Έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Στο επίκεντρο ο συνδυασμός αναισθητικών και οι αναζητήσεις της γιατρού

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη και όσα συνέβησαν το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Η αποκάλυψη με την προποφόλη που βρέθηκε στο αίμα του τραγουδιστή έδωσε νέα τροπή στην υπόθεση θανάτου του. Η 56χρονη γιατρός, Ιωάννα Γάκα, η οποία έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση, φέρεται να είχε προβεί σε αναζητήσεις σχετικές με τις ουσίες αυτές.

Τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων και οι κίνδυνοι της προποφόλης

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων, στον Γιώργο Μαζωνάκη είχε χορηγηθεί προποφόλη, μια ουσία που χρησιμοποιείται για την πρόκληση μέθης. Πρόκειται για ένα από τα ισχυρότερα ενδοφλέβια γενικά αναισθητικά βραχείας δράσης. Η προποφόλη μπορεί να προκαλέσει καταστολή αναπνοής, πτώση αρτηριακής πίεσης και άμεση απώλεια συνείδησης.

Όπως αναφέρει ο Αναστάσιος Σπαντιδέας, κλινικός φαρμακολόγος και διδάκτωρ ιατρικής ΕΚΠΑ, η προποφόλη μπορεί να γίνει παγίδα θανάτου στα χέρια εκείνων που δεν ξέρουν πώς να την χρησιμοποιήσουν. Εάν ένα άτομο δεν είναι ειδικό και χορηγήσει μεγαλύτερη δόση ή συχνότερη χορήγηση του φαρμάκου, τότε οι ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να παρουσιαστούν μπορεί να είναι μοιραίες.

Οι αναζητήσεις της γιατρού και ο συνδυασμός ουσιών

Δύο εκθέσεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών αποκαλύπτουν ότι η 56χρονη γιατρός, Ιωάννα Γάκα, αναζητούσε πληροφορίες για την προποφόλη αλλά και για τη μιδαζολάμη το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου. Οι σχετικές αναζητήσεις, όπως και ερωτήματα που υπέβαλε σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με τρόπους επαναφοράς ανθρώπου από μέθη, διαγράφηκαν μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναζητήσεις που αφορούσαν την αρτηριακή πίεση, καθώς η γιατρός έψαχνε εάν η πτώση της αποτελεί παρενέργεια της προποφόλης και της μιδαζολάμης. Από την εξέταση των στοιχείων προέκυψε, μεταξύ άλλων, ότι η γιατρός είχε αναζητήσει ακόμη και εάν η προποφόλη κυκλοφορεί σε μορφή χαπιού. Ο συνδυασμός προποφόλης και μιδαζολάμης μπορεί να προκαλέσει άπνοια.

Εσωτερική επικοινωνία και προηγούμενα περιστατικά μέθης

Παράλληλα, στοιχεία από την εσωτερική επικοινωνία των εργαζομένων του ιατρείου φαίνεται να φωτίζουν όσα συνέβησαν εκείνες τις ώρες. Σε ομαδική συνομιλία, οι εργαζόμενοι αναφέρονταν στη χορήγηση μέθης στον Γιώργο Μαζωνάκη, σημειώνοντας ότι ακολούθησε απότομη πτώση της αρτηριακής του πίεσης και κρίθηκε απαραίτητη η κλήση στο ΕΚΑΒ. Οι υπάλληλοι του ιατρείου ανέφεραν ρητώς ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε υποβληθεί σε μέθη.

Στην ίδια ομαδική συνομιλία, οι εργαζόμενοι ανέφεραν ότι τον περασμένο Αύγουστο είχε υποβληθεί και άλλο άτομο σε μέθη στο οποίο γινόταν πλασμαφαίρεση. Οι δύο ουσίες, η προποφόλη και η μιδαζολάμη, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, βρίσκονταν παράνομα στο ιατρείο της Καρνεάδου. Ο τρόπος με τον οποίο η 56χρονη τις είχε προμηθευτεί δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστός.

Η πλασμαφαίρεση και η χορήγηση μέθης εκτός πρωτοκόλλου

Η χορήγηση μέθης δεν προβλέπεται στο πρωτόκολλο για την πλασμαφαίρεση. Ωστόσο, οι ειδικοί εξηγούν ότι εάν πριν την πλασμαφαίρεση κάποιος, όπως και ο Γιώργος Μαζωνάκης, έχει υποβληθεί σε υδροθεραπεία και ο οργανισμός του έχει αφυδατωθεί, ενδέχεται κατά τη θεραπεία να παρουσιάσει διέγερση. Ο Δημήτρης Μανίκης, αναισθησιολόγος στο «Αττικόν», αναφέρει ότι η υπόταση δημιουργεί έλλειψη οξυγόνου σε ευγενή όργανα όπως ο εγκέφαλος, φέρνοντας σύγχυση και διέγερση.

Σε αυτή την περίπτωση, κάποιος μπορεί να μπει στον πειρασμό να χορηγήσει καταστολή, όμως εκτός νοσοκομείου αυτό δεν μπορεί να γίνει. Η γιατρός παραπονιόταν για την κινητικότητα του τραγουδιστή. Ερευνάται εάν αποφάσισε πριν ξεκινήσει τη θεραπεία να χορηγήσει αρχικά μιδαζολάμη για να τον ηρεμήσει.

Η άρνηση της γιατρού και η υπερασπιστική της γραμμή

Η 56χρονη γιατρός έχει αρνηθεί ότι χορήγησε οποιαδήποτε ουσία πριν προχωρήσει στην πλασμαφαίρεση. Στην απολογία της, περιέγραψε πως οι φλέβες του τραγουδιστή έσπαγαν ίσως επειδή ήταν ανήσυχος και εκείνη αναγκαζόταν συνέχεια να σταματάει τη διαδικασία. Μάλιστα, υποστηρίζει πως ο Γιώργος Μαζωνάκης της ζήτησε να σηκωθεί για να πάει στην τουαλέτα, θέλοντας να δείξει πως ήταν απόλυτα λειτουργικός.

Με πληροφορίες από: News.gr, Topontiki