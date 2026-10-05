Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων αγώνων της League A στο Nations League, η Εθνική μας ομάδα είδε έξι παίκτες να κάνουν ένα νέο αγωνιστικό βήμα. Πρόκειται για ποδοσφαιριστές που έχουν υπάρξει παλαιότερα μέλη του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος και οι οποίοι αναδείχθηκαν και πάλι, πραγματοποιώντας ένα δυνατό comeback. Η επιστροφή τους εκδηλώθηκε είτε με την επανεγκαθίδρυση στην αρχική ενδεκάδα, είτε με την αύξηση του χρόνου συμμετοχής τους, είτε με την επίτευξη σημαντικών τερμάτων, είτε γενικότερα με την αισθητή βοήθεια που προσέφεραν στην ομάδα.

Η βελτίωση στην άμυνα: Τσιμίκας, Μαυροπάνος και Ρέτσος

Ξεκινώντας από την αμυντική γραμμή, ο Κώστας Τσιμίκας παρουσίασε ξανά μία αισθητή βελτίωση στην απόδοσή του. Ο διεθνής και πολύπειρος ακραίος μπακ της Λίβερπουλ είχε σημαντική συνδρομή σε γκολ, συγκεκριμένα στο τέρμα του Δουβίκα που διαμόρφωσε το 1-2 στον αγώνα με τη Σερβία. Συνολικά, ο Τσιμίκας εμφάνισε μια εικόνα πολύ πιο βελτιωμένη σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού του.

Στο κέντρο της άμυνας, οι Κωνσταντίνος Μαυροπάνος και Παναγιώτης Ρέτσος λειτούργησαν αποτελεσματικά ως δίδυμο στόπερ, παρόλο που χρησιμοποιήθηκαν και άλλοι κεντρικοί αμυντικοί. Και οι δύο ποδοσφαιριστές ήταν πολύ πιο πειστικοί στις εμφανίσεις τους, κάνοντας «κατάθεση ψυχής» στο διάστημα που αγωνίστηκαν. Στο παιχνίδι που έληξε 0-0 με τη Γερμανία, ο Μαυροπάνος ξεκίνησε βασικός, αλλά αντικαταστάθηκε λόγω τραυματισμού, με τον Ρέτσο να παίρνει τη θέση του. Ο Μαυροπάνος ζήτησε μάλιστα συγγνώμη από το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής για την αντίδρασή του στην αλλαγή του, δείχνοντας ότι αντιλήφθηκε πως δεν ενήργησε σωστά εκείνη τη στιγμή.

Ο Κουρμπέλης στον άξονα της μεσαίας γραμμής

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Δημήτρης Κουρμπέλης αναδείχθηκε ως ο κερδισμένος σε αυτό το επίπεδο αγώνων. Παρόλο που δεν είναι ο πιο «τρεχαλατζής» χαφ, αγωνίζεται με την εμπειρία του και προσφέρει σημαντικά στην ομάδα. Ο Κουρμπέλης σημείωσε μάλιστα ένα ιστορικό γκολ, διαμορφώνοντας το 0-1 στον αγώνα με τη Γερμανία, συμβάλλοντας καθοριστικά στην απόδοση της Εθνικής.

Η επιθετική συμβολή των Ιωαννίδη και Μασούρα

Δυνατό αγωνιστικό comeback πραγματοποίησαν και οι Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Μασούρας. Οι δύο ποδοσφαιριστές έκαναν μαζί ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο στον αγώνα που έληξε 2-2 με την Ολλανδία. Σε αυτό το παιχνίδι, συνεργάστηκαν στα δύο γκολ της ομάδας, με τον καθένα να έχει από ένα γκολ και μία ασίστ, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητά τους στην επίθεση.

Οι διαφορετικοί σκόρερ της Εθνικής

Ένα επίσης αξιοσημείωτο στοιχείο στο επιθετικό σκέλος είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα, στα παιχνίδια που κατάφερε να σκοράρει, είχε διαφορετικούς σκόρερ, χωρίς κανένας παίκτης να έχει σημειώσει δύο γκολ. Αυτό υπογραμμίζει την ομαδική προσπάθεια και τη διασπορά των επιθετικών λύσεων.

Στον αγώνα με τη Σερβία, που έληξε 1-2, βρήκαν δίχτυα οι Χρήστος Τζόλης και Τάσος Δουβίκας. Στην ιστορική αναμέτρηση με τη Γερμανία, όπου η Ελλάδα επικράτησε με 0-1, το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Τέλος, στον αγώνα με την Ολλανδία, που έληξε ισόπαλος 2-2, τα τέρματα της Εθνικής σημείωσαν οι Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Μασούρας, επιβεβαιώνοντας την ποικιλία των σκόρερ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta