Αεροσκάφος της British Airways έχασε 28.000 πόδια και προσγειώθηκε εκτάκτως στο Λονδίνο

Στιγμές αγωνίας βίωσαν οι επιβάτες πτήσης της British Airways με προορισμό το Σικάγο, όταν το αεροσκάφος πραγματοποίησε απότομη κάθοδο χάνοντας περίπου 28.000 πόδια ύψους μέσα σε μόλις επτά λεπτά. Το περιστατικό ανάγκασε τους πιλότους να εκπέμψουν σήμα έκτακτης ανάγκης και να επιστρέψουν για έκτακτη προσγείωση στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου. Η πτήση, με κωδικό BA295, είχε απογειωθεί το πρωί της Δευτέρας 05.10.2026 από τη βρετανική πρωτεύουσα.

Η απότομη κάθοδος και το σήμα κινδύνου

Το συμβάν έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας, μία ώρα περίπου μετά την απογείωση του αεροσκάφους τύπου Boeing 777-200ER από το Χίθροου. Ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε ύψος περίπου 37.000 ποδών, πετώντας πάνω από την περιοχή της Ιρλανδίας, φαίνεται πως αντιμετώπισε ένα τεχνικό πρόβλημα, το οποίο οδήγησε σε απώλεια πίεσης στην καμπίνα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης, μέσα σε μόλις επτά λεπτά, το αεροσκάφος κατέβηκε από τα περίπου 36.000 ή 37.000 πόδια στα 9.000 πόδια. Κατά τη διάρκεια αυτής της απότομης καθόδου, το πλήρωμα εξέπεμψε τον κωδικό έκτακτης ανάγκης 7700, ειδοποιώντας τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για την κατάσταση.

Επιστροφή στο Λονδίνο και κύκλοι πάνω από τη θάλασσα

Μετά την εκδήλωση του περιστατικού και την απότομη απώλεια ύψους, οι πιλότοι αποφάσισαν να τερματίσουν το υπερατλαντικό ταξίδι προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Ο'Χέαρ του Σικάγο και να επιστρέψουν στη Βρετανία. Το αεροσκάφος άλλαξε πορεία πάνω από την Ιρλανδία και ξεκίνησε την πορεία της επιστροφής.

Ωστόσο, η περιπέτεια δεν τελείωσε αμέσως. Το Boeing 777-200ER ήταν υπερβολικά βαρύ για να προσγειωθεί άμεσα με ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό, χρειάστηκε να παραμείνει στον αέρα για αρκετές ώρες, κάνοντας κύκλους πάνω από τη θάλασσα κοντά στην Ουαλία και την περιοχή του Bristol Channel. Αυτή η διαδικασία ήταν απαραίτητη για να μειωθεί το βάρος του αεροσκάφους σε επίπεδα ασφαλή για την προσγείωση.

Ασφαλής προσγείωση και αποβίβαση επιβατών

Λίγο μετά τις 17:00 το απόγευς της ίδιας ημέρας, το αεροσκάφος επέστρεψε τελικά στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά, έχοντας ζήσει στιγμές αγωνίας κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Η British Airways απέδωσε την αναγκαστική επιστροφή σε «τεχνικό πρόβλημα», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ακριβή φύση του προβλήματος ή το τι ακριβώς οδήγησε στην τόσο μεγάλη και απότομη κάθοδο του αεροσκάφους.

Ερωτήματα για την αεροπορική εταιρεία και την εξυπηρέτηση των επιβατών

Μετά το περιστατικό, η British Airways καλείται να απαντήσει σε δύο βασικά ερωτήματα. Το πρώτο αφορά την αιτία που προκάλεσε την απώλεια πίεσης στην καμπίνα και το τεχνικό πρόβλημα που οδήγησε στην έκτακτη κατάσταση. Το δεύτερο ερώτημα σχετίζεται με τον τρόπο εξυπηρέτησης των εκατοντάδων επιβατών που επηρεάστηκαν από την ακύρωση της πτήσης.

Δεδομένου ότι το αεροσκάφος παρέμεινε στον αέρα για σχεδόν πέντε ώρες, το πλήρωμά του πιθανότατα δεν θα διαθέτει τα απαραίτητα χρονικά περιθώρια για να εκτελέσει άλλη πτήση προς το Σικάγο την ίδια ημέρα. Κατά συνέπεια, οι επιβάτες ενδέχεται να χρειαστεί να διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχείο προτού μπορέσουν να επιχειρήσουν ξανά το ταξίδι τους την Τρίτη.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit