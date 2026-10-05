Φωτιά στη Μηλίτσα Μεσσηνίας: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα των κατοίκων

Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα, 5 Οκτωβρίου 2026, στην περιοχή Μηλίτσα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Για την προστασία των κατοίκων της περιοχής, στάλθηκε μήνυμα από το 112, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες με επίγεια και εναέρια μέσα, ενώ έχει ξεκινήσει και η διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς.

Επίγεια δυνάμεις στην πρώτη γραμμή

Στο μέτωπο της πυρκαγιάς στη Μηλίτσα Μεσσηνίας, επιχειρούν συνολικά 39 πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη για τον περιορισμό της. Οι δυνάμεις αυτές περιλαμβάνουν και δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), υπογραμμίζοντας την ένταση και τη φύση του έργου που απαιτείται σε δασική έκταση.

Την επίγεια επιχείρηση κατάσβεσης ενισχύουν 12 οχήματα, τα οποία μεταφέρουν προσωπικό και εξοπλισμό, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φωτιάς. Η κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων ήταν άμεση, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται για το συμβάν περίπου στις 11:30.

Συνδρομή από αέρος και τοπική αυτοδιοίκηση

Πέρα από τις επίγειες δυνάμεις, στην κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς συνδράμουν και τρία εναέρια μέσα. Συγκεκριμένα, επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, τα οποία πραγματοποιούν ρίψεις νερού από αέρος, προσπαθώντας να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς σε δύσβατα σημεία.

Επιπλέον, στο έργο της κατάσβεσης παρέχεται σημαντική συνδρομή και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος Μεσσήνης έχει κινητοποιηθεί και συνδράμει τις πυροσβεστικές δυνάμεις με υδροφόρες, ενισχύοντας την παροχή νερού και την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.

Μήνυμα ετοιμότητας στους κατοίκους

Λίγο πριν τις 13:00, στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής Μηλίτσα, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Το μήνυμα, το οποίο αναφέρει ρητά «Πυρκαγιά στην περιοχή #Μηλίτσα της Περιφερειακής Ενότητας #Μεσσηνίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», υπογραμμίζει την ανάγκη για προσοχή και συμμόρφωση με τις οδηγίες των αρχών.

Η αποστολή του μηνύματος κρίθηκε αναγκαία για την προστασία των πολιτών, δεδομένης της εξέλιξης της πυρκαγιάς σε δασική έκταση. Οι κάτοικοι καλούνται να είναι σε εγρήγορση και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές, όπως το Πυροσβεστικό Σώμα και την Ελληνική Αστυνομία.

Διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, έχει κινητοποιηθεί και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας. Το κλιμάκιο αυτό έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκδήλωση της δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Μηλίτσα.

Η διερεύνηση των αιτιών είναι μια τυπική διαδικασία σε περιπτώσεις πυρκαγιών, με στόχο να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η φωτιά. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο θα συλλέξει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να ρίξει φως στα αίτια του συμβάντος.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos