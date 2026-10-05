Ο Νίκος Δένδιας προτείνει κοινή ευρωπαϊκή αμυντική ασπίδα στα πρότυπα της «Ασπίδας του Αχιλλέα»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συμμετείχε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στη Σύνοδο της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου (ADRION Ιnitiative), σε επίπεδο Υπουργών Άμυνας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε την ανάγκη για τη δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής ασπίδας προστασίας, προτείνοντας ως πρότυπο την «Ασπίδα του Αχιλλέα» που αναπτύσσει η Ελλάδα. Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε στη Βενετία, με τη συμμετοχή υπουργών Άμυνας από χώρες της περιοχής.

Η Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας στη Βενετία

Η Σύνοδος της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου έλαβε χώρα στο ιστορικό πλοίο του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού «Amerigo Vespucci», το οποίο ήταν ελλιμενισμένο στη Βενετία. Η Ιταλία φιλοξένησε τη συνάντηση, με τον Ιταλό Υπουργό Άμυνας, Guido Crosetto, να υποδέχεται τους ομολόγους του.

Εκτός από τον Νίκο Δένδια και τον Guido Crosetto, στη Σύνοδο συμμετείχαν οι Υπουργοί Άμυνας της Αλβανίας, Ermal Nufi, της Κροατίας, Ivan Anusic, του Μαυροβουνίου, Dragan Krapovic, και της Σλοβενίας, Valentin Hajdinjak. Η παρουσία των υπουργών αυτών αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή.

Στόχοι και προκλήσεις της περιφερειακής ασφάλειας

Βασικό αντικείμενο της Συνόδου ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Αδριατικής και του Ιονίου. Ο κύριος στόχος είναι η ενδυνάμωση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της επιχειρησιακής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή, η οποία περιλαμβάνει και τη Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο των συζητήσεων, αναδείχθηκαν οι σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας που αντιμετωπίζει η περιοχή. Οι συμμετέχοντες υπουργοί συζήτησαν την ανάγκη για μία ισχυρή συλλογική ευρωπαϊκή αμυντική προσέγγιση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά αυτές οι προκλήσεις.

Η πρόταση Δένδια για κοινή ευρωπαϊκή αμυντική ασπίδα

Ο Έλληνας υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, τόνισε την ανάγκη για τη δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής ασπίδας προστασίας. Η πρόταση αυτή βασίζεται στα πρότυπα της «Ασπίδας του Αχιλλέα», ενός συστήματος που η Ελλάδα ήδη σχεδιάζει.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» εντάσσεται στο χρονοδιάγραμμα της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030», υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Ελλάδας για την ενίσχυση των αμυντικών της δυνατοτήτων και τη συμβολή της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Η συμβολή της Ελλάδας στη διαμόρφωση περιφερειακής ασφάλειας

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε τη στρατηγική αντίληψη της Ελλάδας και την ενεργό της παρουσία στη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου πλαισίου περιφερειακής ασφάλειας. Όπως ανέφερε, στόχος της χώρας είναι να συμβάλλει με συνέπεια σε αυτή την προσπάθεια.

Σταθερό σημείο αναφοράς για την ελληνική πολιτική αποτελεί το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, αρχές που η Ελλάδα προασπίζεται για την εδραίωση της σταθερότητας στην περιοχή.

Διμερής συνεργασία με την Ιταλία

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε διμερή συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογό του, Guido Crosetto. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, συζητήθηκε η δυνατότητα παραχώρησης στην Ελλάδα δύο μεταχειρισμένων ιταλικών ναρκοθηρευτικών.

Με πληροφορίες από: Topontiki