Η συνάντηση της Αγγελικής Νικολούλη με τον Μιχάλη Μακρυγιάννη, τον «Έλληνα Ντίλινγκερ»

Μια συνάντηση της Αγγελικής Νικολούλη με τον Μιχάλη Μακρυγιάννη, κατηγορούμενο για σοβαρά εγκλήματα, έρχεται στο φως από την εποχή που η δημοσιογράφος εργαζόταν σε εφημερίδες. Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα το 1994, όταν ο Μακρυγιάννης είχε κατηγορηθεί για τουλάχιστον τέσσερις δολοφονίες, τέσσερις ληστείες και μία απόδραση από τις φυλακές. Η δημοσιογράφος, τότε συντάκτρια στο «Έθνος», είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον άνδρα που οι εφημερίδες αποκαλούσαν «Ο Έλληνας Ντίλινγκερ».

Η αρχή της ιστορίας και η ζωή πριν τις κατηγορίες

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με την Αγγελική Νικολούλη, ο Μιχάλης Μακρυγιάννης προσπάθησε να περιγράψει τη δική του εκδοχή για το πώς οδηγήθηκε στην εγκληματική δράση. «Εγώ δεν γεννήθηκα φονιάς, έγινα. Μουσικός ήμουνα. Έπαιζα μπουζούκι», δήλωσε χαρακτηριστικά στη δημοσιογράφο, προσθέτοντας πως αρχικά ήταν μουσικός.

«Είχα κι εγώ σπίτι και οικογένεια, κάπου στην Καρδίτσα. Με έμπλεξαν όμως άσχημα στα 22 μου κάποιοι επιτήδείοι και με έβαλαν στο λούκι. Άσε, γιατί αν αρχίσω να μιλάω κάποιοι θα τρέχουν να κρυφτούν...», ανέφερε ο Μακρυγιάννης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι γνώριζε πολλά για την εμπλοκή του.

Οι αποδράσεις και η σύλληψη του 1994

Ο Μιχάλης Μακρυγιάννης ήταν γνωστός και ως «ο πονοκέφαλος των φυλακών» λόγω των συχνών αποδράσεών του. Κατά τη συνάντηση με την Αγγελική Νικολούλη, αναφέρθηκε στην πρόσφατη σύλληψή του, η οποία είχε γίνει με αφορμή την απόδραση του Απριλίου του 1994. «Αφού με έπιασαν τώρα θα κάτσω να ξεκουραστώ, θα ηρεμήσω μέσα στις φυλακές», δήλωσε.

Ο Μακρυγιάννης παραδέχτηκε επίσης ότι η ζωή του ως δραπέτης τον είχε οδηγήσει να ξεχάσει ακόμα και την πραγματική του ηλικία. «Από τις πολλές και διαφορετικές ηλικίες που έγραφα στα χαρτιά μου τέσσερα χρόνια τώρα που ήμουν δραπέτης, ξέχασα την πραγματική μου. Πρέπει αυτές τις μέρες να μπαίνω στα 32», είπε στη δημοσιογράφο.

Η ένταση της συζήτησης για τα εγκλήματα

Η συζήτηση με την Αγγελική Νικολούλη έγινε πιο έντονη όταν η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στα εγκλήματα για τα οποία κατηγορούνταν ο Μακρυγιάννης. Η Νικολούλη του επισήμανε τα ευρήματα στο κρησφύγετό του: «Τα πιστόλια, τα ναρκωτικά, οι περούκες, τα αλεξίσφαιρα που είχες στο κρυσφύγετο σου, σε πρόδωσαν κι αυτά Μιχάλη. Γιατί δεν μιλάς για τα εγκλήματα σου;».

Ο Μακρυγιάννης απάντησε με ειρωνικό τόνο: «Δραπέτης ήμουν, τι ήθελες να ΄χω μαζί μου, σταυρό; Τώρα όσο αναφορά τα αλεξίσφαιρα, τι νομίζεις ότι είναι; Γιλεκάκια για το κρύο!». Σε επόμενη ερώτηση της Νικολούλη, σχετικά με τον χαρακτηρισμό «Μακελάρης» που του απέδιδε η Ασφάλεια, ο Μακρυγιάννης αρνήθηκε τις κατηγορίες. Η δημοσιογράφος του ανέφερε πως είχε σκοτώσει μεταξύ άλλων και έναν φίλο του.

Οι κατηγορίες και η άρνηση του «Σούπερμαν»

Ο Μακρυγιάννης συνέχισε να αρνείται τις κατηγορίες, ρίχνοντας την ευθύνη στα μέσα ενημέρωσης. «Θα ξημερώσω έτσι και σου μιλήσω για τη ζωή μου. Εσείς οι δημοσιογράφοι με συνδέσατε με όλα τα φονικά και τις ληστείες που έχουν γίνει. Μα ποιός είμαι, ο Σούπερμαν;», δήλωσε.

Οι κατηγορίες εναντίον του Μιχάλη Μακρυγιάννη περιλάμβαναν συγκεκριμένα περιστατικά, όπως: στις 6 Σεπτεμβρίου του 1993, τραυμάτισε με περίστροφο την τραγουδίστρια Κατερίνα Βασιλάτου. Στις 28 Οκτωβρίου του 1993, στο κέντρο «Χρυσή Νύχτα», φέρεται να σκότωσε τους Στέλιο Χριστοδουλουλάκη και Αναστάσιο Δημητρόπουλο, τραυματίζοντας και δύο άλλους. Τέλος, στις 23 Δεκεμβρίου του 1993, στην Κερατέα, τραυμάτισε την τραγουδίστρια Αγγελική Τσενέπη, η οποία απεβίωσε μήνες αργότερα.

Με πληροφορίες από: Reader