Οκτώβριος μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και δυναμική συμμετοχή στο race for the cure

Ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί διεθνώς ως ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, με την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση να αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για τη διάσωση ζωών. Το κεντρικό μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) για το 2026, «Κάθε ιστορία είναι μοναδική, κάθε διαδρομή έχει σημασία», αναδεικνύει την ιδιαίτερη εμπειρία κάθε γυναίκας που νοσεί. Στο πλαίσιο αυτό, η 1η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.Πε.) Αττικής συμμετείχε ενεργά στο 18ο Race for the Cure, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας.

Ευαισθητοποίηση και το μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Ο Οκτώβριος αποτελεί κάθε χρόνο ένα σημείο αναφοράς για την παγκόσμια κοινότητα, καθώς είναι αφιερωμένος στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Η διεθνής αυτή καθιέρωση στοχεύει στην ανάδειξη της τεράστιας σημασίας της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, οι οποίες, σε συνδυασμό με την άμεση και αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση, μπορούν να σώσουν ζωές.

Για το έτος 2026, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) επέλεξε ως κεντρικό μήνυμα το «Κάθε ιστορία είναι μοναδική, κάθε διαδρομή έχει σημασία». Το μήνυμα αυτό αναδεικνύει την προσωπική και ξεχωριστή εμπειρία κάθε γυναίκας που βρίσκεται αντιμέτωπη με τη νόσο, ενώ παράλληλα τονίζει την επιτακτική ανάγκη για ισότιμη πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική φροντίδα και την ολιστική υποστήριξη των ασθενών σε κάθε στάδιο της διαδρομής τους.

Η 1η Υ.Πε. Αττικής στο 18ο Race for the Cure

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026, η 1η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.Πε.) Αττικής έδωσε δυναμικό «παρών» και συμμετείχε ενεργά στο 18ο Race for the Cure. Η συγκεκριμένη διοργάνωση αποτελεί κορυφαίο γεγονός στον αγώνα κατά του καρκίνου του μαστού και πραγματοποιείται με την πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), ενώ έχει λάβει την έγκριση της ευρωπαϊκής οργάνωσης Think Pink Europe. Η συμμετοχή της 1ης Υ.Πε. Αττικής και των στελεχών της στον συμβολικό Περίπατο των 2 χιλιομέτρων, ο οποίος διεξήχθη στο Πεδίον του Άρεως, σηματοδότησε την έμπρακτη υποστήριξη στον σκοπό της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης.

Δημιουργία δικτύου ολοκληρωμένων κέντρων μαστού

Στη δράση του Race for the Cure συμμετείχαν, εκτός από τα στελέχη της 1ης Υ.Πε. Αττικής, και εκπρόσωποι από τα νοσοκομεία που πρόκειται να συγκροτήσουν το πρωτοποριακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Κέντρων Μαστού. Η δημιουργία αυτού του δικτύου αποτελεί κεντρικό στόχο και αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την παροχή εξειδικευμένης φροντίδας στις γυναίκες.

Στο δίκτυο αυτό θα ενταχθούν επτά μεγάλα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα νοσοκομεία Άγιος Σάββας, Άγιοι Ανάργυροι, Θεαγένειο Θεσσαλονίκης, Μεταξά, Αλεξάνδρας, Έλενας Βενιζέλου και Ιπποκράτειο. Η παρουσία των εκπροσώπων τους στον περίπατο υπογράμμισε τη δέσμευση για την υλοποίηση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας.

Το μήνυμα της διοικήτριας κ. Όλγας Μπαλαούρα

Πριν από την εκκίνηση του Περιπάτου, η Διοικήτρια της 1ης Υ.Πε. Αττικής, κ. Όλγα Μπαλαούρα, απηύθυνε επίσημο χαιρετισμό. Στην ομιλία της, εστίασε στη μεγάλη σπουδαιότητα της δημιουργίας του Δικτύου Πιστοποιημένων Ολοκληρωμένων Κέντρων Μαστού, τονίζοντας τον ρόλο του στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας για τις γυναίκες.

Στο μήνυμά της προς τις γυναίκες, η κ. Μπαλαούρα δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ως 1η Υγειονομική Περιφέρεια, μαζί με τα νοσοκομεία Άγιος Σάββας, Άγιοι Ανάργυροι, Θεαγένειο Θεσσαλονίκης, Μεταξά, Αλεξάνδρας, Έλενας Βενιζέλου και Ιπποκράτειο, είμαστε όλοι εδώ -γιατροί, νοσηλευτές και επαγγελματίες υγείας-. Θέλουμε να σας δώσουμε μια υπόσχεση: ότι θα γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι και ότι σε αυτό το δύσκολο ταξίδι θα είμαστε δίπλα σας, κάνοντάς το όσο το δυνατόν πιο εύκολο. Μαζί με το “Άλμα Ζωής” και τη συνεχή συνδρομή του, θέλουμε να σας πούμε με θάρρος ότι δεν είστε μόνες. Αγαπήστε τον εαυτό σας, μην αμελείτε τις προληπτικές εξετάσεις σας. Η πρόληψη σώζει ζωές. Σας ευχαριστώ θερμά που μου δίνετε σήμερα αυτή την ευκαιρία. Και να θυμάστε πάντοτε: Δεν είστε μόνες».

Με πληροφορίες από: Topontiki