Η δίκη για τα Τέμπη: «Ο σιδηρόδρομος ήταν μια ωρολογιακή βόμβα εν κινήσει»

Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Στο δικαστήριο ακούστηκαν συγκλονιστικές μαρτυρίες, οι οποίες έθιξαν πληθώρα ζητημάτων που απασχολούν τη δικογραφία, από τις συνθήκες της σύγκρουσης μέχρι τη διαχείριση των αποδεικτικών στοιχείων και τις ευθύνες των εμπλεκομένων. Οι συγγενείς εξέφρασαν την πίστη τους στον θεσμό της Δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι αποτελεί την τελευταία τους ελπίδα.

Η κατάθεση του Βασίλειου Παυλίδη

Η σημερινή συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με την κατάθεση του Βασίλειου Παυλίδη, αδερφού του Ανδρέα Παυλίδη, ενός εκ των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Ο κ. Παυλίδης αναφέρθηκε εκτενώς σε όλα τα ζητήματα που αποτελούν μέρος της δικογραφίας.

Μεταξύ άλλων, εστίασε στην σύμβαση 717, στο σύστημα GSM-R και στην Τηλεδιοίκηση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να κληθούν να καταθέσουν στον εφέτη ανακριτή οι πρώην γενικοί γραμματείς του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ακόμη, ο κ. Παυλίδης τόνισε πως τα έλαια σιλικόνης δεν μπορούν να ευθύνονται για την πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών. Ολοκληρώνοντας την κατάθεσή του, δήλωσε: «Πιστεύουμε πραγματικά στον θεσμό της Δικαιοσύνης. Αυτό το δικαστήριο είναι το τελευταίο που μας έχει απομείνει».

Η συγκλονιστική μαρτυρία της Ελένης Βασάρα

Νωρίτερα, κατέθεσαν οι γονείς της Αγάπης Τσακλίδου, Γεώργιος Τσακλίδης και Ελένη Βασάρα. Η κα Βασάρα, στην πολύωρη κατάθεσή της, περιέγραψε με δραματικό τρόπο την κατάσταση στον ελληνικό σιδηρόδρομο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο σιδηρόδρομος ήταν μια ωρολογιακή βόμβα εν κινήσει».

Η ίδια αναφέρθηκε σε πληθώρα κρίσιμων ζητημάτων, όπως η διαχείριση των ηχητικών καταγραφών, το «μπάζωμα» του χώρου του δυστυχήματος, ο ρόλος των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών στη Λάρισα, η εξέταση των οσταρίων των θυμάτων και οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης των αμαξοστοιχιών.

Το ζήτημα των οσταρίων και η «εχθρική» αντιμετώπιση

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ζήτημα των οσταρίων, για τα οποία μάλιστα έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα από τον Παύλο Ασλανίδη. Η κα Βασάρα ζήτησε να εξεταστούν ξανά σε ειδικά εργαστήρια και να ταυτοποιηθούν όσα δεν μπόρεσαν να εξαχθούν αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της κύριας ανάκρισης, ειδικά αυτά που είχαν βρεθεί στο δεύτερο βαγόνι και στο κυλικείο. «Μου είναι αδιανόητο να υπάρχει ένα κοκαλάκι της Αγάπης και να είναι στα αζήτητα. Αρκετά με την σκύλευση των νεκρών παιδιών μας», ανέφερε η κα Βασάρα.

Η ίδια τόνισε πως η δικογραφία έκλεισε με μεγάλα κενά και ότι οι γονείς αντιμετώπισαν ένα κράτος που ήταν εχθρικό απέναντί τους. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αίσθηση εγκατάλειψης και δυσκολίας που βίωσαν οι οικογένειες των θυμάτων στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν απαντήσεις και δικαιοσύνη.

Η κατάσταση του σιδηροδρόμου και οι ευθύνες

Σχετικά με την κατάσταση στον σιδηρόδρομο, η κα Βασάρα διαπίστωσε ότι τα τρένα κινούνταν με αυξημένες ταχύτητες και ότι ο σιδηρόδρομος ήταν τραγικά υποστελεχωμένος. Υποστήριξε ότι οι υπουργοί γνώριζαν την κατάσταση, καθώς οι πληροφορίες έφταναν στα αυτιά τους. Όπως ανέφερε, όλα ξεκίνησαν με τον κατακερματισμό του ΟΣΕ και την ιδιωτικοποίηση του πιο κερδοφόρου τμήματος, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κα Βασάρα υπογράμμισε ότι δεν υπήρχε καμία διαχείριση του κινδύνου, με το κόστος να τίθεται κόντρα στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις ευθύνες των κατηγορουμένων και των οργανισμών, δηλώνοντας: «Εδώ δικάζεται ένα έγκλημα που θα μπορούσε να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή. Όλοι ευθύνονται και κανείς δεν έκανε τίποτα για να το αποφύγει. Αυτό που θέλουμε είναι να μπουν στη φυλακή όσοι έχουν ευθύνη και υπαιτιότητα».

Αίτημα για ηχητικά αρχεία

Νωρίτερα, ο κ. Τσακλίδης ζήτησε να ακουστούν στο δικαστήριο τρία συγκεκριμένα ηχητικά αρχεία. Το αίτημα αυτό εντάσσεται στην προσπάθεια των συγγενών να φωτιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να προσκομιστούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που μπορούν να συμβάλουν στην αποκάλυψη της αλήθειας και στην απόδοση δικαιοσύνης για τους 57 νεκρούς των Τεμπών.

Με πληροφορίες από: Topontiki