Η προποφόλη, ένα φάρμακο με διττή φύση, αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά σκευάσματα της σύγχρονης ιατρικής, ικανό να προσφέρει σημαντική βοήθεια σε χειρουργικές και διαγνωστικές πράξεις, αλλά και να αποβεί μοιραίο στα χέρια μη εξειδικευμένων ιατρών. Το ενδιαφέρον για την ουσία αυτή αναζωπυρώθηκε αφότου ανιχνεύτηκε στις τοξικολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζωνάκη, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε νέο κύκλο ερευνών, εφόσον τα επίσημα αποτελέσματα επιβεβαιώσουν την παρουσία της.

Η φύση και η χρήση της προποφόλης

Η προποφόλη είναι ένα ενδοφλέβιο αναισθητικό που χρησιμοποιείται για να προκαλέσει από μια απλή, ήπια καταστολή, για αγχόλυση, μέχρι βαθιά καταστολή και γενική αναισθησία. Οι αναισθησιολόγοι τη χρησιμοποιούν καθημερινά σε μια πληθώρα χειρουργικών, επεμβατικών και διαγνωστικών πράξεων. Αυτές περιλαμβάνουν χειρουργεία, γαστροσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις, ακόμα και μαγνητικές τομογραφίες σε ασθενείς που πάσχουν από κλειστοφοβία.

Η επίκουρη Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας, κυρία Ελένη Μόκα, έχει τονίσει ότι η προποφόλη μπορεί να κάνει θαύματα, όταν χρησιμοποιείται σωστά, σε νοσοκομειακό περιβάλλον και από εξειδικευμένο προσωπικό. Ωστόσο, η ίδια ουσία μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, αν χρησιμοποιηθεί λανθασμένα ή από άτομα που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εξειδίκευση.

Οι κίνδυνοι από τη μη εξειδικευμένη χορήγηση

Όπως εξηγεί η κυρία Μόκα, η αύξηση της δόσης της προποφόλης μπορεί να προκαλέσει καταστολή του αναπνευστικού κέντρου, δηλαδή σταμάτημα της αυτόματης αναπνοής. Σε ένα νοσοκομειακό περιβάλλον, αυτό δεν θεωρείται τραγικό, καθώς υπάρχουν μηχανήματα που μπορούν να υποκαταστήσουν την αυτόματη αναπνοή του ασθενούς, επιτρέποντας στον αναισθησιολόγο να τον «αερίσει».

Αντίθετα, σε ένα ιατρείο όπου δεν υπάρχουν τα απαραίτητα μηχανήματα και η χορήγηση γίνεται από μη ειδικό, μια μικρή παραπάνω δόση μπορεί να έχει εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες. Ο ασθενής πιθανόν να χάσει την αναπνοή του, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει ακόμα και η ζωή του, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα άμεσης υποστήριξης.

Αυστηρές προϋποθέσεις χορήγησης

Η δοσολογία της προποφόλης δεν είναι τυχαία ή συγκεκριμένη, αλλά τροποποιείται σχολαστικά με βάση τα κιλά, την ηλικία, τις συννοσηρότητες του ασθενούς και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για αυτόν τον λόγο, απαιτείται η χορήγησή της αποκλειστικά από αναισθησιολόγους και μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον ή σε μονάδα ημερήσιας νοσηλείας που πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές.

Ο αναισθησιολόγος του Νοσοκομείου «Αττικόν», Δημήτρης Μανίκης, υπογράμμισε ότι η προποφόλη δεν διαθέτει ειδικό αντίδοτο. Όπως ανέφερε, το να ψάχνει κανείς για αντίδοτο σημαίνει ότι δεν γνωρίζει το φάρμακο. Ο επαγγελματίας που τη χορηγεί πρέπει να είναι σε θέση να υποστηρίξει την αναπνοή του ασθενούς, εφόσον αυτή κατασταλεί, και να παρακολουθεί συνεχώς ζωτικές παραμέτρους, όπως ο καρδιακός ρυθμός, η αρτηριακή πίεση και η μέτρηση του διοξειδίου του άνθρακα στον εκπνεόμενο αέρα. Η χορήγηση της προποφόλης απαιτεί συντονισμένες ενέργειες, εκπαίδευση και εξειδίκευση για την ασφαλή διαχείριση πιθανών επιπλοκών.

Η υπόθεση Γιώργου Μαζωνάκη και οι έρευνες

Η προποφόλη ήρθε στο προσκήνιο αφότου ανιχνεύτηκε στις τοξικολογικές εξετάσεις του Γιώργου Μαζωνάκη. Εφόσον τα επίσημα αποτελέσματα επιβεβαιώσουν την παρουσία της, θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος ερευνών για το πώς έφτασε στα χέρια της γιατρού που κατηγορείται για τον θάνατο του τραγουδιστή. Η υπόθεση αναδεικνύει κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες χορήγησης της ουσίας και τις επιπτώσεις της στον οργανισμό.

Στο πλαίσιο των ερευνών, νέα δεδομένα αναμένονται να προκύψουν από την ανακριτική διαδικασία, ενώ ειδικοί αναλύουν τη δράση της προποφόλης και τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ασφαλή χρήση της. Η προφυλακισμένη γιατρός βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης, με την κατάθεση υπνοθεραπευτή να φωτίζει τη στάση της.

Η στάση του ΕΚΑΒ

Σχετικά με τη διαχείριση του περιστατικού μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, απέρριψε τις αιτιάσεις που έχουν διατυπωθεί σε βάρος των διασωστών. Ο κ. Μαθιόπουλος δήλωσε ότι οι διασώστες αντιμετώπισαν το περιστατικό σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, απορρίπτοντας οποιαδήποτε κατηγορία σχετικά με τον τρόπο που ενήργησαν.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos