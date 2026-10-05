Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις όσον αφορά στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου έχουν προκύψει σημαντικά στοιχεία για την πολύκροτη υπόθεση, τα οποία φέρνουν στο φως νέες πτυχές της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, η γιατρός επιχείρησε να διαγράψει κρίσιμα δεδομένα από το κινητό της τηλέφωνο, λίγο πριν τη σύλληψή της.

Άρση τηλεφωνικού απορρήτου και οι αποκαλύψεις

Οι Αρχές, μετά την άρση του απορρήτου στο κινητό τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού, έχουν στα χέρια τους πληροφορίες που θεωρούνται αποκαλυπτικές. Ο τηλεοπτικός σταθμός ΑΝΤ1 ήταν αυτός που έφερε στο φως τα συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία αφορούν στις επικοινωνίες της γιατρού.

Από την ανάλυση των δεδομένων, προκύπτει ότι η γιατρός προσπάθησε να αποκρύψει συγκεκριμένες επικοινωνίες. Συγκεκριμένα, επιχείρησε να διαγράψει όχι μόνο μηνύματα, αλλά και φωτογραφίες, καθώς και το αρχείο των κλήσεών της, γεγονός που εγείρει περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με τις ενέργειές της.

Διαγραμμένα μηνύματα με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας είναι η προσπάθεια της γιατρού να διαγράψει το σύνολο των μηνυμάτων που είχε ανταλλάξει με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Τα μηνύματα αυτά, όπως προκύπτει, περιείχαν προσπάθειες της γιατρού να πείσει τον τραγουδιστή να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

Η διαγραφή αυτών των επικοινωνιών έγινε πριν από τη σύλληψη της γιατρού, γεγονός που υποδηλώνει μια συνειδητή ενέργεια από μέρους της να αποκρύψει το περιεχόμενο των συνομιλιών της με τον δημοφιλή καλλιτέχνη, οι οποίες αφορούσαν την ιατρική διαδικασία.

Επικοινωνίες με τον υπνοθεραπευτή

Εκτός από τα μηνύματα με τον Γιώργο Μαζωνάκη, η γιατρός διέγραψε και το σύνολο των τηλεφωνικών κλήσεων, τόσο τις εισερχόμενες όσο και τις εξερχόμενες, που είχε με τον υπνοθεραπευτή. Αυτή η ενέργεια αποκαλύφθηκε επίσης από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν από το «Πρωινό», η γιατρός και ο υπνοθεραπευτής είχαν μιλήσει συνολικά περίπου 47 λεπτά. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιήθηκαν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ξεκινώντας από την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, πριν από το ραντεβού του υπνοθεραπευτή με τον Μαζωνάκη στο Ψυχικό, και συνεχίστηκαν μέχρι την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, την ημέρα που πέθανε ο τραγουδιστής.

Το μήνυμα του Γιώργου Μαζωνάκη προς τη γιατρό

Παράλληλα με τις διαγραφές, το «Πρωινό» παρουσίασε και ένα μήνυμα που είχε ανταλλάξει ο Γιώργος Μαζωνάκης με τη γιατρό, πριν τελικά υποβληθεί στην πλασμαφαίρεση. Το μήνυμα αυτό ρίχνει φως στις σκέψεις του καλλιτέχνη σχετικά με τις προτεινόμενες θεραπείες και το κόστος τους.

Στο μήνυμά του, ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αγαπητή μου, την ώρα που μιλήσαμε είχε μία βιασύνη η παρέα μας και δεν κατάλαβα τι είναι αυτό για το οποίο θα πληρώσω 6.000 ή 3.000 ευρώ, το ίδιο το βλέπω. Οπότε να μιλήσουμε τι και πώς, αλλά εγώ θα έρθω αν είναι να κάνω υδροθεραπεία. Πάντως, δεν είμαι να δίνω τέτοια ποσά. Αυτά και τα λέμε σήμερα.» Το μήνυμα αυτό δείχνει την αρχική του επιφύλαξη σχετικά με το κόστος και τη φύση της θεραπείας.

Με πληροφορίες από: Reader