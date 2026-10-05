Οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, που συγκλόνισε την κοινή γνώμη, συνεχίζονται πυρετωδώς σχεδόν ένα μήνα μετά το μοιραίο συμβάν. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι δύο προφυλακιστέοι γιατροί, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος του τραγουδιστή την 9η Σεπτεμβρίου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως, ρίχνοντας περισσότερο φως στην υπόθεση.

Η εξέλιξη των ερευνών και οι εμπλεκόμενοι

Η υπόθεση έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, με τις έρευνες να εστιάζουν σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Πέρα από τα ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη στα ιατρεία των δύο γιατρών, εξετάζεται και η συνάντηση με τον υπνοθεραπευτή, καθώς και η παρουσία παράνομων μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης μέσα στην κλινική της οδού Καρνεάδου. Οι αρχές εξετάζουν ενδελεχώς τις καταθέσεις της 56χρονης γιατρού, Ιωάννας Γάκα, του 58χρονου συζύγου της, των εργαζομένων και όλων των υπόλοιπων εμπλεκόμενων προσώπων που γνωρίζουν τι συνέβη το απόγευμα της μοιραίας Τετάρτης.

Η 56χρονη γιατρός, Ιωάννα Γάκα, παραμένει κρατούμενη στις φυλακές Κορυδαλλού μαζί με τον σύζυγό της. Η απολογία της φέρνει στο προσκήνιο, μεταξύ άλλων, τις αλλεπάλληλες προσπάθειες φλεβικής πρόσβασης στον τραγουδιστή πριν από τον θάνατό του. Η έρευνα γύρω από το ιατρείο της οδού Καρνεάδου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να επιχειρούν να συνθέσουν το ψηφιακό υλικό, τις καταθέσεις και τα δεδομένα από τα μηχανήματα με όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες.

Τα διαγραμμένα αρχεία και η προσπάθεια αλλοίωσης

Σημαντικά νέα δεδομένα προέκυψαν από τα ηλεκτρονικά πειστήρια που κατάφερε να εξασφαλίσει η ΕΛΑΣ. Από τις μέχρι τώρα έρευνες, έχει βρεθεί πως η Ιωάννα Γάκα φέρεται να προσπάθησε να διαγράψει στοιχεία. Συγκεκριμένα, ανακτήθηκαν σαράντα ένα διαγραμμένα αρχεία, τα οποία φέρονται να εξαφανίστηκαν από την κατηγορούμενη γιατρό σε μία προσπάθεια αλλοίωσης των στοιχείων.

Τα διαγραμμένα ψηφιακά ευρήματα χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες. Πρόκειται για δεκαεννέα αρχεία εικόνας με καταγραφές υγείας που σχετίζονται με τον Γιώργο Μαζωνάκη και φέρουν ημερομηνία 8 Σεπτεμβρίου 2026. Επιπλέον, βρέθηκαν δεκαοκτώ αρχεία που αφορούν το πρόγραμμα EIS system, με ώρα καταγραφής 17:30. Στο υλικό περιλαμβάνεται ακόμη ένα αρχείο εικόνας από το πρόγραμμα ZYTO 5, το οποίο φέρει ώρα καταγραφής 17:32. Εντοπίστηκαν επίσης τρία αρχεία εγγράφων, εκ των οποίων τα δύο αποτελούν αναφορές από τα συγκεκριμένα λογισμικά, ενώ το τρίτο είναι ένα ηλεκτρονικό παραπεμπτικό.

Το μηχάνημα μετρήσεων συναισθημάτων και το ψευδώνυμο

Ένα από τα πειστήρια που προκαλεί ιδιαίτερα ερωτήματα είναι ένα έγγραφο το οποίο δείχνει τις μετρήσεις του Γιώργου Μαζωνάκη από ένα ειδικό μηχάνημα της 56χρονης γιατρού. Υπάρχουν ενδείξεις από αυτό το μηχάνημα, το οποίο φέρεται να μετρούσε το μίσος, τη θλίψη, τον θυμό, το πένθος, την απληστία και το άγχος του τραγουδιστή.

Σε ένα δεύτερο έγγραφο, το οποίο εξασφαλίστηκε, φαίνονται αναλυτικά οι μετρήσεις και τα αποτελέσματα του τραγουδιστή στο μηχάνημα που μετρά τα συναισθήματα. Σε αυτό το έγγραφο αναγράφεται η ημερομηνία 8 Σεπτεμβρίου 2026, δηλαδή μία μέρα πριν τον θάνατο του τραγουδιστή και λίγο πριν υποβληθεί στην υδροθεραπεία. Ενώ σε ένα από τα έγγραφα τα στοιχεία του Γιώργου Μαζωνάκη αναγράφονται κανονικά, σε άλλο η 56χρονη φέρεται να χρησιμοποίησε ψευδώνυμο ή κωδικοποιημένη ονομασία στο κενό όπου έπρεπε να αναγράφεται το όνομα του καλλιτέχνη.

Ερωτήματα για τις ουσίες και τη λειτουργία του ZYTO 5

Σημαντικά ερωτήματα εγείρονται σχετικά με τις κατασταλτικές ουσίες που χορηγήθηκαν στον καλλιτέχνη πριν την πλασμαφαίρεση, κατά τη διάρκεια της οποίας πέθανε. Επίσης, εξετάζονται οι κινήσεις της 56χρονης γιατρού όσο το μηχάνημα έβγαζε ενδείξεις και ο τραγουδιστής ήταν χωρίς τις αισθήσεις του.

Ένα ακόμη εύρημα που εξετάζεται συνδέεται με το σύστημα ZYTO 5 και τις καταγραφές που εμφανίζει. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν ενδείξεις από το συγκεκριμένο μηχάνημα για «μετρήσεις» που αφορούν, μεταξύ άλλων, το μίσος, τη θλίψη και τον θυμό του τραγουδιστή. Ωστόσο, η ίδια η εταιρεία ZYTO διευκρινίζει ότι η τεχνολογία της δεν προορίζεται για τη διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη ασθένειας ή ιατρικής κατάστασης. Συνεπώς, οι συγκεκριμένες ενδείξεις δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ιατρική διάγνωση για την υγεία του ατόμου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit