Τεράστια σημαία στο Ροζάριο προς τιμήν του Λιονέλ Μέσι

Ολόκληρη η Αργεντινή βρίσκεται σε ρυθμούς «Last Dance», καθώς ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται να φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Λίγο πριν από το μεγάλο φινάλε, η πόλη του Ροζάριο, ο τόπος όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Αργεντινός σούπερ σταρ, τίμησε τον «Αρχηγό» με μια τεράστια σημαία.

Η σημαία, που απεικονίζει το χαρακτηριστικό νούμερο «10» στην πλάτη, ξεδιπλώθηκε σε μια κίνηση σεβασμού και ευγνωμοσύνης από τον κόσμο προς τον θρύλο της Μπαρτσελόνα και της «Αλμπισελέστε», προκαλώντας συγκίνηση σε όσους την αντίκρισαν.

Η αντίστροφη μέτρηση για το «αντίο»

Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για την τελευταία του εμφάνιση με τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής. Το τελευταίο του παιχνίδι με τα χρώματα της «Αλμπισελέστε» θα είναι ένα φιλικό ματς απέναντι στο Μπενίν, το οποίο αναμένεται να διεξαχθεί τα ξημερώματα της Τετάρτης (7/8).

Η αναμέτρηση αυτή έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον, με το «Μονουμεντάλ» στο Μπουένος Άιρες να έχει γίνει ήδη sold out. Περίπου 85.000 πιστοί φίλαθλοι αναμένεται να γεμίσουν το στάδιο, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον θρύλο του ποδοσφαίρου σε αυτή την ιστορική στιγμή.

Συγκίνηση στο Ροζάριο για τον «Αρχηγό»

Η παράνοια για το μεγάλο φινάλε του Λιονέλ Μέσι δεν περιορίζεται μόνο στο Μπουένος Άιρες. Μία ημέρα πριν από τον αγώνα, η γενέτειρα του Μέσι, η πόλη του Ροζάριο, έδειξε την αγάπη και τον σεβασμό της στον ποδοσφαιριστή με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Στο Ροζάριο ξεδιπλώθηκε μια τεράστια σημαία, η οποία έφερε το νούμερο «10» στην πλάτη, ως φόρος τιμής στον Αργεντινό θρύλο. Πάνω στη σημαία αναγράφεται ένα μήνυμα γεμάτο ευγνωμοσύνη από τον κόσμο, το οποίο εκφράζει τα συναισθήματα εκατομμυρίων φιλάθλων.

Το μήνυμα των φιλάθλων στον Μέσι

Το μήνυμα που κοσμεί την τεράστια σημαία στο Ροζάριο είναι βαθιά συγκινητικό και αναφέρει: «Σε ευχαριστούμε, Αρχηγέ. Μας έδωσες τα πάντα. Μας έκανες να πιστέψουμε ξανά, να ονειρευτούμε το αδύνατο και μας χάρισες αξέχαστες στιγμές που θα μας μείνουν για το υπόλοιπο της ζωής μας. Τίποτα δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο. Δεν είμαστε έτοιμοι να σε αφήσουμε να φύγεις, αλλά θα σε ακολουθήσουμε όπου κι αν πας».

Αυτά τα λόγια αντικατοπτρίζουν την τεράστια επίδραση που είχε ο Μέσι στον κόσμο του ποδοσφαίρου και ειδικότερα στους συμπατριώτες του, οι οποίοι τον θεωρούν έναν αληθινό ήρωα που τους χάρισε ανεπανάληπτες χαρές και επιτυχίες.

Η μεγαλύτερη φανέλα του κόσμου

Η εντυπωσιακή σημαία περιγράφεται ως «η μεγαλύτερη φανέλα του κόσμου» και τοποθετήθηκε μπροστά από το «Monumento a la Bandera». Η παρουσία της προσέλκυσε το ενδιαφέρον όχι μόνο των ντόπιων αλλά και τουριστών από διάφορα μέρη του κόσμου.

Μεταξύ αυτών, Γάλλοι τουρίστες πλησίασαν για να δουν από κοντά την τεράστια φανέλα του Λέο. Ένας από αυτούς δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στους Γάλλους που μας αρέσει το ποδόσφαιρο, μας αρέσει ο Μέσι», υπογραμμίζοντας την παγκόσμια αναγνώριση και αγάπη προς τον Αργεντινό αστέρα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta