτηρία της Θεσσαλονίκης, σε περιοχή που βρίσκεται πλησίον του Διοικητηρίου. Το τροχαίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό και των δύο οδηγών που επέβαιναν στις μοτοσικλέτες. Οι αρχές κλήθηκαν άμεσα στο σημείο για να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό και να καταγράψουν τα δεδομένα.

Η παρουσία δύο μοτοσικλετών που συγκρούστηκαν σε πολυσύχναστο σημείο της πόλης προκάλεσε την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τραυματισμούς στους οδηγούς, χωρίς να έχουν δοθεί περαιτέρω στοιχεία για τη σοβαρότητα της κατάστασής τους. Η περιοχή αποκλείστηκε για μικρό χρονικό διάστημα, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των διασωστών και της αστυνομίας.

Η αρχική άρνηση συμμόρφωσης

Λίγο πριν από τη σύγκρουση, είχε προηγηθεί ένα περιστατικό κατά το οποίο ένας από τους οδηγούς των μοτοσικλετών δεν σταμάτησε σε σήμα που του έκαναν αστυνομικοί. Το συμβάν αυτό έλαβε χώρα στην οδό Αλ. Παπαναστασίου, μία άλλη σημαντική οδική αρτηρία της Θεσσαλονίκης. Οι αστυνομικοί είχαν δώσει το σήμα για έλεγχο, ωστόσο ο οδηγός επέλεξε να μην υπακούσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, ο οδηγός, αντί να συμμορφωθεί, ανέπτυξε ταχύτητα, προσπαθώντας να διαφύγει. Η ενέργεια αυτή οδήγησε στην άμεση έναρξη καταδίωξης από τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προσπάθησαν να ακινητοποιήσουν το δίκυκλο. Η πορεία του οδηγού και η καταδίωξη που ακολούθησε οδήγησαν τελικά στην οδό Κασσάνδρου.

Η καταδίωξη και το μοιραίο τέλος

Η καταδίωξη ξεκίνησε αμέσως μετά την άρνηση του οδηγού να σταματήσει στην οδό Αλ. Παπαναστασίου και την ανάπτυξη ταχύτητας. Οι αστυνομικοί ακολούθησαν τη μοτοσικλέτα, προσπαθώντας να την ανακόψουν με ασφάλεια. Η πορεία της καταδίωξης διήρκεσε για ένα διάστημα, διασχίζοντας τμήματα του οδικού δικτύου της πόλης.

Η εξέλιξη της καταδίωξης έλαβε απρόσμενη τροπή και κατέληξε στην οδό Κασσάνδρου. Εκεί, η μοτοσικλέτα του οδηγού που καταδιωκόταν συγκρούστηκε με μία δεύτερη μοτοσικλέτα. Το γεγονός αυτό έθεσε τέλος στην καταδίωξη, αλλά δυστυχώς είχε ως συνέπεια τον τραυματισμό και των δύο εμπλεκόμενων μοτοσικλετιστών.

Η άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ

Μετά τη σύγκρουση και τον τραυματισμό των δύο οδηγών, κλήθηκε άμεσα το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο του ατυχήματος στην οδό Κασσάνδρου για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ αξιολόγησαν την κατάσταση της υγείας τους και προχώρησαν στην ασφαλή μεταφορά τους.

Και οι δύο οδηγοί μεταφέρθηκαν με το ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης. Εκεί, τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες και υποβλήθηκαν σε περαιτέρω εξετάσεις. Το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου παρακολουθεί την πορεία της υγείας τους, μετά το τροχαίο ατύχημα που τους ενέπλεξε.

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis