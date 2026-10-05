Πατήσια: Επίθεση γιαγιάς σε δασκάλα νηπιαγωγείου για την παραλαβή παιδιού

Ένα σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε νηπιαγωγείο που βρίσκεται στην οδό Μηλιαράκη, στην περιοχή των Πατησίων. Μια γιαγιά μαθητή επιχείρησε να παραλάβει το εγγόνι της, ωστόσο δεν διέθετε την απαραίτητη υπεύθυνη δήλωση που απαιτείται για τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό οδήγησε σε ένταση και τελικά σε επίθεση κατά μέτωπο σε βάρος εκπαιδευτικού.

Επίθεση σε δασκάλα και τραυματισμός

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η δασκάλα αρνήθηκε να παραδώσει το παιδί στη γιαγιά, καθώς δεν υπήρχε η προβλεπόμενη υπεύθυνη δήλωση. Η άρνηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της γιαγιάς, η οποία επιτέθηκε στην εκπαιδευτικό.

Η επίθεση ήταν σωματική, με τη γιαγιά να χτυπά τη δασκάλα στο πρόσωπο. Ως αποτέλεσμα του χτυπήματος, η δασκάλα υπέστη εκδορές. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση εντός του νηπιαγωγείου.

Η παρέμβαση της μητέρας και νέο επεισόδιο

Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασε και η μητέρα του ανήλικου μαθητή, η οποία επίσης ενεπλάκη σε επεισόδιο. Η μητέρα προκάλεσε ένταση και διαπληκτισμό με μία άλλη δασκάλα του νηπιαγωγείου, επιδεινώνοντας την ήδη τεταμένη κατάσταση.

Η παρουσία της μητέρας και η δική της εμπλοκή σε νέο επεισόδιο πρόσθεσαν στην αναστάτωση που επικρατούσε στο σχολικό περιβάλλον, μετά την αρχική επίθεση της γιαγιάς.

Συλλήψεις και αναζητήσεις

Οι αρχές ενημερώθηκαν για τα συμβάντα και επενέβησαν άμεσα. Η γιαγιά συνελήφθη για τις πράξεις της, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και σωματική βλάβη, λόγω του χτυπήματος που προκάλεσε στην πρώτη δασκάλα.

Όσον αφορά τη μητέρα του ανηλίκου, αυτή τη στιγμή αναζητείται από τις αρχές. Η αναζήτηση γίνεται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, μετά το επεισόδιο που προκάλεσε και η ίδια με τη δεύτερη δασκάλα στο νηπιαγωγείο των Πατησίων.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr