Χειροπέδες σε δύο πορτοφολάδες μετά από κλοπή σε συρμό του ΗΣΑΠ

Δύο άτομα, ένας 26χρονος άνδρας και μια 22χρονη γυναίκα, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» σε σταθμούς του ΗΣΑΠ, λίγα λεπτά αφότου είχαν αφαιρέσει το πορτοφόλι μιας γυναίκας επιβάτη. Η κλοπή σημειώθηκε μέσα σε συρμό του ηλεκτρικού, στον σταθμό της Ομόνοιας, το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για κλοπή κατά συναυτουργία, ψευδή κατάθεση, απείθεια και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, ενώ αναζητείται και ένας τρίτος συνεργός τους.

Η σύλληψη των δραστών

Οι αστυνομικοί του Σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» πέρασαν χειροπέδες στον 26χρονο και την 22χρονη, οι οποίοι, μαζί με έναν συνεργό τους που παραμένει ασύλληπτος, αφαίρεσαν το πορτοφόλι από γυναίκα επιβάτη. Το περιστακτικό έλαβε χώρα σε συρμό του ηλεκτρικού, στον σταθμό της Ομόνοιας.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, οι δύο συλληφθέντες και το τρίτο άτομο προσέγγισαν τη γυναίκα επιβάτη. Χωρίς να τους αντιληφθεί η παθούσα, αφαίρεσαν από την τσάντα της ένα πορτοφόλι, το οποίο περιείχε χρηματικό ποσό, και στη συνέχεια διέφυγαν.

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών

Αμέσως μετά την ενημέρωση για το περιστατικό, οι αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» ξεκίνησαν άμεσα την αναζήτηση των δραστών. Η κινητοποίηση ήταν ταχύτατη και οδήγησε σε αποτελέσματα μέσα σε λίγα λεπτά.

Ο 26χρονος εντοπίστηκε αρχικά στον σταθμό της Βικτώριας, όπου και συνελήφθη. Λίγο αργότερα, οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη της 22χρονης, ολοκληρώνοντας έτσι την επιχείρηση για τους δύο από τους τρεις εμπλεκόμενους στην κλοπή.

Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, την κλοπή κατά συναυτουργία, την ψευδή κατάθεση, την απείθεια προς τις αρχές, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του τρίτου συνεργού.

Τα αποτελέσματα του σχεδίου «Αριάδνη»

Το σχέδιο «ΑΡΙΑΔΝΗ» εφαρμόζεται με αστυνομικούς να περιπολούν και να διενεργούν τακτικούς ελέγχους σε διάφορα μέσα μαζικής μεταφοράς. Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι επεκτείνονται σε γραμμές λεωφορείων, στο Μετρό, στον Προαστιακό και στον Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία, η εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδίου έχει αποτρέψει ένα σημαντικό αριθμό παρανομιών. Η παρουσία των αστυνομικών και οι συστηματικοί έλεγχοι συμβάλλουν στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των επιβατών και στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Αναλυτικά στοιχεία από το «Αριάδνη»

Κατά το πρώτο εννεάμηνο του έτους 2026, το Σχέδιο «ΑΡΙΑΔΝΗ» κατέγραψε μια εντατική δραστηριότητα. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 164.102 έλεγχοι, οι οποίοι οδήγησαν σε 1.539 προσαγωγές ατόμων. Ο αριθμός των συλλήψεων ανήλθε στις 3.394.

Πιο αναλυτικά, οι συλλήψεις κατανέμονται ως εξής: 83 συλλήψεις αφορούσαν κλοπές και ληστείες, ενώ 29 έγιναν για φθορές και γκράφιτι. Σημαντικός ήταν ο αριθμός των 1.012 συλλήψεων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Επιπλέον, καταγράφηκαν 109 συλλήψεις για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, 1.278 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και 883 συλλήψεις για λοιπές περιπτώσεις. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν την ευρεία δράση και την αποτελεσματικότητα του σχεδίου στην αντιμετώπιση διαφόρων μορφών παραβατικότητας.

Με πληροφορίες από: Reader