Οι αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση δύο οδηγών μοτοσυκλετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν να πραγματοποιούν επικίνδυνους ελιγμούς και να αναπτύσσουν υπερβολικές ταχύτητες σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Οι συγκεκριμένοι μοτοσυκλετιστές είχαν αναρτήσει βίντεο με τα «επιτεύγματά» τους στο διαδίκτυο, γεγονός που οδήγησε στην κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Σε βάρος των δύο ατόμων έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για μια σειρά αδικημάτων, καθώς οι ενέργειές τους έθεταν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια των πολιτών. Η έρευνα των αρχών οδήγησε στην αναγνώριση των εμπλεκομένων, ενώ παράλληλα κατασχέθηκε και μία από τις μοτοσυκλέτες.

Η διαδικασία της ταυτοποίησης

Την ταυτοποίηση των δύο οδηγών ανέλαβαν και ολοκλήρωσαν με επιτυχία οι αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. Η ομάδα αυτή προχώρησε σε ενδελεχή ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού που είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο, το οποίο απεικόνιζε τις παράνομες και επικίνδυνες ενέργειες των μοτοσυκλετιστών.

Μέσα από τη συστηματική «εξέταση» των βίντεο, οι αρχές κατάφεραν να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα στοιχεία που οδήγησαν στην αναγνώριση των δύο ατόμων που εμπλέκονταν στα περιστατικά. Πρόκειται για έναν 25χρονο Έλληνα και έναν 35χρονο αλλοδαπό, οι οποίοι φέρονται ως οι οδηγοί των μοτοσυκλετών που πρωταγωνιστούσαν στα επίμαχα βίντεο και προέβαιναν σε επικίνδυνους ελιγμούς.

Επικίνδυνοι ελιγμοί σε κεντρικούς άξονες της Αττικής

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα και την ανάλυση του υλικού, οι δύο οδηγοί κινούνταν σε διάφορους οδικούς άξονες της Αττικής, επιδεικνύοντας ιδιαίτερα επικίνδυνη συμπεριφορά. Μεταξύ των δρόμων όπου καταγράφηκαν οι παραβάσεις περιλαμβάνονται η λεωφόρος Κηφισίας, η λεωφόρος Βουλιαγμένης και η λεωφόρος Αθηνών.

Οι ενέργειές τους περιλάμβαναν την ανάπτυξη μεγάλων ταχυτήτων, την εκτέλεση «σουζών», καθώς και την παραβίαση της διπλής διαχωριστικής γραμμής. Αυτές οι πράξεις, όπως αναφέρεται, έθεταν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια τόσο των ίδιων των οδηγών όσο και των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου, δημιουργώντας συνθήκες υψηλού κινδύνου για ατυχήματα.

Τα βίντεο, τα οποία οι ίδιοι οι μοτοσυκλετιστές είχαν επιλέξει να αναρτήσουν στο διαδίκτυο, λειτουργούσαν ως αποδεικτικό υλικό των επικίνδυνων ελιγμών τους. Η δημοσιοποίηση αυτών των «επιτευγμάτων» τους αποτέλεσε βασικό στοιχείο για την έναρξη και την εξέλιξη της έρευνας από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Οι κατηγορίες και η δικογραφία

Μετά την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης και τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων, σε βάρος των δύο μοτοσυκλετιστών σχηματίστηκε δικογραφία. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι σοβαρές και αφορούν την προτροπή σε τέλεση αδικήματος, καθώς και την επικίνδυνη οδήγηση κατ' εξακολούθηση.

Η δικογραφία αυτή, η οποία συντάχθηκε από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η υποβολή της δικογραφίας σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της δικαστικής διαδικασίας εναντίον των δύο ατόμων, για τις πράξεις που τους καταλογίζονται και οι οποίες τεκμηριώνονται από το βιντεοληπτικό υλικό και την αστυνομική έρευνα.

Κατάσχεση μοτοσυκλέτας

Στο πλαίσιο των ενεργειών των αρχών, πραγματοποιήθηκε και η κατάσχεση της μοτοσυκλέτας του 35χρονου αλλοδαπού. Ο εντοπισμός και η κατάσχεση του οχήματος αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων επικίνδυνης οδήγησης και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Αυτή η ενέργεια υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα των αρχών να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις περιπτώσεις οδηγών που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια και παραβιάζουν συστηματικά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η έρευνα και οι ενέργειες των αστυνομικών υπηρεσιών συνεχίζονται, με στόχο την προστασία των πολιτών και την τήρηση της νομιμότητας στους δρόμους της Αττικής.

Με πληροφορίες από: Reader