Ο Γκέργκο Μπόρμπεϊ κατέκτησε παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με συλλογή 2.000 κουτιών energy drink

Ο Γκέργκο Μπόρμπεϊ, ένας συλλέκτης από την Ουγγαρία, κατάφερε να κατακτήσει ένα παγκόσμιο ρεκόρ Guinness, συγκεντρώνοντας μια εντυπωσιακή συλλογή από 2.000 κουτάκια ενεργειακών ποτών. Η ιδέα για αυτή τη μοναδική συλλογή γεννήθηκε το 2008, όταν ο Μπόρμπεϊ ήταν φοιτητής και αγόρασε το πρώτο του energy drink, ξεκινώντας έτσι ένα χόμπι που εξελίχθηκε σε παγκόσμια αναγνώριση.

Η αρχή της ασυνήθιστης συλλογής

Η ιστορία ξεκίνησε το 2008, όταν ο Γκέργκο Μπόρμπεϊ μετακόμισε στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας για τις σπουδές του. Λίγες ημέρες μετά την εγκατάστασή του στη φοιτητική εστία, μια ιδιαίτερα ζεστή ημέρα τον οδήγησε σε ένα μικρό κατάστημα της περιοχής, αναζητώντας κάτι κρύο και ανθρακούχο. Στο ψυγείο, η μόνη διαθέσιμη επιλογή ήταν ένα ενεργειακό ποτό, το οποίο δεν είχε δοκιμάσει ποτέ στο παρελθόν.

Αγόρασε το ποτό, του άρεσε η γεύση του και έτσι άρχισε να δοκιμάζει και άλλα. Εκείνη την εποχή, η ποικιλία των ενεργειακών ποτών ήταν πολύ μικρότερη από τη σημερινή, τόσο σε μάρκες όσο και σε γεύσεις, με τα περισσότερα να έχουν την κλασική γεύση tutti-frutti, είτε με ζάχαρη είτε χωρίς. Τα κουτάκια άρχισαν σταδιακά να συσσωρεύονται στο δωμάτιό του. Κάποια στιγμή, αποφάσισε να τα πάει για ανακύκλωση, ωστόσο, καθώς τα ξεχώριζε, άλλαξε γνώμη. Κράτησε από ένα διαφορετικό κουτάκι και τα τοποθέτησε σε ένα ράφι. Ήταν περίπου 15 και, όπως εξηγεί, έδειχναν όμορφα μαζί, προσθέτοντας χρώμα στο απλό φοιτητικό δωμάτιο.

Η επέκταση και η διεθνής αναζήτηση

Το 2010, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του, ο Γκέργκο επισκέφθηκε ένα σούπερ μάρκετ στην Κλουζ-Ναπόκα της Ρουμανίας. Εκεί εντόπισε ένα energy drink που δεν είχε στη συλλογή του. Το αγόρασε, το πήρε μαζί του στην Ουγγαρία και πλέον είχε 20 διαφορετικά κουτάκια. Καθώς δεν του άρεσε ο καφές, τα energy drinks έγιναν επίσης η πηγή καφεΐνης του κατά τις ξενύχτες των φοιτητικών του χρόνων.

Με τα χρόνια, όμως, το ενδιαφέρον του Γκέργκο ξεπέρασε τα ίδια τα ποτά. Άρχισε να αναζητά διαφορετικές γεύσεις, μάρκες και σχέδια στα κουτάκια. Πολλά από αυτά είχαν εικονογράφηση εμπνευσμένη από βιντεοπαιχνίδια, ταινίες, αθλητισμό ή διάσημα πρόσωπα, γεγονός που τροφοδότησε ακόμα περισσότερο το πάθος του.

Τα ταξίδια του στην Ιαπωνία και σε διάφορες χώρες της Ευρώπης τον έφεραν επίσης σε επαφή με άλλους συλλέκτες, διευρύνοντας τις γνώσεις του και τις δυνατότητές του να βρει σπάνια κομμάτια για τη συλλογή του.

Ξεχωριστά κομμάτια της συλλογής

Ανάμεσα στα αγαπημένα του αντικείμενα βρίσκεται ένα κουτάκι που έχει ενσωματωμένο καλαμάκι, μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια που το κάνει να ξεχωρίζει. Το παλαιότερο κουτάκι της συλλογής του χρονολογείται από το 1994, το οποίο, όπως ο ίδιος αναφέρει, μοιάζει περισσότερο με μεταλλική κονσέρβα τροφίμων παρά με τα σημερινά energy drinks, αναδεικνύοντας την εξέλιξη του σχεδιασμού τους. Ιδιαίτερη θέση έχουν και τα κουτάκια που αγόρασε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ιαπωνία για τον μήνα του μέλιτος, συνδέοντας έτσι το χόμπι του με προσωπικές αναμνήσεις.

Το αγαπημένο του κομμάτι είναι ένα ιαπωνικό κουτάκι με θέμα το Chainsaw Man, καθώς συνδυάζει την αγάπη του για την Ιαπωνία, τα anime και τη συλλογή energy drinks, ενώ συνδέεται και με μια προσωπική ανάμνηση.

Σπάνια και μοναδικά ευρήματα

Στα πιο ασυνήθιστα ευρήματά του περιλαμβάνεται ένα ιαπωνικό energy drink με την ονομασία Alien, το οποίο κυκλοφορεί σε γυάλινο μπουκάλι αντί για κουτάκι, προσθέτοντας μια διαφορετική διάσταση στη συλλογή του. Επίσης, έχει στην κατοχή του οκτώ διαφορετικές εκδοχές της σειράς Michael Jackson Mystery από τη δεκαετία του 1990, κομμάτια που αποτελούν σπάνια ευρήματα.

Έχει επίσης ένα παλιό Guarana energy drink που είχε παραχθεί στη Γιουγκοσλαβία, κάτι που θεωρεί ιδιαίτερα ενδιαφέρον, καθώς η χώρα πλέον δεν υπάρχει, προσδίδοντας ιστορική αξία στο συγκεκριμένο κουτάκι. Σήμερα, η συλλογή του Γκέργκο Μπόρμπεϊ έχει ξεπεράσει τα 2.000 κουτάκια, αναδεικνύοντας το πάθος του για αυτό το ιδιαίτερο χόμπι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta