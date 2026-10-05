Το 112 αλλάζει ριζικά: βιντεοκλήσεις, μηνύματα και «σιωπηλό» SOS από το κινητό

Το σύστημα έκτακτης ανάγκης 112 εισέρχεται σε μια νέα ψηφιακή εποχή, καθώς το Next Generation 112 παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, φέρνοντας ριζικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες θα μπορούν να ζητούν βοήθεια. Οι νέες δυνατότητες περιλαμβάνουν βιντεοκλήσεις, γραπτή επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ακριβέστερο γεωεντοπισμό και τη δυνατότητα σιωπηλής αναγγελίας περιστατικού. Η βασική αυτή αλλαγή αποσκοπεί στην πολυκαναλική επικοινωνία, επιτρέποντας τη μεταφορά περισσότερων πληροφοριών προς τις Αρχές, ακόμα και όταν ο καλών δεν είναι σε θέση να μιλήσει.

Νέες δυνατότητες επικοινωνίας

Με το νέο σύστημα, η επικοινωνία με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν θα περιορίζεται πλέον στην παραδοσιακή τηλεφωνική κλήση. Το Next Generation 112 έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει πολυκαναλική επικοινωνία, προσφέροντας στους πολίτες περισσότερους τρόπους να ζητήσουν βοήθεια.

Στο πλαίσιο αυτού του νέου περιβάλλοντος, προβλέπεται και η κυκλοφορία μιας εφαρμογής για smartphones, με την ονομασία e112. Μέσω της εφαρμογής και του γενικότερου συστήματος, θα υποστηρίζονται λειτουργίες όπως βιντεοκλήσεις και γραπτά μηνύματα σε πραγματικό χρόνο.

Βιντεοκλήσεις και κείμενο σε πραγματικό χρόνο

Μία από τις πιο σημαντικές λειτουργίες που εισάγονται είναι η δυνατότητα πραγματοποίησης βιντεοκλήσεων. Αυτό επιτρέπει στους χειριστές του 112 να αποκτήσουν μια πληρέστερη και πιο άμεση εικόνα του περιστατικού, γεγονός που μπορεί να είναι κρίσιμο για τη σωστή αξιολόγηση της κατάστασης.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω βιντεοκλήσης μπορούν στη συνέχεια να μεταφερθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα της επέμβασης. Παράλληλα, το σύστημα υποστηρίζει επικοινωνία μέσω κειμένου σε πραγματικό χρόνο, γνωστή ως Real-Time Text (RTT).

Η δυνατότητα RTT έχει ιδιαίτερη σημασία για την προσβασιμότητα του 112 από πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής ή ομιλίας, εξασφαλίζοντας ότι και αυτοί θα μπορούν να επικοινωνούν αυτόνομα και άμεσα σε περίπτωση ανάγκης.

Το «σιωπηλό» κουμπί και ο γεωεντοπισμός

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η δυνατότητα σιωπηλής αναγγελίας περιστατικού, γνωστή ως Silent Button. Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί ειδικά για καταστάσεις όπου ο πολίτης βρίσκεται σε κίνδυνο και δεν είναι ασφαλές ή εφικτό να μιλήσει δυνατά.

Επιπλέον, το νέο σύστημα ενσωματώνει προηγμένο γεωεντοπισμό. Αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης θα λαμβάνουν ακριβέστερα δεδομένα σχετικά με την ακριβή θέση του πολίτη που ζητά βοήθεια, συμβάλλοντας στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση.

Δεδομένα eCall και προσβασιμότητα για ΑμεΑ

Στο πλαίσιο του Next Generation 112, προβλέπεται επίσης η λήψη δεδομένων eCall απευθείας από οχήματα. Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη διαβίβαση κρίσιμων πληροφοριών στις υπηρεσίες που θα κληθούν να επέμβουν, όπως η ακριβής θέση και η σοβαρότητα του συμβάντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσβασιμότητα του νέου 112 για τα άτομα με αναπηρία. Ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, τόνισε κατά την παρουσίαση ότι η ισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αποτελεί εθνική επιλογή.

Η επιλογή αυτή, όπως ανέφερε ο κ. Παπαευσταθίου, εναρμονίζεται πλήρως με την Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία για την περίοδο 2024-2030. Με την ενσωμάτωση κειμένου σε πραγματικό χρόνο, βιντεοκλήσεων και γραπτών μηνυμάτων, οι πολίτες με προβλήματα ακοής ή ομιλίας θα μπορούν να επικοινωνούν άμεσα και αυτόνομα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis