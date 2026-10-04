Κατάθεση υπνοθεραπευτή για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Μηνύματα και τύψεις

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή, η οποία αφορά τις κρίσιμες ώρες που προηγήθηκαν του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Στην κατάθεσή του, ο υπνοθεραπευτής περιέγραψε λεπτομερώς τις επικοινωνίες του με τη γιατρό, συμπεριλαμβανομένων μηνυμάτων και τηλεφωνικών κλήσεων, καθώς και τις δικές του αντιδράσεις στα γεγονότα. Εξέφρασε επίσης τις τύψεις του για τον ρόλο που θεωρεί ότι έπαιξε στην επανασύνδεση των εμπλεκόμενων προσώπων.

Η επικοινωνία με τη γιατρό και η ειδοποίηση του ΕΚΑΒ

Ο υπνοθεραπευτής κατέθεσε ότι, περίπου δέκα παρά, απέστειλε μήνυμα στη γιατρό, ρωτώντας την εάν ο Γιώργος ήταν καλά. Σύμφωνα με την κατάθεσή του, δεν έλαβε άμεση απάντηση στο μήνυμά του. Η έλλειψη ανταπόκρισης τον οδήγησε να αναζητήσει περαιτέρω ενημέρωση.

Στη συνέχεια, ο ίδιος τηλεφώνησε στην ίδια γιατρό. Εκείνη τον ενημέρωσε ότι το ΕΚΑΒ είχε παραλάβει τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς η πίεσή του είχε πέσει και ο τραγουδιστής «μιλούσε παράλογα». Ο υπνοθεραπευτής ρώτησε τη γιατρό γιατί δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Η απάντηση που έλαβε, σύμφωνα με την κατάθεσή του, ήταν ότι είχε πελάτισσα εκείνη τη στιγμή.

Ο ίδιος περιέγραψε τη γιατρό ως ένα γενικά ψύχραιμο άτομο. Σημείωσε πως, ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας, η γιατρός δεν του έδωσε την εντύπωση ότι η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, γεγονός που τον έκανε να μην αντιληφθεί πλήρως την κρισιμότητα της κατάστασης.

Τα μηνύματα πριν την τραγωδία

Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του, ο υπνοθεραπευτής αναφέρθηκε σε ένα μήνυμα που είχε λάβει νωρίτερα, το οποίο έγραφε «όλα καλά». Στο συγκεκριμένο μήνυμα, ο ίδιος απάντησε με ένα emoji καρδιάς, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την φαινομενικά θετική εξέλιξη.

Επιπλέον, ο υπνοθεραπευτής έλαβε ένα μήνυμα MMS που περιείχε μία φωτογραφία. Σε αυτή τη φωτογραφία, φαινόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης να υποβάλλεται στη θεραπεία. Και σε αυτό το μήνυμα, ο υπνοθεραπευτής αντέδρασε με ένα emoji καρδιάς, όπως και στο προηγούμενο.

Ωστόσο, ο ίδιος σημείωσε ότι του προκάλεσε αρνητική εντύπωση το γεγονός ότι του στάλθηκε φωτογραφία του ασθενούς χωρίς να φαίνεται ότι υπήρχε συναίνεση από τον ίδιο. Ειδικότερα, παρατήρησε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε τα μάτια κλειστά και το πόδι του φαινόταν πεσμένο, κάτι που τον προβλημάτισε σχετικά με την κατάσταση του τραγουδιστή.

Η είδηση του θανάτου και ο αρχικός σοκ

Μετά τις παραπάνω επικοινωνίες, ο υπνοθεραπευτής έλαβε ειδοποίηση από μία ιστοσελίδα. Η ειδοποίηση αυτή ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε καταλήξει στο νοσοκομείο «Ελπίς», φέρνοντας μια αναπάντεχη και τραγική εξέλιξη στα γεγονότα.

Όπως κατέθεσε, «σοκαρίστηκα» από την είδηση του θανάτου. Αμέσως μετά, έστειλε μήνυμα στην κ. Γ., ρωτώντας την αν είχε πληροφορηθεί τον θάνατο του τραγουδιστή. Η απάντησή της ήταν σύντομη και επιβεβαιωτική: «ναι, μόλις».

Οι τύψεις του υπνοθεραπευτή

Μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του τραγουδιστή, ο υπνοθεραπευτής ανέφερε ότι έστειλε μήνυμα στην κ. Γ., εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για όλα όσα είχαν συμβεί. Η τραγική κατάληξη τον βρήκε σε κατάσταση συναισθηματικής φόρτισης.

Ο ίδιος δήλωσε ότι ένιωθε ιδιαίτερα άσχημα. Θεωρούσε ότι ο ίδιος είχε συμβάλει στο να έρθουν ξανά σε επαφή τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, γεγονός που τον βάραινε ψυχολογικά και του προκάλεσε έντονες τύψεις για την τροπή των γεγονότων.

Αργότερα, της απέστειλε ακόμη ένα μήνυμα, ρωτώντας «ρε, τι σε βρήκε», εκφράζοντας την απορία και την ανησυχία του. Αργά το ίδιο βράδυ, ο υπνοθεραπευτής τής έγραψε εκ νέου, εκφράζοντας τη λύπη του για όσα περνούσαν και δηλώνοντας ότι θα ήταν διαθέσιμος εάν τον χρειάζονταν, προσφέροντας τη στήριξή του σε μια δύσκολη στιγμή.

Με πληροφορίες από: Topontiki