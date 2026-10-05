Η αναβάθμιση του 112 φέρνει επικοινωνία με βίντεο και ακριβή γεωεντοπισμό

Σε μια νέα εποχή εισέρχεται το 112, καθώς αναβαθμίζεται σε «Next Generation 112 (NG 112)», φέρνοντας μια σειρά από νέες δυνατότητες για τους πολίτες στην επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Το έργο αυτό στοχεύει στην παροχή πληρέστερης πληροφόρησης για κάθε συμβάν και στην ταχύτερη πρόσβαση σε βοήθεια, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες. Η αναβάθμιση αποτελεί μέρος του έργου «Αναβάθμιση/Ενσωμάτωση Νέων Τεχνολογιών 112 - Next Generation 112 (NG 112) για την Πολιτική Προστασία» και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού προστασίας.

Το έργο και η χρηματοδότησή του

Το έργο της αναβάθμισης του 112 υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας, έναν φορέα που ανήκει στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η χρηματοδότηση για αυτό το εγχείρημα προήλθε από το ΕΣΠΑ, ενταγμένο στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ». Το συνολικό ύψος του έργου ανέρχεται στα 17,5 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντικατοπτρίζει την έκταση και τη σημασία των παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν για τη μετάβαση του 112 στη νέα γενιά υπηρεσιών.

Νέες δυνατότητες επικοινωνίας

Με την αναβάθμιση, το 112 θα προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης με πολλαπλούς τρόπους. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ανάπτυξη μιας εφαρμογής έκτακτης ανάγκης για κινητές συσκευές, η οποία θα τεθεί σε λειτουργία το επόμενο διάστημα.

Μέσω αυτής της εφαρμογής, οι χρήστες θα μπορούν να επικοινωνούν όχι μόνο με φωνή, αλλά και μέσω βίντεο, μηνυμάτων και ειδοποιήσεων που θα περιλαμβάνουν στοιχεία γεωγραφικής θέσης. Αυτή η ποικιλία μέσων επικοινωνίας αναμένεται να προσφέρει πληρέστερη πληροφόρηση για το εκάστοτε συμβάν, επιτρέποντας στις αρχές να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης.

Ακριβής γεωεντοπισμός και ταχύτητα ανταπόκρισης

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του αναβαθμισμένου συστήματος είναι η δυνατότητα προσδιορισμού της θέσης του καλούντος με μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα. Όταν κάποιος επικοινωνεί με το 112, το νέο σύστημα θα μπορεί να εντοπίζει τη γεωγραφική του θέση με βελτιωμένη ακρίβεια.

Αυτή η πληροφορία της θέσης θα διαβιβάζεται άμεσα στους αρμόδιους φορείς έκτακτης ανάγκης, όπως το Πυροσβεστικό Σώμα, η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ και το Λιμενικό Σώμα. Η άμεση και ακριβής μετάδοση των δεδομένων γεωγραφικής θέσης είναι ζωτικής σημασίας για την ταχύτερη ανταπόκριση των υπηρεσιών και την παροχή αποτελεσματικής βοήθειας.

Δηλώσεις του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

Ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, εκπροσωπώντας τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευ. Τουρνά, μίλησε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο. Ο κ. Παπαευσταθίου επισήμανε ότι «όταν μιλάμε για το 112 μιλάμε πρωτίστως για την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Τόνισε ότι το 112 αποτελεί έναν μηχανισμό που βρίσκεται δίπλα στον πολίτη σε περίπτωση κινδύνου, είτε για να τον προειδοποιήσει και να τον καθοδηγήσει, είτε για να δεχτεί το αίτημά του για άμεση βοήθεια. Υπογράμμισε επίσης ότι η πλήρης ενεργοποίηση του συστήματος αποτέλεσε σαφή προτεραιότητα της κυβέρνησης και προσωπική δέσμευση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την αρχή.

Ο κ. Παπαευσταθίου προσέθεσε ότι με τη σημερινή εξέλιξη «κάνουμε το επόμενο βήμα, περνάμε στο Next Generation 112». Διευκρίνισε ότι «δεν αλλάζουμε τον αριθμό, ούτε αλλάζουμε τον βασικό ρόλο» του 112. Επανέλαβε ότι μέσω της αναβάθμισης, ο πολίτης θα μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας για επικοινωνία που θα είναι ταχύτερη, με περισσότερους τρόπους, με μεγαλύτερη ακρίβεια και, κυρίως, χωρίς αποκλεισμούς.

Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας

Παράλληλα με τις νέες δυνατότητες επικοινωνίας και γεωεντοπισμού, δόθηκε έμφαση και στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας του συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει η δυνατότητα για άμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του 112 και των φορέων έκτακτης ανάγκης.

Η βελτιωμένη διαλειτουργικότητα θα επιτρέψει στις υπηρεσίες να ανταποκρίνονται πιο συντονισμένα και αποτελεσματικά, καθώς θα έχουν στη διάθεσή τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να δράσουν. Αυτή η πτυχή του έργου ενισχύει την ικανότητα των φορέων να συνεργάζονται απρόσκοπτα για την προστασία των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Reader