Επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, απαγόρευση συγκεντρώσεων και drones

Η Αθήνα τίθεται σε κατάσταση αυξημένων μέτρων ασφαλείας και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, λόγω της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έχει ανακοινώσει την απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών σε κεντρικό τμήμα της πόλης. Για την ασφάλεια του Αμερικανού αξιωματούχου, θα κινητοποιηθούν χιλιάδες αστυνομικοί και θα χρησιμοποιηθούν drones για επιτήρηση από αέρος.

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πρωτεύουσα

Λόγω της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, τίθενται σε ισχύ εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Το επιχειρησιακό σχέδιο της Ελληνικής Αστυνομίας προβλέπει αυστηρή αστυνόμευση καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής του Αμερικανού αξιωματούχου στην πρωτεύουσα.

Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων, θα υπάρξει ισχυρή αστυνομική παρουσία σε διάφορα σημεία της πόλης. Επιπλέον, θα γίνει χρήση drones για την επιτήρηση από αέρος, ενισχύοντας την ασφάλεια και την παρακολούθηση των διαδρομών και των σημείων ενδιαφέροντος.

Κινητοποίηση χιλιάδων αστυνομικών και απαγόρευση συγκεντρώσεων

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου ασφαλείας και την ομαλή διεξαγωγή της επίσκεψης, θα κινητοποιηθούν χιλιάδες αστυνομικοί από διαφορετικές υπηρεσίες. Μεταξύ των δυνάμεων που θα συμμετάσχουν είναι μονάδες Μέτρων Τάξης, Ασφάλειας, Αστυνομίας Αθηνών και Τροχαίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών αναγκών.

Παράλληλα, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, με απόφαση του διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, προχωρά σε απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών. Η απαγόρευση αυτή θα ισχύσει για ένα 24ωρο, συγκεκριμένα από τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου 2026, έως τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου 2026.

Περιοχές που επηρεάζονται και λόγοι επιβολής των μέτρων

Η απαγόρευση των συναθροίσεων και πορειών θα εφαρμοστεί σε μια συγκεκριμένη ζώνη του κέντρου της Αθήνας. Αυτή η περιοχή περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη, Πλουτάρχου, Κλεομένους, Μελίνας Μερκούρη, Κόνιαρη, Αναστασίου Τσόχα, Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, Καισαρείας, Μιχαλακοπούλου, Αλκμάνος, Ίωνος Δραγούμη, Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου, Ευφρονίου και Ριζάρη.

Η ΕΛ.ΑΣ. αιτιολογεί την επιβολή των περιορισμών, καθώς εκτιμάται ότι η διεξαγωγή τέτοιων εκδηλώσεων «επαπειλεί σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια». Ο κίνδυνος αυτός συνδέεται με την πιθανή διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας των πολιτών.

Επιπλέον, η αστυνομία αναφέρει ότι η πραγματοποίηση συναθροίσεων και πορειών θα μπορούσε να διαταράξει σοβαρά την κοινωνικοοικονομική ζωή. Αυτή η διατάραξη εκτιμάται ότι θα επηρεάσει τόσο την άμεσα ενδιαφερόμενη ζώνη όσο και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων.

Ρυθμίσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Στο πλαίσιο των μέτρων, ανώτατοι αξιωματικοί έχουν τονίσει ότι θα καταβληθεί προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των πολιτών που επιθυμούν να προσεγγίσουν το κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί του Μετρό θα κλείνουν για μικρά διαστήματα και μόνο για όσο κρίνεται απολύτως απαραίτητο.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον σταθμό του Ευαγγελισμού, ο οποίος δεν αναμένεται να κλείσει καθόλου. Αυτή η απόφαση οφείλεται στην ύπαρξη του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός στην περιοχή, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτό.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos