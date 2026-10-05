Θεσσαλονίκη: Καταδίωξη στο κέντρο κατέληξε σε σοβαρό τροχαίο – Στο νοσοκομείο μοτοσικλετιστής

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα το βράδυ της Δευτέρας (5/10) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έπειτα από καταδίωξη μοτοσικλέτας από αστυνομικούς της Ομάδας «Ζ». Ο οδηγός του δικύκλου, ο οποίος φέρεται να αγνόησε σήμα των αρχών, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και ανετράπη. Το αποτέλεσμα ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Η έναρξη της καταδίωξης στην Παπαναστασίου

Το περιστατικό που οδήγησε στο τροχαίο ξεκίνησε περίπου στις 19:00 το απόγευμα της Δευτέρας. Εκείνη την ώρα, αστυνομικοί της Ομάδας «Ζ» επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε έναν μοτοσικλετιστή, ο οποίος κινούνταν στην οδό Παπαναστασίου. Ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ωστόσο, δεν συμμορφώθηκε με το σήμα των αστυνομικών αρχών για να σταματήσει. Αντιθέτως, επέλεξε να αναπτύξει ταχύτητα με σκοπό να διαφύγει από τον επικείμενο έλεγχο.

Οι δύο αστυνομικοί, που επέβαιναν σε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, ξεκίνησαν την καταδίωξη του οδηγού. Στόχος τους ήταν να τον ακινητοποιήσουν και να τον φέρουν ενώπιον των αρχών. Η προσπάθεια αυτή οδήγησε σε μια εκτεταμένη καταδίωξη στους δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης, καθώς ο μοτοσικλετιστής συνέχιζε την πορεία του με αυξημένη ταχύτητα.

Η επικίνδυνη πορεία του δικύκλου

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο οδηγός της μοτοσικλέτας συνέχισε να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, προσπαθώντας να αποφύγει τους αστυνομικούς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πορεία του χαρακτηρίστηκε από διαδοχικές παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Αυτές οι παραβάσεις περιλάμβαναν ενέργειες που έθεταν σε κίνδυνο τόσο τον ίδιο τον οδηγό όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Η επικίνδυνη συμπεριφορά του δικύκλου, με την ανάπτυξη υψηλής ταχύτητας σε αστικό περιβάλλον και τις συνεχείς παραβιάσεις των κανόνων οδικής ασφάλειας, δημιούργησε μια κατάσταση υψηλού κινδύνου στους δρόμους της πόλης. Οι αστυνομικοί της Ομάδας «Ζ» συνέχισαν να ακολουθούν τον μοτοσικλετιστή, προσπαθώντας να θέσουν τέλος στην καταδίωξη με τον πλέον ασφαλή τρόπο, χωρίς να θέσουν σε περαιτέρω κίνδυνο τους πολίτες.

Το τέλος της καταδίωξης στην Κασσάνδρου

Η καταδίωξη έφτασε στο τέλος της στην οδό Κασσάνδρου, σε ένα συγκεκριμένο σημείο που βρίσκεται στο ύψος του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης. Εκεί, ο οδηγός της μοτοσικλέτας, υπό συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί περαιτέρω, έχασε τον έλεγχο του δικύκλου του. Η απώλεια ελέγχου είχε ως αποτέλεσμα την ανατροπή του οχήματος στο οδόστρωμα.

Από την ανατροπή της μοτοσικλέτας, ο οδηγός υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε άμεσα σοβαρή, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης για την παροχή βοήθειας στον τραυματία. Η παρουσία των αστυνομικών στο σημείο ήταν άμεση, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκαν οι υγειονομικές αρχές.

Η άμεση κινητοποίηση και η νοσηλεία στο Παπανικολάου

Μετά το τροχαίο ατύχημα και τον σοβαρό τραυματισμό του μοτοσικλετιστή, στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο οδηγό, ο οποίος βρισκόταν σε σοβαρή κατάσταση. Η άμεση παρέμβαση ήταν κρίσιμη για τη σταθεροποίηση της υγείας του.

Στη συνέχεια, ο τραυματίας παρελήφθη από το ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Εκεί, εισήχθη για νοσηλεία, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα και να αντιμετωπιστούν οι σοβαροί τραυματισμοί που υπέστη από την ανατροπή της μοτοσικλέτας του στην οδό Κασσάνδρου. Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta