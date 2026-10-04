Διακοπή κυκλοφορίας στον Προαστιακό λόγω πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Διακοπή της κυκλοφορίας στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο έχει επέλθει στο τμήμα μεταξύ Άνω Λιοσίων και Νέας Περάμου. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, στην περιοχή του Ασπροπύργου. Η Hellenic Train ενημέρωσε το επιβατικό κοινό για το συμβάν και τις αναμενόμενες καθυστερήσεις.

Η πυρκαγιά και η διακοπή της κυκλοφορίας

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε η Hellenic Train, η διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα τέθηκε σε ισχύ από τις 12:41. Η απόφαση αυτή ελήφθη εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε σημείο που βρίσκεται πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής, στην ευρύτερη περιοχή του Ασπροπύργου.

Η ενημέρωση προήλθε από τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος. Το τμήμα που επηρεάζεται άμεσα από τη διακοπή της κυκλοφορίας είναι αυτό που εκτείνεται από τα Άνω Λιόσια έως τη Νέα Πέραμο, επηρεάζοντας σημαντικά τη ροή των δρομολογίων.

Επιπτώσεις στην ηλεκτροδότηση και τα δρομολόγια

Πέρα από τη διακοπή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, το συμβάν είχε ως συνέπεια και τη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε ένα παρακείμενο τμήμα. Συγκεκριμένα, η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί στο τμήμα που συνδέει τα Άνω Λιόσια με τον Λουτρόπυργο, προσθέτοντας ένα επιπλέον πρόβλημα στη λειτουργία του δικτύου.

Μία από τις αμαξοστοιχίες που επηρεάστηκαν άμεσα είναι το δρομολόγιο 1314, το οποίο εκτελεί τη διαδρομή από τον Πειραιά προς το Κιάτο. Η συγκεκριμένη αμαξοστοιχία παραμένει στον Σταθμό Άνω Λιοσίων, αναμένοντας την αποκατάσταση της κατάστασης. Λόγω της πυρκαγιάς και των συνεπειών της, αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

Συντονισμός για την αποκατάσταση

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συντονισμό με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος. Οι δύο φορείς συνεργάζονται στενά με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την πυρκαγιά.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας των συρμών και της ηλεκτροδότησης, ώστε να επανέλθει η ομαλή λειτουργία του Προαστιακού Σιδηροδρόμου. Η ενημέρωση του επιβατικού κοινού θα συνεχιστεί καθώς εξελίσσονται τα γεγονότα.

Αναμονή για την επανεκκίνηση των δρομολογίων

Το επιβατικό κοινό καλείται να επιδείξει υπομονή, καθώς οι καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών θεωρούνται δεδομένες. Οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια θα ανακοινώνονται από την Hellenic Train, σε συνεργασία με τον ΟΣΕ.

Οι αρμόδιες αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την ασφαλή επανέναρξη των σιδηροδρομικών υπηρεσιών στην πληγείσα περιοχή. Η προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού, καθώς και η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της ομαλότητας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Reader