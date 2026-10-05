Εργατικό δυστύχημα στην Κεφαλονιά: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από φρεάτιο

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου του 2026 στην Κεφαλονιά, όταν ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα. Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από φρεάτιο στην περιοχή Άμμες, κοντά στο αεροδρόμιο του νησιού.

Για την ανάσυρσή του στήθηκε επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην οποία συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς προηγήθηκε.

Η τραγική κατάληξη στην περιοχή Άμμες

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου του 2026, στην Κεφαλονιά. Η περιοχή όπου σημειώθηκε το δυστύχημα είναι οι Άμμες, μια τοποθεσία που βρίσκεται κοντά στο αεροδρόμιο του νησιού.

Εκεί, ένας άνδρας εντοπίστηκε μέσα σε φρεάτιο, χωρίς τις αισθήσεις του. Η είδηση προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών, καθώς η κατάσταση του εργαζομένου κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή από την πρώτη στιγμή.

Ο άτυχος εργαζόμενος και οι εργασίες του

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο άνδρας που έχασε τη ζωή του ήταν Έλληνας εργαζόμενος. Είχε μεταβεί στην Κεφαλονιά με σκοπό την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών.

Οι εργασίες αυτές τον οδήγησαν στην περιοχή Άμμες, όπου και συνέβη το μοιραίο δυστύχημα. Η ταυτότητα του εργαζομένου και οι ακριβείς συνθήκες της παρουσίας του στο φρεάτιο αποτελούν αντικείμενο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η επιχείρηση διάσωσης της Πυροσβεστικής

Αμέσως μετά την ενημέρωση για το περιστατικό, κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αργοστολίου. Στην επιχείρηση για την ανάσυρση του άνδρα από το φρεάτιο συμμετείχαν συνολικά οκτώ πυροσβέστες.

Οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο με τρία οχήματα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς έπρεπε να ανασύρουν τον άνδρα από το φρεάτιο με ασφάλεια.

Αφού τον ανέσυραν, οι πυροσβέστες μετέφεραν τον εργαζόμενο με φορείο. Τον οδήγησαν σε ένα προσβάσιμο σημείο, όπου περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει και να του παράσχει την απαραίτητη ιατρική βοήθεια.

Παράδοση στο ΕΚΑΒ και η επιβεβαίωση του θανάτου

Ο άνδρας παραδόθηκε στο πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, είχε ήδη χάσει τη ζωή του. Η διαπίστωση του θανάτου του εργαζομένου επιβεβαίωσε την τραγική κατάληξη του περιστατικού.

Οι προσπάθειες των διασωστών επικεντρώθηκαν στην ανάσυρση και μεταφορά του, αλλά δυστυχώς, η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη. Η είδηση του θανάτου του εργαζομένου σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία.

Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το εργατικό δυστύχημα στην Κεφαλονιά δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί πλήρως. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για το περιστατικό.

Στόχος της έρευνας είναι να εξακριβωθεί τι ακριβώς προηγήθηκε και ποιες ήταν οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του εργαζομένου. Η διερεύνηση θα καλύψει όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit