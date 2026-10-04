Θεσσαλονίκη: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλιείς, έκλεισαν συμβολικά τη λεωφόρο Νίκης

Οι αλιείς της Θεσσαλονίκης κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη για τέταρτη ημέρα στην Παλαιά Παραλία της πόλης. Κύριο αίτημά τους παραμένει η επιδότηση στο ναυτικό πετρέλαιο, λόγω της κατακόρυφης αύξησης της τιμής του. Σήμερα Κυριακή, οι αλιείς προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της λεωφόρου Νίκης, ενώ αναμένουν απαντήσεις από την κυβέρνηση για να σταματήσουν τις διαμαρτυρίες τους.

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και συμβολικός αποκλεισμός

Οι κινητοποιήσεις των αλιέων στην Παλαιά Παραλία Θεσσαλονίκης συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα, με τα σκάφη τους να έχουν ρίξει άγκυρα στον Θερμαϊκό. Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν την περασμένη Πέμπτη, με στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Σήμερα Κυριακή (4/10), λίγο πριν τις 13:00, οι αλιείς προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της λεωφόρου Νίκης, στο ύψος της Πλατείας Αριστοτέλους, για περίπου 20 λεπτά. Στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν και αλιείς που έφτασαν με πούλμαν από την Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα, ενισχύοντας τους συναδέλφους τους στη Θεσσαλονίκη.

Το βασικό αίτημα για το ναυτικό πετρέλαιο

Το κυριότερο αίτημα των αλιέων είναι η επιδότηση στο ναυτικό πετρέλαιο, καθώς η τιμή του έχει αυξηθεί σημαντικά. Όπως αναφέρουν, η τιμή του πετρελαίου έχει ανέβει από τα 0,55 ευρώ το λίτρο στα 1,40-1,42 ευρώ το λίτρο. Η κατακόρυφη αυτή αύξηση έχει δημιουργήσει οικονομικό αδιέξοδο για τα αλιευτικά σκάφη, που κυμαίνονται από 5 έως 35 μέτρα.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αλιέων, Κωνσταντίνος Παγώνης, υπογράμμισε ότι το 80% του κόστους ενός αλιευτικού ταξιδιού αποτελείται από το κόστος των καυσίμων. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως ενώ πέρσι γέμιζαν το ρεζερβουάρ με 50 ευρώ, φέτος χρειάζονται 80 με 90 ευρώ.

Συμμετοχή από διάφορες περιοχές και δηλώσεις εκπροσώπων

Στο μέτωπο των κινητοποιήσεων συμμετέχουν αλιείς από πολλές περιοχές της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας. Μεταξύ αυτών είναι η Αλεξανδρούπολη, η Καβάλα, το Πόρτο Λάγος, το Φανάρι, ο Βόλος και η Κατερίνη, οι οποίοι καταφθάνουν στα μεγάλα λιμάνια για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους.

Ο πρόεδρος των μηχανοτρατών Καβάλας, Δημήτρης Σακάτης, δήλωσε: «Είμαστε εδώ να συμπαρασταθούμε στους συναδέλφους μας. Είμαστε μαζί ενωμένοι, να σώσουμε το Θρακικό και όλες τις θάλασσες». Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Παγώνης τόνισε: «Είμαστε την πέμπτη μέρα των κινητοποιήσεων σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί, εφόσον είμαστε αυτή τη στιγμή με το ακουστικό στο αυτί και περιμένουμε απαντήσεις. Χωρίς διαβεβαιώσεις, όλος ο κόσμος δεν μπορεί να πάει αυτή τη στιγμή στη δουλειά».

Ο κ. Παγώνης πρόσθεσε επίσης ότι οι αλιείς δεν μπορούν να κάνουν πορείες όπως στη στεριά, καθώς έχουν μάθει να τις κάνουν μόνο στη θάλασσα. Ωστόσο, θα συνεχίσουν να μαζεύονται στα μεγάλα λιμάνια για να δείξουν τη μεγάλη τους ανησυχία προς το υπουργείο.

Άλλα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο

Πέρα από το βασικό αίτημα για το φθηνότερο πετρέλαιο, οι αλιείς θέτουν και άλλα ζητήματα που αφορούν τον κλάδο τους. Συγκεκριμένα, αναφέρουν προβλήματα που σχετίζονται με τις ζημιές στα δίχτυα τους από δελφίνια. Επιπλέον, εκφράζουν την ανησυχία τους για τα προβλήματα που προκαλεί η παρουσία φυτοπλαγκτόν στις θάλασσες.

Συνέχιση των κινητοποιήσεων επ’ αόριστον

Οι αλιείς δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους επ’ αόριστον, εάν δεν λάβουν συγκεκριμένες απαντήσεις και διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση. Ο αγώνας τους θα συνεχιστεί μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, με τον κ. Παγώνη να επισημαίνει ότι χωρίς αυτές τις διαβεβαιώσεις, ο κόσμος δεν μπορεί να επιστρέψει στη δουλειά του.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki