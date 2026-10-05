Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζωνάκη: Αναζητήσεις της γιατρού σε AI για αναισθητικές ουσίες και ιστολογικά ευρήματα

Νέα κρίσιμα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι έρευνες των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛΑΣ επικεντρώνονται πλέον όχι μόνο στην παρουσία προποφόλης στον οργανισμό του, αλλά και στο ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί χορήγηση περισσότερων από μία αναισθητικών ουσιών. Ταυτόχρονα, τα πρώτα ευρήματα από το εργαστήριο της Αθήνας δείχνουν ίχνη προποφόλης στο αίμα του, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποκτούν αναζητήσεις της κατηγορούμενης γιατρού σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης για συνδυασμούς ουσιών.

Ιστολογικά ευρήματα και αρχική τοξικολογική ανάλυση

Οι ιστολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζωνάκη «δείχνουν» ισχαιμία του μυοκαρδίου, επιβαρυμένη καρδιά και πνευμονικό οίδημα. Αυτά τα ευρήματα αποτελούν μέρος των στοιχείων που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του 49χρονου.

Παράλληλα, τα πρώτα ευρήματα που προέκυψαν από το εργαστήριο της Αθήνας δείχνουν την παρουσία ιχνών προποφόλης στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη. Η ανίχνευση αυτής της ουσίας στον οργανισμό του αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία της εν εξελίξει έρευνας.

Η πλήρης τοξικολογική ανάλυση

Τα δείγματα που συλλέχθηκαν έχουν σταλεί στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η πλήρης τοξικολογική ανάλυση. Οι αρμόδιοι αναλυτές εργάζονται για την ολοκλήρωση των εξετάσεων, οι οποίες αναμένεται να δώσουν περαιτέρω διευκρινίσεις για την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σχετικά πορίσματα από τη Θεσσαλονίκη αναμένονται μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο καθυστέρησης, με τα αποτελέσματα να αναμένονται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, λόγω ενός τεχνικού προβλήματος που έχει προκύψει.

Αναζητήσεις σε τεχνητή νοημοσύνη από την κατηγορούμενη γιατρό

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν τα στοιχεία που προέκυψαν από την εξέταση των κινητών τηλεφώνων που κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας. Τα δεδομένα αυτά έχουν διαβιβαστεί στην ανάκριση και περιλαμβάνουν πληροφορίες που θεωρούνται κρίσιμες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται αναζητήσεις που φέρεται να έκανε η κατηγορούμενη γιατρός μέσω άλλου κινητού τηλεφώνου. Σε μία από αυτές τις αναζητήσεις, απευθύνθηκε σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης και αναζήτησε πληροφορίες σχετικά με τον συνδυασμό χορήγησης μιδαζολάμης και προποφόλης.

Το συγκεκριμένο εύρημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για την έρευνα, καθώς δημιουργεί το ερώτημα εάν στον Γιώργο Μαζωνάκη είχαν χορηγηθεί και οι δύο ουσίες. Εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί από τις εργαστηριακές εξετάσεις, οι αρχές θα διερευνήσουν σε ποιο χρονικό σημείο και σε ποιες ποσότητες έγινε η χορήγηση.

Σημάδια φλεβοκέντησης και διερευνώμενα σενάρια

Παράλληλα, εξετάζονται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες στο σώμα του 49χρονου τραγουδιστή εντοπίστηκαν τέσσερα ή ακόμη και πέντε σημάδια από προσπάθειες εισαγωγής βελόνας σε φλέβα. Αυτό το εύρημα προστίθεται στα στοιχεία που αναλύονται από τις αρχές.

Οι αρμόδιοι αναλυτές εξετάζουν εάν οι προσπάθειες φλεβοκέντησης ήταν διαδοχικές και εάν στη συνέχεια χορηγήθηκαν διαφορετικές ουσίες. Η διερεύνηση αυτών των σημείων μπορεί να προσφέρει επιπλέον πληροφορίες για τις συνθήκες που επικρατούσαν.

Πρόκειται, ωστόσο, για ένα σενάριο που βρίσκεται υπό διερεύνηση και δεν αποτελεί μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένο συμπέρασμα των αρχών. Η διαδικασία της ανάλυσης συνεχίζεται για την πλήρη αποσαφήνιση όλων των δεδομένων.

Με πληροφορίες από: Reader