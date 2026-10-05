Συναγερμός σε πτήση της AJet στην Τουρκία μετά από σημείωμα για εκρηκτικά

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου 2026, σε πτήση της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας AJet, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από την Άγκυρα προς τη Σανλιούρφα. Το περιστατικό προκλήθηκε από τον εντοπισμό ενός σημειώματος εντός του αεροσκάφους που προειδοποιούσε για την ύπαρξη εκρηκτικών υλικών. Μετά την ασφαλή προσγείωση στο αεροδρόμιο GAP της Σανλιούρφα, οι 136 επιβάτες και τα επτά μέλη του πληρώματος απομακρύνθηκαν άμεσα, ενώ οι αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για την εξακρίβωση της απειλής.

Ο εντοπισμός του σημειώματος και η κινητοποίηση

Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου 2026, όταν στις 19:00 εντοπίστηκε εντός του επιβατικού αεροσκάφους της AJet, με αριθμό πτήσης 4180, ένα σημείωμα που ανέφερε ρητά την παρουσία εκρηκτικών. Η πτήση αυτή εκτελούσε το δρομολόγιο από την Άγκυρα προς τη Σανλιούρφα, μια πόλη που βρίσκεται στη νοτιοανατολική Τουρκία. Ο εντοπισμός του ύποπτου σημειώματος προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας, οι οποίες ενημερώθηκαν για την κατάσταση.

Παρά τον εντοπισμό του ύποπτου σημειώματος εν πτήσει, το αεροσκάφος συνέχισε την πορεία του προς τον προορισμό του, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο GAP της Σανλιούρφα στις 20:05, δηλαδή περίπου μία ώρα και πέντε λεπτά μετά την ώρα που δηλώθηκε ο εντοπισμός του σημειώματος.

Η ασφαλής απομάκρυνση επιβατών και πληρώματος

Αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο GAP, δόθηκε εντολή για την άμεση και ασφαλή απομάκρυνση όλων των επιβαινόντων. Συνολικά, 136 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος, δηλαδή 143 άτομα στο σύνολο, απομακρύνθηκαν από το αεροσκάφος χωρίς να αναφερθούν προβλήματα ή τραυματισμοί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Οι δυνάμεις ασφαλείας κινητοποιήθηκαν στο σημείο με ταχύτητα, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή και ελεγχόμενη διεξαγωγή της εκκένωσης. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, διασφαλίζοντας την πλήρη ασφάλεια όλων των ατόμων που επέβαιναν στην πτήση της AJet, όπως επιβάλλουν τα πρωτόκολλα ασφαλείας σε τέτοιες περιπτώσεις.

Ενδελεχείς έρευνες των αρχών στο αεροσκάφος

Μετά την ολοκλήρωση της απομάκρυνσης των επιβατών και του πληρώματος, ειδικές δυνάμεις ασφαλείας ανέλαβαν να διεξαγάγουν ενδελεχή έρευνα στο εσωτερικό του αεροσκάφους. Ο κύριος στόχος των εξονυχιστικών ελέγχων είναι να διαπιστωθεί με ακρίβεια εάν υπάρχει πράγματι εκρηκτικός μηχανισμός ή υλικό, όπως ανέφερε το σημείωμα που βρέθηκε.

Οι έρευνες των τουρκικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να εξακριβωθεί η αξιοπιστία της απειλής και να ληφθούν τα δέοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό ποιος άφησε το ύποπτο σημείωμα εντός του αεροσκάφους, ούτε εάν η απειλή για εκρηκτικά είναι πραγματική.

Δηλώσεις του κυβερνήτη της Σανλιούρφα

Ο κυβερνήτης της Σανλιούρφα προέβη σε επίσημη ανακοίνωση μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρέχοντας ενημέρωση σχετικά με το περιστατικό. Στη δήλωσή του, επιβεβαίωσε ότι ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα από τις αρμόδιες αρχές για την ασφαλή εκκένωση του αεροσκάφους και την προστασία των επιβαινόντων.

Ειδικότερα, ο κυβερνήτης διευκρίνισε ότι στις 19:00 εντοπίστηκε το σημείωμα που έκανε λόγο για την παρουσία εκρηκτικών στην πτήση 4180 της AJet. Τόνισε επίσης ότι, μετά την προσγείωση στις 20:05, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν χωρίς προβλήματα και οι δυνάμεις ασφαλείας ξεκίνησαν άμεσα την έρευνα για τον εντοπισμό τυχόν εκρηκτικών υλών.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit