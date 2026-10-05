Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ για εργασίες εγκατάστασης φωτισμού

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ, με αφορμή την εκτέλεση εργασιών που αφορούν την εγκατάσταση φωτισμού στον ανισόπεδο κόμβο Καλυφτάκη. Οι ρυθμίσεις αυτές ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στις 22:00 το βράδυ και αναμένεται να διαρκέσουν έως και το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στις 06:00 το πρωί. Στόχος των μέτρων είναι η ασφαλής διεξαγωγή των απαραίτητων εργασιών, οι οποίες αφορούν την εγκατάσταση νέου φωτισμού στον συγκεκριμένο κόμβο.

Χρονοδιάγραμμα και σκοπός των ρυθμίσεων

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ, ειδικότερα στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου Καλυφτάκη, θα ισχύουν για ένα διάστημα περίπου ενάμιση μήνα. Η έναρξη των ρυθμίσεων ορίζεται για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης τις 22:00 το βράδυ. Η ολοκλήρωση των μέτρων και η αποκατάσταση της πλήρους κυκλοφορίας αναμένεται το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στις 06:00 το πρωί, εφόσον οι εργασίες ολοκληρωθούν εντός του προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι εργασίες θα πραγματοποιούνται συγκεκριμένες ώρες και ημέρες. Συγκεκριμένα, η διεξαγωγή των εργασιών έχει προγραμματιστεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις νυχτερινές ώρες, από τις 22:00 το βράδυ έως τις 06:00 το πρωί της επομένης ημέρας. Ένα ειδικό χρονικό διάστημα, από τις 27 Οκτωβρίου έως τις 29 Οκτωβρίου, εξαιρείται πλήρως από τις προαναφερθείσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατά το οποίο δεν θα πραγματοποιηθούν εργασίες.

Οι ρυθμίσεις στην κατεύθυνση προς Λαμία

Στην κατεύθυνση προς Λαμία, οι οδηγοί θα συναντήσουν δύο διαδοχικές φάσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι οποίες θα επηρεάσουν συγκεκριμένες λωρίδες κυκλοφορίας. Κατά την πρώτη φάση, η οποία ονομάζεται Φάση Α, θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, καθώς και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ). Αυτός ο αποκλεισμός θα εφαρμοστεί στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου που εκτείνεται από το 19,4ο χιλιόμετρο έως και το 20,55ο χιλιόμετρο.

Ακολούθως, στην ίδια κατεύθυνση προς Λαμία, θα τεθεί σε ισχύ η Φάση Β των ρυθμίσεων. Στο πλαίσιο αυτής της φάσης, θα αποκλειστεί η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Το συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου όπου θα ισχύσει ο αποκλεισμός είναι επίσης από το 19,4ο χιλιόμετρο έως και το 20,55ο χιλιόμετρο, καλύπτοντας το ίδιο μήκος οδικού δικτύου.

Οι ρυθμίσεις στην κατεύθυνση προς Αθήνα

Αντίστοιχες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν και στην κατεύθυνση προς Αθήνα, επίσης σε δύο διακριτές φάσεις, με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή των εργασιών. Η Φάση Γ προβλέπει τον αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, καθώς και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ). Το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου στο οποίο θα εφαρμοστεί αυτός ο αποκλεισμός εκτείνεται από το 21,7ο χιλιόμετρο έως και το 19,8ο χιλιόμετρο.

Μετά την ολοκλήρωση της Φάσης Γ, θα ακολουθήσει η Φάση Δ των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην κατεύθυνση προς Αθήνα. Σε αυτή τη φάση, θα αποκλειστεί η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, προκειμένου να συνεχιστούν οι εργασίες. Το μήκος του αυτοκινητοδρόμου που θα επηρεαστεί από αυτόν τον αποκλεισμό είναι από το 21,7ο χιλιόμετρο έως και το 19,8ο χιλιόμετρο, καλύπτοντας την ίδια περιοχή με την προηγούμενη φάση.

Μέτρα ασφαλείας και οδηγίες για τους οδηγούς

Η εταιρεία Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των οδηγών κατά τη διάρκεια των εργασιών. Προς τον σκοπό αυτό, θα τοποθετηθούν σχετικές προσωρινές σημάνσεις σε όλα τα σημεία που επηρεάζονται, με στόχο την πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση όλων των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου για τις ισχύουσες ρυθμίσεις.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν ταχύτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από την ανακοινωθείσα ημερομηνία. Η Νέα Οδός εκφράζει την κατανόησή της για την ενδεχόμενη όχληση που μπορεί να προκληθεί και εφιστά την προσοχή των οδηγών, καλώντας τους να συμμορφώνονται πλήρως με τις υποδείξεις της σχετικής σήμανσης για την αποφυγή προβλημάτων και την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki