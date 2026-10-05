Διακοπή παροχής φυσικού αερίου στη Γκράβα μετά από αναφορές για οσμή

Οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας βρίσκονται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, έπειτα από επαναλαμβανόμενες αναφορές για ύποπτη οσμή αερίου. Ο Δήμος Αθηναίων κινητοποιήθηκε άμεσα, ζητώντας την προληπτική διακοπή της παροχής φυσικού αερίου στην περιοχή. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητοι έλεγχοι για την ασφαλή επανασύνδεση, με τους αρμόδιους αντιδημάρχους να υπογραμμίζουν την προτεραιότητα στην ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Επαναλαμβανόμενες αναφορές για οσμή αερίου

Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας δέχτηκε επαναλαμβανόμενες αναφορές για οσμή αερίου, γεγονός που έθεσε ξανά τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου στο επίκεντρο. Συγκεκριμένα, αναφορές για οσμή αερίου έγιναν στις 16 Σεπτεμβρίου, στις 21 Σεπτεμβρίου και στις 2 Οκτωβρίου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Οι αναφορές αυτές οδήγησαν σε μια σειρά ελέγχων και ενεργειών από τον Δήμο Αθηναίων, με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού που βρίσκονται καθημερινά στον χώρο του σχολικού συγκροτήματος.

Άμεση κινητοποίηση και έλεγχοι

Σύμφωνα με τον Δήμο Αθηναίων, η κινητοποίηση των υπηρεσιών του ήταν άμεση μετά τις αναφορές για οσμή αερίου. Στις τρεις περιπτώσεις, δηλαδή στις 16 και 21 Σεπτεμβρίου, καθώς και στις 2 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν ενδελεχείς έλεγχοι από την ΕΝΑΟΝ.

Επιπλέον, στους ελέγχους συμμετείχε και η ανάδοχος εταιρεία που έχει αναλάβει τη συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου, σε στενή συνεννόηση με τη Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής. Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο της 21ης Σεπτεμβρίου, δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου, αλλά εντοπίστηκε βλάβη στην πλακέτα του συναγερμού.

Η απόφαση για προληπτική διακοπή

Στις 2 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια των νέων ελέγχων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, βρέθηκαν και οι δύο αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, ο Παναγιώτης-Πάρης Χαρλαύτης, αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, και ο Θωμάς Γεωργιάδης, αντιδήμαρχος Παιδείας. Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων, ο Δήμος Αθηναίων ζήτησε από την ΕΝΑΟΝ την άμεση γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων.

Παράλληλα, ο Δήμος ζήτησε την προληπτική διακοπή όλων των παροχών φυσικού αερίου στη Γκράβα. Η ΕΝΑΟΝ απάντησε την ίδια ημέρα, επιβεβαιώνοντας ότι προχώρησε στη διακοπή της παροχής, ενώ ανέφερε ότι από τους ελέγχους που διενήργησε δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου.

Διαδικασία επανασύνδεσης και χρονοδιάγραμμα

Για την επανασύνδεση της εγκατάστασης φυσικού αερίου, απαιτείται η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, σύμφωνα με τον ισχύοντα Τεχνικό Κανονισμό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου. Συγκεκριμένα, είναι απαραίτητος ο έλεγχος αντοχής και στεγανότητας των σωληνώσεων, ο οποίος πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον μετρητή έως το λεβητοστάσιο.

Επιπλέον, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανασύνδεσης, απαιτείται η έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού ελέγχου. Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι έχουν ήδη ξεκινήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Δήμου Αθηναίων, αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων δέκα ημερών.

Προτεραιότητα η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών

Οι αντιδήμαρχοι Παναγιώτης-Πάρης Χαρλαύτης και Θωμάς Γεωργιάδης υπογραμμίζουν τη δέσμευση του Δήμου Αθηναίων για την ασφάλεια. Όπως αναφέρουν, ο Δήμος «ενήργησε άμεσα και αποτελεσματικά», θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών που φοιτούν και εργάζονται στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας.

Η άμεση ανταπόκριση στις αναφορές και η προληπτική διακοπή της παροχής φυσικού αερίου αποτελούν μέτρα που λήφθηκαν για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου, μέχρι την πλήρη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και την έκδοση όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών ασφαλείας.

Με πληροφορίες από: Reader