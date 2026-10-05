Συνελήφθη TikToker στη Φλόριντα: Κατηγορείται για αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων δύο γυναικών

Ένας 36χρονος άνδρας από τη Φλόριντα, ο οποίος δραστηριοποιείται στην πλατφόρμα TikTok, συνελήφθη μετά από καταγγελίες δύο γυναικών. Ο κατηγορούμενος φέρεται να αποκάλυψε προσωπικά τους δεδομένα και να ισχυρίστηκε ότι τις εντόπισε μέσω GPS. Η σύλληψη του άνδρα πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου.

Το προφίλ του κατηγορουμένου και προηγούμενη σύλληψη

Ο Μαρκ Στίβεν Άσεα, 36 ετών, από το Πορτ Σεντ Λούσι της Φλόριντα, οδηγήθηκε στη φυλακή της κομητείας Σεντ Λούσι. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Άσεα περιγράφει τον εαυτό του με διάφορους χαρακτηρισμούς, μεταξύ των οποίων «Demonologist» και «Grey Hat Hacker».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 36χρονος αντιμετωπίζει νομικές περιπέτειες. Είχε συλληφθεί και τον Απρίλιο του ίδιου έτους, έπειτα από καταγγελίες που αφορούσαν παρακολούθηση και υποθέσεις σχετικές με υπολογιστές. Ωστόσο, οι τότε κατηγορίες αποσύρθηκαν αργότερα. Μήνες μετά την προηγούμενη σύλληψη, δύο γυναίκες προχώρησαν σε νέες καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι προσωπικές τους πληροφορίες εμφανίστηκαν σε αναρτήσεις του στο TikTok.

Η καταγγελία της πρώτης γυναίκας

Μία από τις γυναίκες που κατήγγειλαν τον Άσεα υποστήριξε ότι ο 36χρονος αναφέρθηκε σε πληροφορίες που προέρχονταν από τη συσκευή της, σε βίντεο που δημοσίευσε στην πλατφόρμα του TikTok. Συγκεκριμένα, σε ένα από τα βίντεο, φέρεται να μίλησε για τον κωδικό πρόσβασής της, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε ακόμη και στις τελευταίες αγορές που είχε πραγματοποιήσει μέσω διαδικτύου.

Η γυναίκα δήλωσε στους ερευνητές ότι τον συγκεκριμένο κωδικό τον είχε μοιραστεί μόνο σε μια κλειστή ομαδική συνομιλία στο TikTok. Εξέφρασε την άγνοιά της σχετικά με το πώς ο 36χρονος θα μπορούσε να έχει αποκτήσει τον αριθμό ταυτοποίησης του τηλεφώνου της ή τραπεζικές πληροφορίες της. Η ίδια ανέφερε ακόμη ότι, κατά την εκτίμησή της, ο Άσεα δεν ήταν μέλος της συγκεκριμένης ομάδας, αλλά ενδέχεται να είχε αποκτήσει πρόσβαση χρησιμοποιώντας ψεύτικο λογαριασμό.

Η περίπτωση της δεύτερης γυναίκας και η απομακρυσμένη πρόσβαση

Η δεύτερη γυναίκα ανέφερε ότι τα προβλήματά της ξεκίνησαν όταν ζήτησε τη βοήθεια του Άσεα για ένα τεχνικό ζήτημα. Σύμφωνα με την καταγγελία της, του επέτρεψε να αποκτήσει απομακρυσμένη πρόσβαση στη συσκευή της, προκειμένου να τη βοηθήσει να λύσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε.

Αργότερα, ο Άσεα φέρεται να της είπε ότι είχε εγκαταστήσει κρυφά έναν ιό στον υπολογιστή της όσο εκείνη έλειπε. Υποστήριξε ότι αυτό του επέτρεπε να αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες χωρίς να το γνωρίζει ή να το έχει εγκρίνει. Η γυναίκα δήλωσε ότι ουδέποτε του είχε δώσει άδεια να διατηρήσει ή να χρησιμοποιήσει την πρόσβαση στη συσκευή της.

Αποκάλυψη ιδιωτικών συνομιλιών και η αναφορά στο GPS

Στη συνέχεια, η δεύτερη γυναίκα ανακάλυψε ότι μια φωτογραφία από ιδιωτική συνομιλία της είχε εμφανιστεί σε βίντεο που ανέβασε ο Άσεα στο TikTok. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε σε σχόλιο ότι η φωτογραφία προερχόταν από συνομιλία στο WhatsApp. Η γυναίκα, ωστόσο, παρέδωσε στους ερευνητές ένα στιγμιότυπο οθόνης που, όπως υποστήριξε, έδειχνε την ίδια φωτογραφία σε συνομιλία της στο Telegram, διαψεύδοντας τον ισχυρισμό του Άσεα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις καταγγελίες παρουσιάζουν όσα φέρεται να είπε ο ίδιος ο Άσεα σχετικά με την τοποθεσία της γυναίκας. Σύμφωνα με τις αστυνομικές καταγραφές, σε βίντεο στο TikTok φέρεται να είπε: «Χάρη στο GPS μέσα στο τηλέφωνό της, αλλά τι έκανα;». Η συγκεκριμένη αναφορά καταγράφηκε από τις Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση, προσθέτοντας ένα ακόμη στοιχείο στις κατηγορίες εναντίον του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta