Σχεδόν έναν μήνα μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται εντατικά, με στόχο να φωτιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής την 9η Σεπτεμβρίου. Νέα στοιχεία, τα οποία φέρεται να είχαν διαγραφεί από την 56χρονη γιατρό, έχουν ανακτηθεί από τα εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, προσθέτοντας νέα δεδομένα στην πολύπλοκη υπόθεση.

Η ανάκτηση των διαγραμμένων στοιχείων

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας, η 56χρονη γιατρό φέρεται να διέγραψε αρχεία από ηλεκτρονικά μέσα του ιατρείου της. Ωστόσο, οι ειδικοί των εργαστηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας κατάφεραν να ανακτήσουν αυτά τα δεδομένα, τα οποία θεωρούνται κρίσιμα για την πορεία της έρευνας. Τα ανακτημένα στοιχεία περιλαμβάνουν έγγραφα και αποτελέσματα εξετάσεων που φέρεται να αφορούν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η 56χρονη γιατρός, μαζί με τον σύζυγό της, παραμένει κρατούμενη στις φυλακές Κορυδαλλού, καθώς οι αρχές εστιάζουν στις ενέργειές της και στις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο της πριν και κατά τη διάρκεια του θανάτου του τραγουδιστή.

Η εξέταση της 8ης Σεπτεμβρίου και το ψευδώνυμο

Μεταξύ των δεδομένων που ανακτήθηκαν, περιλαμβάνεται ένα έγγραφο που αναγράφει το όνομα «Γιώργος Μαζωνάκης» και την ημερομηνία 8 Σεπτεμβρίου 2026. Αυτό το έγγραφο αποδίδεται σε εξέταση που φέρεται να πραγματοποιήθηκε μέσω ειδικής συσκευής, μία ημέρα πριν από τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής.

Ενώ κατά την εξέταση της 8ης Σεπτεμβρίου είχε καταχωριστεί το πραγματικό όνομα του καλλιτέχνη, την επόμενη ημέρα, όταν φέρεται να πραγματοποιήθηκε η πλασμαφαίρεση, χρησιμοποιήθηκε «κωδικός» ή ψευδώνυμο αντί του ονόματος του Γιώργου Μαζωνάκη. Η συσκευή αυτή περιγράφεται ως ένα μηχάνημα με μεταλλικές επιφάνειες, πάνω στις οποίες ο εξεταζόμενος τοποθετεί το χέρι του.

Μετρήσεις συναισθημάτων και σωματικών λειτουργιών

Τα ανακτημένα δεδομένα περιλάμβαναν ενδείξεις που αποδίδονταν σε διάφορα συναισθήματα ή ψυχολογικές καταστάσεις. Μεταξύ αυτών αναφέρονται το μίσος, η αμηχανία, ο εγωισμός, η απογοήτευση, η ματαίωση, ο θυμός, ο εφησυχασμός, η απληστία, η απελπισία, η ανυπομονησία, η θλίψη, το πένθος και η επίρριψη ευθυνών. Οι μετρήσεις αυτές φέρεται να προέκυψαν από το ειδικό μηχάνημα που χρησιμοποιούσε η 56χρονη γιατρός.

Στα στοιχεία εμφανίζονταν επίσης συγκεκριμένες αριθμητικές τιμές, όπως κόπωση με τιμή 56,94, «επίρριψη ευθυνών» με τιμή 14,35 και «απληστία» με τιμή -20,42%. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί η μονάδα μέτρησης ή η επιστημονική μεθοδολογία με την οποία προέκυψαν οι συγκεκριμένες τιμές. Σε ένα δεύτερο σύνολο δεδομένων, καταγράφονταν ενδείξεις για το κεντρικό νευρικό σύστημα με 78,64, το ανοσοποιητικό σύστημα με 51,55, τον ύπνο με 43,32, την υπόφυση με 43,28 και την αδρεναλίνη με 38,56. Υπήρχε επίσης αναφορά στα αμινοξέα, χωρίς να συνοδεύεται από αριθμητική τιμή.

Κινήσεις πριν την άφιξη του ΕΚΑΒ και ερωτήματα

Στοιχεία παρουσιάστηκαν επίσης για τις κινήσεις που φέρεται να έγιναν στο ιατρείο από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσίασε πρόβλημα, έως την άφιξη των διασωστών του ΕΚΑΒ. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν στοιχεία για την απομάκρυνση φίλτρων του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, ενός φλεβοκαθετήρα και συσκευασιών αναισθητικών ουσιών. Η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να πέταξε αυτά τα φίλτρα σε μία προσπάθεια αλλοίωσης στοιχείων.

Παράλληλα, εγείρονται σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο από τον Ιατρικό Σύλλογο, καθώς οι πρακτικές που περιγράφονται δεν είχαν εντοπιστεί κατά τις προηγούμενες επισκέψεις. Επίσης, εξετάζονται οι κατασταλτικές ουσίες που φέρεται να χορηγήθηκαν στον καλλιτέχνη πριν την πλασμαφαίρεση, καθώς και οι κινήσεις της 56χρονης όσο το μηχάνημα έβγαζε ενδείξεις και ο τραγουδιστής ήταν χωρίς τις αισθήσεις του.

Οι συνεχιζόμενες έρευνες

Οι αρχές συνεχίζουν τις πυρετώδεις έρευνες, εστιάζοντας σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Στο στόχαστρο βρίσκονται οι δύο προφυλακιστέοι γιατροί, η 56χρονη και ο 58χρονος σύζυγός της, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη την 9η Σεπτεμβρίου και κάτω υπό ποιες συνθήκες επήλθε ο θάνατος του τραγουδιστή.

Πέρα από τα ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη στα ιατρεία των δύο γιατρών και τη συνάντηση του υπνοθεραπευτή, οι έρευνες περιλαμβάνουν και τα παράνομα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που φέρεται να υπήρχαν στην κλινική της οδού Καρνεάδου. Εξετάζονται επίσης οι καταθέσεις της 56χρονης, του 58χρονου, των εργαζομένων και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων προσώπων που γνωρίζουν τι συνέβη το απόγευμα της μοιραίας Τετάρτης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos