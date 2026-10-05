Επεισοδιακή καταδίωξη κλεμμένου ταξί στο Καματερό οδήγησε σε συλλήψεις ανηλίκων

Δύο ανήλικοι, ηλικίας 16 και 14 ετών, συνελήφθησαν το βράδυ της Κυριακής, 4 Οκτωβρίου, στο Καματερό, έπειτα από μια επεισοδιακή καταδίωξη κλεμμένου ταξί. Το όχημα, το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο, εντοπίστηκε από περιπολικό της Άμεσης Δράσης, με τον οδηγό να αρνείται να σταματήσει στις εντολές των αστυνομικών. Η καταδίωξη κατέληξε σε πρόσκρουση του ταξί σε κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ οι τέσσερις επιβαίνοντες επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή.

Ο εντοπισμός του κλεμμένου οχήματος και η έναρξη της καταδίωξης

Το περιστατικό που οδήγησε στις συλλήψεις των δύο ανηλίκων ξεκίνησε το βράδι της Κυριακής, 4 Οκτωβρίου, περίπου στις 23:30. Εκείνη την ώρα, ένα περιπολικό της Άμεσης Δράσης, στο πλαίσιο των περιπολιών του, εντόπισε ένα ταξί να κινείται στη συμβολή των οδών Νεοχωρίου και Δενδροχωρίου, στην περιοχή του Καματερού.

Κατά τον έλεγχο των στοιχείων του οχήματος, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το συγκεκριμένο ταξί είχε δηλωθεί ως κλεμμένο. Η δήλωση κλοπής είχε γίνει την ίδια ημέρα, 4 Οκτωβρίου, στο Τμήμα Ασφαλείας Ιλίου. Αμέσως, οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό του ταξί να σταματήσει για περαιτέρω έλεγχο, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Ωστόσο, ο οδηγός του κλεμμένου ταξί δεν υπάκουσε στις επανειλημμένες εντολές των αστυνομικών. Αντιθέτως, ανέπτυξε ταχύτητα με σκοπό να διαφύγει, αγνοώντας τις κλήσεις για ακινητοποίηση. Αυτή η ενέργεια πυροδότησε την έναρξη μιας επεισοδιακής καταδίωξης από τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, με στόχο τη σύλληψη των επιβαινόντων και την ανάκτηση του κλεμμένου οχήματος.

Η πορεία της καταδίωξης και η πρόσκρουση

Η καταδίωξη του κλεμμένου ταξί εξελίχθηκε στους δρόμους του Καματερού, με τους αστυνομικούς να ακολουθούν στενά το όχημα που προσπαθούσε να διαφύγει. Η πορεία του ταξί έλαβε τέλος λίγο παρακάτω, όταν στη συμβολή των οδών Ζαΐμη και Περγάμου, το όχημα προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα του ΔΕΔΔΗΕ.

Η πρόσκρουση αυτή ακινητοποίησε οριστικά το ταξί, καθιστώντας αδύνατη τη συνέχιση της διαφυγής του με το όχημα. Αμέσως μετά το συμβάν, οι τέσσερις επιβαίνοντες που βρίσκονταν μέσα στο ταξί, βγήκαν από αυτό και τράπηκαν σε φυγή. Προσπάθησαν να διαφύγουν πεζή, διασκορπιζόμενοι στην περιοχή, προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη από τις αρχές.

Ο εντοπισμός και η σύλληψη των δύο ανηλίκων

Οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στην καταδίωξη, και συγκεκριμένα μέλη της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ξεκίνησαν άμεσα εκτεταμένες έρευνες στην γύρω περιοχή για τον εντοπισμό των τεσσάρων ατόμων που είχαν εγκαταλείψει το κλεμμένο ταξί. Οι προσπάθειές τους απέδωσαν καρπούς, καθώς κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν δύο από τους επιβαίνοντες.

Οι συλληφθέντες είναι δύο ανήλικοι, ηλικίας 16 και 14 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν, ο ένας ανήλικος έχει γεννηθεί το έτος 2010, ενώ ο έτερος ανήλικος έχει γεννηθεί το έτος 2012, επιβεβαιώνοντας τις ηλικίες τους. Οι δύο ανήλικοι οδηγήθηκαν αμέσως στο Τμήμα Ασφαλείας Καματερού, όπου ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και τη σχηματισμό δικογραφίας.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν και η κατάσχεση του ταξί

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία από τις αρμόδιες αρχές. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται είναι σοβαρές και περιλαμβάνουν απείθεια, καθώς δεν υπάκουσαν στις εντολές των αστυνομικών να σταματήσουν το όχημα. Επιπλέον, κατηγορούνται για κλοπή κατά συναυτουργία, αναφορικά με την κλοπή του ταξί, καθώς και για μη έκδοση δελτίου ταυτότητας.

Από το επεισοδιακό αυτό συμβάν, το οποίο περιελάμβανε καταδίωξη και πρόσκρουση οχήματος, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί σε κανέναν από τους εμπλεκόμενους, ούτε στους επιβαίνοντες του ταξί ούτε στους αστυνομικούς. Το κλεμμένο ταξί, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών, κατασχέθηκε από τις αρχές, ως αποδεικτικό στοιχείο της υπόθεσης, και πρόκειται να επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos