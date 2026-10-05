Φωτιά στη Στιμάγκα Κορινθίας: Κινητοποίηση δυνάμεων για την κατάσβεση

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου στην περιοχή Στιμάγκα Κορινθίας. Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχειρούν με επίγεια και εναέρια μέσα για τον περιορισμό και την κατάσβεση της φωτιάς. Στο έργο της πυρόσβεσης συνδράμουν και τοπικοί φορείς, ενώ παράλληλα ξεκίνησε η διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος.

Εκδήλωση της πυρκαγιάς και άμεση αντίδραση

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, στην τοποθεσία Στιμάγκα της Κορινθίας. Το συμβάν έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, κινητοποιώντας άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα Δευτέρα, περίπου στις 18:15.

Η άμεση κινητοποίηση ήταν επιβεβλημένη για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να ξεκινήσουν τις προσπάθειες κατάσβεσης και να αποτρέψουν την εξάπλωση των φλογών σε μεγαλύτερη έκταση. Η ανταπόκριση ήταν ταχύτατη μετά τη λήψη της ειδοποίησης.

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις στη μάχη

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Στιμάγκα Κορινθίας, κινητοποιήθηκαν συνολικά 25 πυροσβέστες. Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύθηκαν με την παρουσία επτά πυροσβεστικών οχημάτων, τα οποία επιχειρούν στο πεδίο. Οι πυροσβέστες εργάζονται εντατικά για τον έλεγχο της κατάστασης και την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Επιπλέον, στην επιχείρηση συμμετέχει και μία ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, η οποία συνδράμει στις επίγειες προσπάθειες. Από αέρος, ένα ελικόπτερο πραγματοποιεί συνεχείς ρίψεις νερού, προσφέροντας κρίσιμη υποστήριξη στις δυνάμεις εδάφους. Η συνδυασμένη δράση των επίγειων και εναέριων μέσων είναι καθοριστική για την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης.

Συνδρομή από τον δήμο και τεχνολογική υποστήριξη

Στο έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς συνδράμει και ο δήμος Βέλου – Βόχας. Ο δήμος έχει κινητοποιήσει υδροφόρες, οι οποίες παρέχουν επιπλέον ποσότητες νερού, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες των πυροσβεστών. Η συνεργασία των τοπικών αρχών με την Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι συνεχής και αποτελεσματική.

Παράλληλα, το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του περιστατικού. Λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, το οποίο είναι εξοπλισμένο τόσο με θερμική όσο και με οπτική κάμερα. Αυτή η τεχνολογική υποστήριξη επιτρέπει την καλύτερη εποπτεία της περιοχής που πλήττεται από τη φωτιά και τον βέλτιστο συντονισμό των επιχειρήσεων.

Διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς

Ταυτόχρονα με τις προσπάθειες για την κατάσβεση της φωτιάς, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας. Το κλιμάκιο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς στη Στιμάγκα. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του συμβάντος.

Η παρουσία του Ανακριτικού Κλιμακίου υπογραμμίζει τη σημασία που δίνεται στην εξακρίβωση των παραγόντων που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Οι έρευνες θα επικεντρωθούν στην συλλογή στοιχείων και πληροφοριών που θα οδηγήσουν στην πλήρη κατανόηση του πώς ξεκίνησε η φωτιά στην περιοχή της Κορινθίας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos