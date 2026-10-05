Το νέο 112 στην ψηφιακή εποχή: Εφαρμογή, βιντεοκλήσεις και «σιωπηλό κουμπί»

Το σύστημα του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 εισέρχεται σε μια νέα ψηφιακή εποχή, καθώς παρουσιάστηκε το Next Generation 112 (NG112). Η αναβαθμισμένη αυτή υπηρεσία προσφέρει πλέον μια σειρά από καινοτόμες δυνατότητες, όπως ειδική εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα, βιντεοκλήσεις, ένα «σιωπηλό κουμπί» για περιπτώσεις κινδύνου και ακριβή γεωεντοπισμό. Στόχος των αλλαγών είναι η άμεση και αποτελεσματικότερη παροχή βοήθειας στους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη.

Η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή

Η παρουσίαση του Next Generation 112 πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας, σε ειδική εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η εκδήλωση αυτή σηματοδότησε επίσημα τη μετάβαση του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης στη νέα ψηφιακή εποχή, διευρύνοντας σημαντικά τις δυνατότητες επικοινωνίας και ανταπόκρισης.

Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν σημαντικά στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και εκπρόσωποι των εταιρειών που ανέλαβαν την υλοποίηση του έργου. Συγκεκριμένα, το παρών έδωσαν ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Θεόδωρος Βάγιας, ο Υπαρχηγός Αναστάσιος Παππάς και ο Επιτελάρχης Αθανάσιος Μπαλάφας. Επίσης, συμμετείχαν εκπρόσωποι των αναδόχων εταιρειών του έργου, μεταξύ των οποίων η Telekom Ελλάδος και η Satways.

Νέες δυνατότητες επικοινωνίας

Μία από τις πιο εμβληματικές αλλαγές που φέρνει το NG112 είναι η διεύρυνση των τρόπων επικοινωνίας με τις αρχές. Η επικοινωνία πλέον δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην παραδοσιακή τηλεφωνική κλήση, αλλά εμπλουτίζεται με νέες ψηφιακές επιλογές. Το σύστημα διαθέτει τη δική του εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα, η οποία ονομάζεται e112.

Η εφαρμογή e112 είναι διαθέσιμη για λήψη τόσο στο App Store όσο και στο Google Play, παρέχοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να επικοινωνούν μέσω βιντεοκλήσεων ή γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο (Real-Time Text - RTT). Αυτές οι νέες λειτουργίες διευκολύνουν την αλληλεπίδραση και επιτρέπουν την παροχή οπτικών πληροφοριών ή γραπτών περιγραφών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Το «σιωπηλό κουμπί» και ο προηγμένος γεωεντοπισμός

Μεταξύ των νέων δυνατοτήτων του συστήματος περιλαμβάνεται και το ειδικό κομβίο σιωπηλής αναγγελίας περιστατικού, γνωστό ως «σιωπηλή κλήση» (Silent Button). Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις όπου ένας πολίτης βρίσκεται σε κίνδυνο και αδυνατεί να μιλήσει, επιτρέποντάς του να ζητήσει βοήθεια χωρίς να χρειαστεί να μιλήσει.

Επιπλέον, το NG112 ενσωματώνει προηγμένο γεωεντοπισμό, προσφέροντας ταχύτατο και υψηλής ακρίβειας προσδιορισμό της θέσης του καλούντος. Ο εντοπισμός αυτός επιτυγχάνεται μέσω του GPS της εφαρμογής e112, καθώς και μέσω της υπηρεσίας AML (Advanced Mobile Location) μέσω SMS/HTTPS. Οι συντεταγμένες της θέσης του πολίτη διαβιβάζονται άμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, συμβάλλοντας στην ταχύτερη ανταπόκριση των αρχών.

Αυτόματες κλήσεις από οχήματα με το Next Generation eCall

Μια ακόμη σημαντική καινοτομία του νέου συστήματος είναι η δυνατότητα αυτόματης λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης από οχήματα, μέσω του Next Generation eCall. Σε περίπτωση ατυχήματος, το σύστημα eCall ενεργοποιείται αυτόματα και αποστέλλει κλήση στο 112.

Η κλήση αυτή συνοδεύεται από κρίσιμα τεχνικά δεδομένα της σύγκρουσης, τα οποία παρέχουν στους διασώστες σημαντικές πληροφορίες για το συμβάν πριν ακόμα φτάσουν στον τόπο του ατυχήματος. Αυτό μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη προετοιμασία και την ταχύτερη αντιμετώπιση των συνεπειών του τροχαίου.

Το κόστος και οι φορείς υλοποίησης

Το έργο του Next Generation 112 αποτελεί μια σημαντική επένδυση στην ασφάλεια των πολιτών, με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 17,5 εκατομμύρια ευρώ. Η υλοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας, ενεργώντας για λογαριασμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και εφαρμογή του νέου συστήματος προήλθε από το ΕΣΠΑ, υπογραμμίζοντας τη σημασία που δίνεται στην αναβάθμιση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: Reader