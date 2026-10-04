Ο Αλέξης, η μικρή φώκια που διασώθηκε στις Σπέτσες, είναι έτοιμος να επιστρέψει στη θάλασσα

Η νεαρή αρσενική φώκια, ο Αλέξης, που διασώθηκε στις δυτικές ακτές των Σπετσών τον Αύγουστο, βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο αποκατάστασης και ετοιμάζεται για την επιστροφή της στη θάλασσα. Η MOm, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, δημοσίευσε νέα ενημέρωση για την πορεία της υγείας του, η οποία εξελίσσεται με ιδιαίτερα θετικό τρόπο. Ο Αλέξης φιλοξενείται στο Κέντρο Περίθαλψης της MOm, έχοντας ήδη αλλάξει το τρίχωμά του και λάβει τα απαραίτητα κιλά, ενώ ονειρεύεται τη στιγμή που θα συναντήσει ξανά άλλες φώκιες στο Αιγαίο.

Η περιπέτεια στις Σπέτσες

Η περιπέτεια του Αλέξη ξεκίνησε στις δυτικές ακτές των Σπετσών, όπου εντοπίστηκε να περιπλανιέται για τρεις συνεχόμενες ημέρες. Το μικρό φωκάκι αναζητούσε τη μητέρα του, περιφερόμενο από παραλία σε παραλία, ανάμεσα σε λουόμενους και επισκέπτες, γεγονός που προκάλεσε την ανησυχία των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού.

Οι Σπέτσες αποτελούν έναν ιδιαίτερα δημοφιλή τουριστικό προορισμό και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι παραλίες του νησιού συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Ο Αλέξης ήταν το πρώτο ορφανό νεογέννητο της χρονιάς που εντοπίστηκε από τη MOm. Μετά από τρεις ημέρες παρακολούθησης της κατάστασής του, οι άνθρωποι της οργάνωσης διαπίστωσαν ότι ήταν απαραίτητη η άμεση επέμβαση για τη διάσωσή του.

Η επιχείρηση διάσωσης και οι πρώτες εκτιμήσεις

Η επιχείρηση διάσωσης του μικρού φωκάκιου πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του Λιμεναρχείου Σπετσών, μιας τοπικής κτηνιάτρου και εθελοντών. Η συνεργασία αυτών των φορέων και προσώπων ήταν καθοριστική για την ασφαλή μεταφορά του ζώου από τις ακτές.

Οι πρώτες εξετάσεις που έγιναν στον Αλέξη έδειξαν ότι ήταν λιποβαρής και αφυδατωμένος, δύο σοβαρά προβλήματα για ένα νεογέννητο ζώο. Ωστόσο, η γενικότερη κατάσταση της υγείας του δεν ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη, πράγμα που έδωσε ελπίδα για την επιτυχή πορεία της αποκατάστασής του.

Η εντατική περίθαλψη στο Κέντρο της MOm

Από την Παρασκευή 23 Αυγούστου, ο Αλέξης ξεκίνησε την εντατική περίθαλψή του στο Κέντρο Περίθαλψης της MOm. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί, οι άνθρωποι της οργάνωσης παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας και της ανάπτυξής του, εφαρμόζοντας ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα φροντίδας.

Σήμερα, η εικόνα του Αλέξη είναι αισιόδοξη και η πορεία του εξελίσσεται θετικά. Έχει ήδη ξεκινήσει την αλλαγή του τριχώματός του, ένα σημαντικό στάδιο στην ανάπτυξή του, ενώ η αύξηση του βάρους του αποτελεί ένα ακόμη θετικό σημάδι για την πορεία της υγείας του. Αυτά τα βήματα θεωρούνται σημαντικά για την προετοιμασία του για την επιστροφή του στο φυσικό του περιβάλλον.

Οι συντελεστές της φροντίδας και η επιστροφή στο Αιγαίο

Για τη διάσωση και την εντατική φροντίδα του Αλέξη συνέβαλαν διάφοροι φορείς και πρόσωπα. Συγκεκριμένα, το Λιμεναρχείο Σπετσών, η κτηνίατρος Θάλεια Λαζαρίδη, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φιλοζωικών Οργανώσεων Ειρήνη Μολφέση και η ομάδα SCFA Animal Clinic έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιχείρηση και την αρχική φροντίδα.

Η μεταφορά του μικρού φωκάκιου στον Πειραιά έγινε με τη συνδρομή της Alpha Lines, ενώ το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο φιλοξενεί τις εγκαταστάσεις περίθαλψης της MOm. Εκεί ο Αλέξης συνεχίζει την προσπάθεια αποκατάστασής του, «ονειρεύεται» τη στιγμή που θα επιστρέψει στην αγαπημένη του θάλασσα και θα συναντήσει ξανά άλλες φώκιες στο Αιγαίο, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Με πληροφορίες από: Topontiki