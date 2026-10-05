Μαθητικές καταλήψεις στην Αττική την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου: Τα αιτήματα των μαθητών

Μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια της Αττικής προγραμματίζουν καταλήψεις την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, συσπειρωμένοι ενάντια στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία και το εκπαιδευτικό σύστημα. Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας καλεί τους μαθητές σε κινητοποιήσεις, με βασικό μήνυμα «Ως εδώ», ζητώντας λύσεις σε μια σειρά από ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα χιλιάδων μαθητών σε όλη τη χώρα.

Οι κινητοποιήσεις και το μήνυμα «Ως εδώ»

Στο κάλεσμά της, η Συντονιστική Επιτροπή ζητά από τους μαθητές να οργανώσουν δράσεις σε κάθε σχολείο. Αυτές οι δράσεις περιλαμβάνουν καταλήψεις, αποχές, συνελεύσεις, ανάρτηση πανό, συγκεντρώσεις, συμβολικά κλεισίματα δρόμων, συλλογή υπογραφών, καθώς και τη σύνταξη κειμένων από τα 5μελή και 15μελή μαθητικά συμβούλια. Ο στόχος είναι να μεταφερθεί την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου ένα ενιαίο μήνυμα προς την κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας, αναφορικά με τα ζητήματα που οι μαθητές θεωρούν βασικές προτεραιότητες.

Η καθημερινότητα των μαθητών και οι ελλείψεις εκπαιδευτικών

Οι μαθητές περιγράφουν μια δύσκολη καθημερινότητα, επισημαίνοντας την πίεση που δέχονται από το σχολείο, τα φροντιστήρια και τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Παράλληλα, τονίζουν την οικονομική επιβάρυνση που υφίστανται οι οικογένειές τους. Ένα σημαντικό ζήτημα που θέτουν είναι τα κενά σε εκπαιδευτικούς, υποστηρίζοντας ότι αρκετά σχολεία εξακολουθούν να λειτουργούν χωρίς να έχουν καλυφθεί όλες οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Υποδομές και συγχωνεύσεις τμημάτων

Ιδιαίτερη θέση στις διεκδικήσεις των μαθητών έχουν οι σχολικές υποδομές. Η Συντονιστική Επιτροπή ζητά ασφαλή σχολεία, σύγχρονα εργαστήρια και κατάλληλους αθλητικούς χώρους. Επισημαίνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία των σχολικών μονάδων, καθιστώντας αναγκαίες άμεσες παρεμβάσεις.

Ένα ακόμη βασικό αίτημα αφορά τις συγχωνεύσεις τμημάτων. Οι μαθητές αντιδρούν στη δημιουργία τμημάτων με 25 έως 27 μαθητές και ζητούν τη μείωση του αριθμού σε 15 μαθητές ανά τάξη. Στο κάλεσμά τους αναφέρουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, μετά από μαθητικές κινητοποιήσεις, συγχωνεύσεις ανακλήθηκαν. Ωστόσο, σημειώνουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλος αριθμός τμημάτων με ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό μαθητών, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σχολικές εκδρομές και κυλικεία

Στις διεκδικήσεις των μαθητών περιλαμβάνεται και το ζήτημα των σχολικών εκδρομών. Η Συντονιστική Επιτροπή ζητά την απόσυρση της υπουργικής απόφασης που, σύμφωνα με τους μαθητές, δημιουργεί επιπλέον εμπόδια στην πραγματοποίηση των εκδρομών. Παράλληλα, απαιτούν ασφαλείς, ποιοτικές και δωρεάν εκδρομές για όλους τους μαθητές, χαρακτηρίζοντας τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής ζωής και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Τέλος, οι μαθητές θέτουν το ζήτημα των τιμών στα σχολικά κυλικεία, συνδέοντάς το με την ακρίβεια και την οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες. Μεταξύ των αιτημάτων τους είναι η παροχή δωρεάν σνακ, ως μέτρο ανακούφισης των μαθητών και των οικογενειών τους.

Με πληροφορίες από: dnews.gr