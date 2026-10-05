Βρετανία: Νεκρή σε πάρκο 11χρονη που είχε δηλωθεί αγνοούμενη

Σοκ έχει προκαλέσει στη Βρετανία ο θάνατος μιας 11χρονης κοπέλας, της Μίγια Ντίμερ-Τζόουνς, η οποία εντοπίστηκε νεκρή σε πάρκο στο χωριό Έλμλι Καστλ, στο Γουόρσεστερσαϊρ. Ο εντοπισμός της έγινε λίγες ώρες αφότου είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της από την οικογένειά της. Η αστυνομία έχει χαρακτηρίσει τον θάνατό της «ανεξήγητο» και συνεχίζει τις έρευνες για να εξακριβώσει τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Η εξαφάνιση και ο εντοπισμός

Η 11χρονη Μίγια Ντίμερ-Τζόουνς δηλώθηκε αγνοούμενη περίπου στις 23:20 το βράδυ της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, όταν δεν επέστρεψε στο σπίτι της. Η οικογένειά της ξεκίνησε αμέσως την αναζήτηση στο χωριό, προτού ειδοποιήσει τις αρχές για την εξαφάνισή της.

Λίγες ώρες αργότερα, η Μίγια εντοπίστηκε νεκρή σε ένα πάρκο του Έλμλι Καστλ. Το σημείο όπου βρέθηκε ήταν κοντά στο γήπεδο κρίκετ και στις εγκαταστάσεις αναψυχής της περιοχής, σημεία που, σύμφωνα με κατοίκους, συχνά επισκέπτονταν παιδιά.

Οι έρευνες της αστυνομίας

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για να διαλευκάνουν τι ακριβώς συνέβη και να προσδιορίσουν τα αίτια του θανάτου της 11χρονης. Η αστυνομία έχει χαρακτηρίσει τον θάνατο «ανεξήγητο», υποδεικνύοντας ότι όλες οι πιθανότητες παραμένουν ανοιχτές.

Η οικογένεια της Μίγια έχει ενημερωθεί για την τραγική κατάληξη και λαμβάνει υποστήριξη από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς. Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να συλλέγουν κάθε διαθέσιμη πληροφορία.

Το οικογενειακό ιστορικό

Σύμφωνα με πληροφορίες από ανθρώπους που γνώριζαν την οικογένεια, η Μίγια ήταν μία από τέσσερις αδελφές. Ζούσε με τη μητέρα της και τουλάχιστον μία από τις αδελφές της σε έναν κοντινό δρόμο του χωριού Έλμλι Καστλ.

Η οικογένεια είχε βιώσει μία μεγάλη απώλεια στο παρελθόν, καθώς ο πατέρας της 11χρονης είχε πεθάνει από καρκίνο περίπου τρία χρόνια νωρίτερα. Άνθρωπος που γνώριζε την οικογένεια ανέφερε ότι η Μίγια νοσταλγούσε πολύ τον πατέρα της, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «της έλειπε πάρα πολύ».

Οι τελευταίες ώρες πριν την εξαφάνιση

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι η Μίγια φέρεται να έπαιζε με μία φίλη της στο σπίτι το απόγευμα πριν από την εξαφάνισή της. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που φέρεται να την είδαν πριν χαθούν τα ίχνη της.

Αργότερα, εκτιμάται ότι κατευθύνθηκε προς το γήπεδο κρίκετ, ένα σημείο που, όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, συνήθιζαν να συχνάζουν τα παιδιά του χωριού. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που αφορούν τις κινήσεις της 11χρονης πριν από την εξαφάνισή της.

Η αγωνία της οικογένειας

Η μητέρα της Μίγια, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε στείλει σειρά μηνυμάτων αργά το προηγούμενο βράδυ, καθώς προσπαθούσε απεγνωσμένα να εντοπίσει την κόρη της. Ένας άνθρωπος που γνώριζε την οικογένεια είχε δει αυτά τα μηνύματα το πρωί της Δευτέρας, τα οποία μαρτυρούσαν την αγωνία της μητέρας.

Όταν η 11χρονη δεν επέστρεψε στο σπίτι της, η οικογένειά της ξεκίνησε αμέσως να την αναζητά σε όλο το χωριό. Μετά τις αρχικές προσπάθειες, ειδοποίησαν την αστυνομία, η οποία ξεκίνησε τις δικές της έρευνες που οδήγησαν στον τραγικό εντοπισμό της Μίγια στο πάρκο.

Με πληροφορίες από: Topontiki