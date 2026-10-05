Ανάκριση σε πλήρη εξέλιξη για τον Γιώργο Μαζωνάκη: Ζητείται δίωξη για ψευδή δήλωση σε γιατρούς

Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς η ανάκριση σχετικά με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον ανακριτή να εστιάζει σε νέα στοιχεία και καταθέσεις που έχουν προκύψει. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) ζήτησε την άσκηση συμπληρωματικής ποινικής δίωξης σε βάρος δύο γιατρών για ψευδή δήλωση. Την ίδια στιγμή, το τηλεοπτικό κοινό τίμησε τη μνήμη του καλλιτέχνη, παρακολουθώντας το αφιερωματικό επεισόδιο του «The Voice».

Η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Η ανάκριση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τον ανακριτή να εξετάζει προσεκτικά νέα στοιχεία και καταθέσεις. Στόχος είναι να διαλευκανθούν τα γεγονότα που οδήγησαν στην απώλεια του καλλιτέχνη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Ένα από τα βασικά σημεία της έρευνας αφορά τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να επιμένει ότι είχε την πεποίθηση πως τα μηχανήματα αυτά ήταν νόμιμα. Προς επίρρωση των ισχυρισμών της, επικαλείται σχετικά έγγραφα τα οποία έχουν κατατεθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Το αίτημα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, απαντώντας στις αιτιάσεις περί νομιμότητας, ζήτησε στο πλαίσιο της ανάκρισης να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βάρος των δύο γιατρών. Το αίτημα αφορά την κατηγορία της ψευδούς δήλωσης.

Ο λόγος για αυτό το αίτημα, όπως προκύπτει από τον έλεγχο που πραγματοποίησε ο Σύλλογος, είναι ότι οι κατηγορούμενοι είχαν αποστείλει δύο έγγραφα, το 2025 και το 2026, τα οποία αφορούσαν υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας και όχι μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Νέα στοιχεία και ιατρεία στο μικροσκόπιο

Ο ΙΣΑ κατέθεσε ένα πολυσέλιδο συμπληρωματικό υπόμνημα στην ανάκριση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπόμνημα αυτό περιλαμβάνει νέα στοιχεία και έγγραφα που σχετίζονται με τα δύο ιατρεία των προφυλακισμένων γιατρών.

Τα ιατρεία αυτά βρίσκονται στην οδό Καρνεάδου, όπου συνέβη ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ.

Το αφιέρωμα του «The Voice» στον καλλιτέχνη

Το πρώτο επεισόδιο του «The Voice» για τη φετινή σεζόν ήταν αφιερωμένο στον αδικοχαμένο Γιώργο Μαζωνάκη. Ο καλλιτέχνης είχε αποτελέσει μέρος της ομάδας του «The Voice» τις δύο προηγούμενες σεζόν, και η απώλειά του συγκλόνισε τόσο το κοινό όσο και τους στενούς του συνεργάτες.

Συντετριμμένοι εμφανίστηκαν στην κηδεία του οι Πάνος Μουζουράκης, Έλενα Παπαρίζου, Χρήστος Μάστορας και Γιώργος Καπουτζίδης. Μάλιστα, ο Χρήστος Μάστορας αποκάλυψε ότι η πρώτη του αντίδραση ήταν πως δεν θα μπορούσε να συνεχίσει στο παιχνίδι.

Υψηλή τηλεθέαση και η νέα σύνθεση

Η απόφαση του Σκάι να αφιερώσει το πρώτο επεισόδιο του talent show στον Γιώργο Μαζωνάκη αποδείχθηκε επιτυχημένη. Το αφιερωματικό επεισόδιο επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την αγάπη που τρέφει μέχρι σήμερα το κοινό στον καλλιτέχνη.

Στο φετινό καστ του παιχνιδιού, ο Γιώργος Λιανός αντικατέστησε τον Γιώργο Καπουτζίδη. Στο αφιέρωμα εμφανίστηκε και η Πάολα, η τραγουδίστρια που έχει ζήσει τις πιο «ένδοξες» στιγμές της καριέρας της δίπλα στον Γιώργο Μαζωνάκη και πλέον θα τον αντικαθιστά ως μέλος της παρέας των coaches. Το επεισόδιο κατέγραψε στο δυναμικό κοινό 33,5%, ενώ στο γενικό σύνολο έφτασε το 35,1%.

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis