Στη φυλακή δύο στρατιωτικοί και ένας «αναλυτής» για την «πυραμίδα» κρυπτονομισμάτων στην Κατερίνη

Ολοκληρώθηκαν, μετά από μαραθώνια διαδικασία, οι απολογίες των 17 συλληφθέντων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να είχε αναπτύξει ένα μεγάλο πυραμιδικό σύστημα, με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις. Συνολικά, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι τρεις κατηγορούμενοι, ενώ οι υπόλοιποι 14 αφέθηκαν ελεύθεροι, ανάλογα με την περίπτωση, με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις.

Ανάμεσα σε αυτούς που οδηγήθηκαν στη φυλακή είναι τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη, που, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι στρατιωτικοί, καθώς και ένα ακόμη εμπλεκόμενο πρόσωπο, στον οποίο το κατηγορητήριο αποδίδει «πρωταγωνιστικό» ρόλο.

Η ολοκλήρωση των απολογιών και οι προφυλακίσεις

Η διαδικασία των απολογιών ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, με τις απολογίες των τελευταίων εννέα κατηγορούμενων προσώπων. Μεταξύ των προφυλακισθέντων είναι και ο «Μπρέιντεν», ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο αυτοαποκαλούμενου αναλυτή και να βρισκόταν στην κορυφή της ιεραρχικής πυραμίδας, μαζί με τους δύο στρατιωτικούς.

Οι δύο στρατιωτικοί αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και αφορούν τις πράξεις της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. Υποστήριξαν πως και οι ίδιοι είναι θύματα, καθώς είχαν καταθέσει χρήματα στο σύστημα.

Οι κατηγορίες και οι όροι αποφυλάκισης

Σε βάρος των τριών προσώπων που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, σχηματίστηκε κακουργηματική δίωξη. Οι κατηγορίες αφορούν την εγκληματική οργάνωση, την απάτη και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, γνωστή και ως ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Οι υπόλοιποι 14 από τους συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Οι χρηματικές εγγυήσεις που τους επιβλήθηκαν, ανάλογα με την περίπτωση, φτάνουν έως τις 20.000 ευρώ.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης

Η οργάνωση φέρεται να δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2025, χρησιμοποιώντας νομιμοφανή εταιρικά σχήματα και μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την προσέλκυση επενδυτών. Στους επενδυτές παρέχονταν υποσχέσεις για υψηλές και πλασματικές αποδόσεις, με εκτίμηση διπλασιασμού του κεφαλαίου μέσα σε μόλις 50 ημέρες, με ελάχιστο ή ακόμη και μηδενικό ρίσκο.

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να αξιοποιούσαν ένα πυραμιδικό μοντέλο, στρατολογώντας διαρκώς νέα μέλη και επενδυτές. Όπως έγινε γνωστό από τις αστυνομικές Αρχές, εκτιμάται ότι στην πλατφόρμα είχαν εισρεύσει περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια.

Η αποκάλυψη της υπόθεσης και τα θύματα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης. Ο αριθμός των ατόμων που φέρονται να είχαν στρατολογηθεί ανέρχεται τουλάχιστον σε 10.000.

Μέχρι στιγμής, έχουν ταυτοποιηθεί δεκάδες θύματα τα οποία φαίνεται να επένδυσαν χρήματα μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Συγκεκριμένα, έχουν ταυτοποιηθεί 18 θύματα, με το συνολικό ποσό της οικονομικής ζημιάς που υπέστησαν να ανέρχεται σε 55.970 ευρώ. Μετά την εξιχνίαση της υπόθεσης την περασμένη Πέμπτη, δεκάδες ακόμη άτομα έχουν απευθυνθεί στις Αρχές καταγγέλλοντας ότι έχουν πέσει θύματα της εγκληματικής οργάνωσης.

Η αστυνομική επιχείρηση και τα κατασχεθέντα

Για τη σύλληψη των εμπλεκόμενων προσώπων πραγματοποιήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση την προηγούμενη εβδομάδα. Η επιχείρηση εκτελέστηκε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων της Πιερίας, της Λάρισας, της Μυτιλήνης, της Πάτρας, των Ιωαννίνων, του Πειραιά, της Κομοτηνής, της Πρέβεζας, της Αθήνας και της Καβάλας. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον εννέα άτομα.

Κατά τις έρευνες σε σπίτια, γραφεία και άλλους χώρους, οι Αρχές κατάσχεσαν, μεταξύ άλλων, 32 κινητά τηλέφωνα, 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, 16 σκληρούς δίσκους, 21 φορητούς και επτά σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 15 tablets, τραπεζικές κάρτες και κάρτες κινητής τηλεφωνίας. Επίσης, κατασχέθηκαν μια μηχανή καταμέτρησης χρημάτων και ένα καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit, Ieidiseis