Νέο «καμπανάκι» για τη ρύπανση στον Κηφισό: «104.000 κάτοικοι αναπνέουν τα αερολύματα της κοίτης του»

Οι ειδικοί εκφράζουν εκ νέου την ανησυχία τους για την κατάσταση της ρύπανσης στον ποταμό Κηφισό, μετά από πρόσφατα περιστατικά που σημειώθηκαν στο ύψος του Ρέντη και της Μεταμόρφωσης. Οι προειδοποιήσεις εστιάζουν στους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, με έμφαση στην έκθεση μεγάλου αριθμού κατοίκων στα αερολύματα της κοίτης του ποταμού. Οι αρμόδιοι φορείς διαβεβαιώνουν για τη συνέχιση των ελέγχων και την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τους παραβάτες.

Η προειδοποίηση των ειδικών και τα πρόσφατα περιστατικά

Ειδικοί επιστήμονες συνεχίζουν να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με την αυξημένη ρύπανση που παρατηρείται στον ποταμό Κηφισό. Η κατάσταση αυτή έχει αναδειχθεί εκ νέου με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά που έλαβαν χώρα σε δύο συγκεκριμένα σημεία του ποταμού, στην περιοχή του Ρέντη και σε αυτή της Μεταμόρφωσης.

Ο γενικός γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Πέτρος Βαρελίδης, απέστειλε ένα αυστηρό μήνυμα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου και την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Αυστηρό μήνυμα για τους παραβάτες της νομοθεσίας

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Βαρελίδης ήταν σαφής ως προς τις ενέργειες που θα ακολουθηθούν για όσους παραβαίνουν την περιβαλλοντική νομοθεσία. Τόνισε ότι τόσο οι επιθεωρητές περιβάλλοντος όσο και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία όπου κρίνεται απαραίτητο, θα συνεχίσουν τους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους.

Όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, θα εφαρμόζεται το υφιστάμενο, πολύ αναλυτικό θεσμικό πλαίσιο. Αυτό περιλαμβάνει τη μεθοδολογία υπολογισμού του διοικητικού προστίμου, το οποίο είναι αναλογικό με τον τζίρο της επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο, όπως προσέθεσε ο κ. Βαρελίδης, διασφαλίζεται η διαφάνεια και η δικαιοσύνη στις επιβαλλόμενες κυρώσεις, οι οποίες μπορεί να είναι διοικητικές ή και ποινικές.

Η τεκμηριωμένη οικολογική κατάρρευση του Κηφισού

Από την πλευρά του, ο διευθυντής και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, υπογράμμισε ότι η οικολογική κατάρρευση στον Κηφισό είναι πλήρως τεκμηριωμένη. Η βιολογική ποιότητα του ποταμού χαρακτηρίζεται ως «φτωχή» ήδη από το 2020.

Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στο τμήμα του ποταμού που εκτείνεται από τον Κόκκινο Μύλο έως τη Λεωφόρο Κύμης, μια περιοχή όπου η αστική πυκνότητα συναντά τη βιομηχανική χρήση. Αντίθετα, τα ανάντη ορεινά τμήματα και η εκβολή του ποταμού φαίνεται να αντέχουν καλύτερα στις πιέσεις. Ο κ. Σαρηγιάννης σημείωσε ότι ο Κηφισός δεν ρυπαίνεται απλώς, αλλά έχει χάσει τη βιοκοινότητά του σε συγκεκριμένα χιλιόμετρα της κοίτης του.

Κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και τον υπόγειο υδροφορέα

Σχετικά με την επικινδυνότητα των λυμάτων, ο καθηγητής Σαρηγιάννης επεσήμανε ότι στη δημόσια υγεία, το μετρημένο στοιχείο είναι η μικροβιακή επιβάρυνση. Ωστόσο, υπάρχουν δύο σοβαρότεροι και αμέτρητοι κίνδυνοι. Ο πρώτος αφορά τον υπόγειο υδροφορέα. Εάν αυτός μολυνθεί από τη ρύπανση του ποταμού, τα περιθώρια ασφαλείας για το αρσενικό και τον μόλυβδο πέφτουν σε τιμές συναγερμού, συγκεκριμένα στο 2,7 και στο 3,4 αντίστοιχα. Μέχρι στιγμής, όπως ανέφερε, δεν έχει ανοιχτεί καμία γεώτρηση για να ελεγχθεί αυτή η κατάσταση.

Ο δεύτερος και εξίσου σοβαρός κίνδυνος αφορά τους κατοίκους που διαμένουν κοντά στην ανοιχτή κοίτη του ποταμού. Περίπου 104.000 κάτοικοι ζουν σε απόσταση έως 200 μέτρα από σημεία με κοπρανώδες φορτίο και αναπνέουν τα αερολύματά του. Παρά την σοβαρότητα της κατάστασης, δεν υπάρχει καμία μέτρηση της ποιότητας του αέρα σε αυτές τις περιοχές.

Άμεσες προτεραιότητες για την προστασία

Σύμφωνα με τον καθηγητή Σαρηγιάννη, οι προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της κατάστασης προκύπτουν μόνες τους και μπορούν να διαχωριστούν σε άμεσες και πιο μακροπρόθεσμες ενέργειες. Αρχικά, προτείνονται «φθηνές» λύσεις που αφορούν την προστασία των εργαζομένων και των ευάλωτων ομάδων.

Αυτές περιλαμβάνουν την παροχή γαντιών, μπότων και την εφαρμογή πρωτοκόλλου υγιεινής για τους περίπου 450 εργαζόμενους που απασχολούνται στην περιοχή. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη η περίφραξη των ανοιχτών ρεμάτων που βρίσκονται δίπλα σε σχολικές μονάδες. Έπειτα, προτείνεται η σφράγιση των φρεατίων ομβρίων υδάτων σε χώρους στάθμευσης βαρέων οχημάτων, μέτρο που θα συμβάλει στην αποτροπή περαιτέρω ρύπανσης.

Με πληροφορίες από: Reader